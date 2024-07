Ultime novità da Paolo Laganà: l’abbiamo intervistato e abbiamo scoperto che…

Mentre era in viaggio da Malta alla Sicilia per qualche giorno di meritato relax, abbiamo avuto il piacere di intervistare Paolo Laganà, uno degli imprenditori digitali più famosi d’Italia, forte di un seguito di più di 25 milioni di follower distribuiti nei principali profili social. La chiacchierata è stata ricca di spunti e di qualche piccola anticipazione che vogliamo condividere con i nostri lettori: Paolo ci ha infatti svelato di essere in procinto di lanciare nuovi progetti digitali che potrebbero impattare in maniera molto significativa sul nostro mercato, contribuendo a rivoluzionarlo ancora una volta, come Laganà già fece quando, sette anni fa, varò Misterbonus.

Ma che cosa sta per accadere? Cosa bolle in pentola? Abbiamo cercato di trarre qualche segreto da Laganà, che preannuncia una bomba pronta ad esplodere subito dopo l’estate…

Cosa succederà a settembre: le anticipazioni di Laganà

Non è stato facile ottenere informazioni specifiche da Paolo, considerato che l’imprenditore ha voluto mantenere grande riserbo su quello che avverrà nelle prossime settimane, limitandoci a ricordare che lancerà una grossa novità sui social.

Di più, per il momento, non è dato saperlo. “Se ve ne parlo non sarà più una bomba!” – rivela Paolo, indicando che sarà una novità che potrebbe innovare il mercato social in maniera molto rilevante.

Peraltro, quando si parla di novità e di Paolo Laganà, i temi di discussione non mancano di certo. Già nel corso degli ultimi mesi, infatti, Laganà è riuscito ad arricchire ulteriormente i suoi profili sportivi con le pagine MisterTennis e MisterMotori, intuibilmente dedicate in modo tematico alle relative discipline sportive. Tra breve verrà inoltre aggiunta anche MisterNBA, la pagina dedicata al mondo del basket USA.

Il segreto del suo successo: un team affiatato

Sempre durante l’intervista che Paolo ci ha gentilmente rilasciato, è emerso come uno dei segreti del suo duraturo successo sia legato alla presenza di un team affiatato composto da giovani professionalità che nel corso degli anni hanno permesso a Laganà di lanciare progetti innovativi con un buon livello di frequenza: un team che è cresciuto tantissimo negli ultimi cinque anni e che oggi è in grado di gestire in maniera responsabile i progetti digitali.

“Cerco più che posso di renderli autonomi e diversificare il più possibile le attività e i servizi da offrire – ha poi aggiunto Paolo Laganà – La prima regola è lavorare sulla qualità piuttosto che sulla quantità e non dimenticarsi mai della famiglia e del tempo libero”. Forse è proprio questo l’ingrediente che sta alimentando un team sempre più desideroso di mettersi alla prova con sfide ambiziose, e in cui la chiave del successo è quella di guardare al futuro con la consapevolezza dei propri mezzi, ma anche con l’ambizione di colmare le distanze con gli obiettivi più arditi.

A noi non è rimasto altro da fare che salutare Laganà e augurargli una buona prosecuzione di vacanze in Sicilia. Mettiamoci dunque comodi e pazientiamo qualche settimana: tutto lascia presagire che a settembre ci sarà una bella ventata di novità…