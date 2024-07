Sulemana Abdul Samed: l’uomo più alto del mondo 2024

Sulemana Abdul Samed, un giovane ghanese di 29 anni, detiene il titolo di uomo più alto del mondo nel 2024 con un’altezza impressionante di 2 metri e 89 centimetri.

La Storia di Sulemana Abdul Samed

Sulemana Abdul Samed, affettuosamente chiamato “Awuche” (che significa “Andiamo”), è nato e cresciuto in un piccolo villaggio in Ghana. Fin da giovane, Sulemana ha mostrato segni di una crescita fuori dal comune, ma è stato solo a partire dai 22 anni che la sua altezza ha iniziato a crescere in modo esponenziale. Trasferitosi nella capitale Accra per cercare migliori opportunità, ha iniziato a notare cambiamenti significativi nel suo corpo, tra cui un’espansione della lingua che gli rendeva difficile respirare.

La diagnosi e le sfide

Dopo numerosi esami medici, a Sulemana è stata diagnosticata la sindrome di Marfan, una rara malattia genetica che colpisce i tessuti connettivi del corpo. Questa condizione ha portato a una crescita anomala e a vari problemi fisici, tra cui una curvatura della schiena e problemi cardiovascolari. Nonostante queste sfide, Sulemana ha mantenuto un atteggiamento positivo e ha continuato a vivere la sua vita al meglio delle sue possibilità.

La vita quotidiana di Sulemana Abdul Samed

La vita quotidiana di Sulemana è piena di sfide pratiche. Vive con suo fratello in una piccola casa ad Accra e gestisce una piccola impresa che vende crediti per telefoni cellulari. La sua altezza straordinaria rende difficile trovare vestiti e scarpe adatti, ma un tuttofare locale ha creato per lui delle scarpe speciali utilizzando pneumatici per auto. Nonostante le difficoltà, Sulemana è determinato a vivere una vita normale e a contribuire alla sua comunità.

Le prospettive per il futuro

Gli specialisti medici hanno suggerito un intervento chirurgico al cervello per fermare la crescita di Sulemana, ma i costi elevati e la mancanza di copertura assicurativa adeguata rappresentano un ostacolo significativo. Tuttavia, Sulemana non perde la speranza e continua a cercare soluzioni per migliorare la sua qualità di vita. La sua storia ha attirato l’attenzione di molte organizzazioni umanitarie che stanno cercando di raccogliere fondi per il suo trattamento.

L’Impatto di Sulemana sulla comunità

La straordinaria storia di Sulemana ha avuto un impatto significativo sulla sua comunità e oltre. La sua determinazione e il suo spirito indomabile sono diventati fonte di ispirazione per molti. Nonostante le difficoltà, Sulemana continua a vivere con dignità e speranza, dimostrando che con coraggio e resilienza, è possibile superare anche le sfide più grandi

Fonte articolo: Today.it

Credits photo: Facebook @GhanaDeafNews