Venditalia 2024: scopri l’evoluzione del vending con Fas International 

Venditalia 2024: Fas International, macchine per la distribuzione automatica di Schio, introduce l’intelligenza artificiale per rendere sempre più sostenibili ed efficienti i suoi prodotti.

L’azienda di Schio (Vicenza) presenta in fiera una tecnologia che ridefinisce il concetto di controllo e affidabilità del vending, semplificando e ottimizzando ogni aspetto della gestione della macchina.

In esposizione anche l’evoluzione dei prodotti storici del marchio che migliorano la classe energetica: dalle cashless in classe B alla SKUDO IP24, con caratteristiche antivandaliche; dalla Fas Full View a 12 selezioni alla Easy6000 HUB con 10 dischi per il settore non food.

Milano, 15-18 maggio 2024 – Fas International, azienda vicentina (di Schio) specializzata nella produzione di macchine per la distribuzione automatica, porta all’edizione 2024 di Venditalia l’intelligenza artificiale applicata al vending.

Un sistema innovativo che riconosce i prodotti, ottimizza le scorte e semplifica la gestione

Le macchine in esposizione a Milano – dal 15 al 18 maggio a Fieramilano Rho (Padiglioni 8-12, Stand G 42- K 47) – presentano un sistema di intelligenza artificiale che sa riconoscere il prodotto all’interno del distributore, in base ad una serie di dati già definiti e configurati dall’operatore. Il distributore è in grado non solo di trasmettere statistiche sui consumi e sulle preferenze dell’utente, ma anche di “avvisare” quando i prodotti scarseggiano, di leggere le eventuali incompatibilità tra prodotto e prezzo, di riconoscere gli errori dell’addetto alle ricariche prodotto. Inoltre, secondo una logica di machine learning, il distributore segnala se alcuni prodotti sono fuori posto e sistema l’assortimento, trasmettendo al gestore, in tempo reale, moltissimi dati.

Una innovazione tecnologica che è nel DNA di Fas, detentrice di un significativo numero di brevetti per invenzioni (ne possiede circa 30). Fas è, infatti, l’unica azienda del settore vending ad adottare la CO2 (gas R744) come refrigerante su tutta la propria gamma di distributori automatici (compresa la classe energetica B), tecnologia che riduce i consumi energetici. La CO2 è un gas totalmente naturale e ha un impatto ambientale quasi nullo, avendo il più basso potenziale di riscaldamento globale (GWP=1); non è tossico né infiammabile. Testimoniano l’impegno di Fas nella tutela dell’ambiente anche le soluzioni per il corretto smaltimento di plastica e alluminio (come il brevetto Tritech by Fas).

Venditalia 2024: Fas porta nuove tecnologie al servizio del consumatore

«Il settore del vending si sta evolvendo velocemente: Fas International è molto attenta alle nuove applicazioni tecnologiche e a offrire al consumatore finale un’esperienza retail sempre più personalizzata e consona alle sue esigenze – dice Luca Adriani, amministratore delegato di Fas International –.

Quest’anno portiamo a Venditalia numerose novità che testimoniano la flessibilità e la capacità delle nostre macchine di essere performanti e allo stesso tempo sostenibili grazie al loro contenuto tecnologico. Serve, però, una maggiore consapevolezza, soprattutto in Italia, dove il parco macchine per la distribuzione è molto obsoleto, sul fatto che il suo graduale rinnovo porterebbe vantaggi significativi a tutta la filiera: iniziando dal già citato miglioramento dell’esperienza di acquisto del consumatore finale, passando per un risparmio energetico notevolissimo con ricadute positive sia per l’ambiente che per i costi delle utenze, per finire con le importanti efficienze che si potrebbero generare nelle operazioni dei gestori, come la migliore gestione del tempo della forza lavoro grazie a giri di rifornimento mirati, ovvero focalizzati sul reale fabbisogno invece che pianificati ‘per default’».

Sono molte le novità di prodotto che Fas International porta a Venditalia 2024.

Nella gamma delivery il debutto dei locker automatici

La gamma delivery Food 24System si rinnova con SW 24System, un sistema studiato per snellire il processo di gestione della prenotazione, rendendola semplice ed efficiente. Easy6000 Dyning e Easy LOCKER sono le macchine che offrono un servizio di mensa automatica con prenotazione dei pasti e delivery più capienti dei precedenti modelli: Fas ha messo a punto un sistema che permette all’utente di prenotare il pasto personalizzato attraverso una app, ritirare il pasto (refrigerato in modo costante a 3 gradi) in qualsiasi momento nell’arco di 24 ore; ora, attraverso i locker automatici con 8 celle refrigerate di ampia capacità, è possibile distribuire prodotti freschi anche in ambienti aperti al pubblico (come ad esempio, le aree rurali o agricole).

Nella gamma del freddo, distributori a 12 spirali

A Venditalia saranno presenti le nuove Fas 900 Excellence in classe C e Fas 900 Cashback in classe B, con gruppi refrigeranti in CO2 e con il 25% di coibentazione in più che dimezzano il consumo energetico. La linea Cashback colloca i prodotti in vetrina al centro dell’esperienza d’acquisto e favorisce i pagamenti digitali come app, carte bancarie o sistemi cashless. La vetrina diventa ancora di più elemento essenziale e protagonista occupando completamente il fronte macchina, con una tecnologia che promuove i pagamenti attraverso carte di credito e sistemi cashless. Inoltre, novità assolute sono la Fas Cashback 12 selezioni (fino a 12 spirali o spingitori per cassetto) e la nuova Fas 12 selezioni Full View slave, il tutto sviluppato con un’attenzione particolare al design.

Nella gamma del caldo nuove macchine da caffè

Nel segmento bevande calde nascono Mia S e Lidia S, due nuove versioni degli attuali modelli di punta FAS. A seconda dei modelli scelti, cresce la produttività grazie ad una aumentata capacità dei contenitori solubili e della colonna bicchieri; viene introdotta la possibilità di regolare la macinatura in modo automatico, per un caffè di massima qualità; è possibile dotare il distributore della nuova efficace doppia aspirazione ed avere le elettrovalvole in PPS che assicurano durata, affidabilità e minimizzazione della attività di manutenzione. Una nuova colorazione connota con personalità il design, valorizzando il Tablet da 13” e l’interazione frictionless.

Nella gamma non food, i vantaggi del retail-tech

Easy6000 è l’innovativo distributore automatico per il non food, adatto quindi a distribuire, prodotti come dispositivi da lavoro, mascherine, guanti, attrezzi vari, cosmetici, minuteria metallica, etc. È studiato per ambienti da lavoro, ma non solo, in quanto, oltre a distribuire prodotti ne permette anche la loro restituzione, attraverso il riconoscimento con codice a barre o QR-Code. È un distributore a dieci dischi, che offre una capacità notevole in meno di un metro quadro.

Venditalia 2024: il mondo outdoor

A Milano Fas presenta anche SKUDO IP24, macchina dalle caratteristiche antivandaliche destinata all’outdoor, che conta sulla certificazione con grado di protezione IP24, ottenuta da primario ente certificatore.

