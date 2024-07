Tappi di plastica che non si staccano dalle bottiglie: obbligatori da oggi

Scatta oggi 3 luglio l’obbligo europeo di vendere bottiglie di plastica che abbiano il tappo fissato con un lembo. Si tratta del cosiddetto ‘tappo solidale’: una misura messa in campo per prevenire la dispersione nell’ambiente.

Tappi di plastica

Si tratta, infatti, degli oggetti che vengono ritrovati in maggior numero sulle spiagge. Sono 20 milioni quelli ritrovati in più di 30 anni sui litorali di tutto il mondo.

Fissandoli alla bottiglia, così, si evita il pericolo che vengano gettati o persi e non riciclati. La direttiva prevede che ogni Stato membro stabilisca i propri requisiti di progettazione. L’obbligo è in essere anche per gli “imballaggi compositi” come i cartoni del latte o del succo di frutta, ma non i contenitori in vetro.

Il divieto nasce con la direttiva 2019/904 del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 giugno 2019, conosciuta come Direttiva SUP, o direttiva sulla plastica monouso. Dal 2021 ha lanciato il divieto di vendita di prodotti in plastica usa e getta: piatti, posate, cannucce e cotton fioc.

IL PARERE CONTRARIO DI SALVINI

LA REPLICA IRONICA DI CALENDA

Qualche settimana prima delle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, in campagna elettorale, Matteo Salvini si era espresso contro questa normativa. Sui social aveva pubblicato l’immagine di un uomo che beve da una bottiglia con il tappo fisso e una in cui il tappo non è presente. “Eco-norme surreali volute da Bruxelles? No, grazie”, scriveva il ministro. Post che ha scatenato commenti ironici e critiche.

Tra gli sfottò quello di Carlo Calenda in un video intitolato “Istruzioni per aprire una bottiglietta, bere e richiuderla. Salvini ce la puoi fare”. “Una persona normale mette il tappo di lato e beve”, dice nella clip il leader di Azione prima di spiegare con ironia come fare per bere dalla bottiglia.