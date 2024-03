Stefano Farronato: impresa riuscita!!!! attraversato integralmente il Vatnajokull

Ferdasky – Glacier Expedition 2024 – L’esploratore bassanese Stefano Farronato ha portato a termine la spedizione artica Ferdasky riuscendo ad attraversare integralmente il Vatnajokull, il ghiacciaio islandese più grande d’Europa.

160 km in 14 giorni, una sfida estrema nel bianco più totale.

Giovedì 21 marzo

Dopo 14 giorni di cammino e 160 km percorsi, trainando LE pulke, con gli sci, le tende artiche e tutto l’occorrente per sopravvivere in mezzo al ghiaccio, tra temperature al limite (-20°), nevicate incessanti e venti impetuosi, il Team di Ferdasky ha portato a termine l’incredibile traversata integrale del Vatnajokull, il più grande ghiacciaio d’Europa per volume.

Intorno alle ore 19, il team composto da Stefano Farronato, Roberto Ragazzi e Roberto Fantoli è stato accolto all’uscita del ghiacciaio dal Rescue islandese che li ha riportati in città, dopo averli tenuti costantemente monitorati nel corso della spedizione. Il Team ha dovuto accelerare la conclusione della missione per evitare la terribile tempesta di neve in arrivo, che avrebbe impedito al Rescue di intervenire. Una volta recuperati i tre intrepidi italiani, le guide locali hanno elogiato l’audacia dell’impresa, resa particolarmente difficile dalle condizioni meteorologiche costantemente avverse.

Il team, partito da Reykjavik il 6 marzo, ha raggiunto il plateau del ghiacciaio, superando una serie di sfide che ne hanno messo a dura prova la determinazione e la resistenza. Le nevicate continue, la visibilità nulla, il vento tra i 20 e 40 metri al secondo – con raffiche fino a 120 km/h – hanno imposto anche una sosta forzata di 36 ore in tenda.

Stefano Farronato

“Il bianco è stato totale per 12 giorni su 14. Vedevamo appena le punte degli sci – racconta Stefano Farronato – Solo durante i primi due giorni siamo riusciti a vedere il cielo, un incredibile cielo stellato e una meravigliosa aurora boreale. Per il resto del viaggio la visibilità era ridotta a zero. Whiteout. Il nulla più totale” spiega l’esploratore bassanese.

“Le condizioni erano estreme, abbiamo conquistato faticosamente ogni singolo metro. Oltre al problema della visibilità – che rendeva difficile proseguire, seguire il GPS, mantenere l’equilibrio – nevicava di continuo. Ogni notte scendevano dai 40 a 60 cm di neve fresca che ogni mattina dovevamo spalare per uscire dalla tenda. La temperatura media era di – 20°, ma questa tutto sommato è stata una fortuna perché a -5° sudi e, se sudi, ti ghiacci” precisa Farronato.

“L’aspetto più difficile di questa impresa non è stato quello sportivo, ma quello psicologico. A resistere alla fatica, alle condizioni avverse, alle difficoltà ci siamo allenati per mesi, ma non eravamo preparati al bianco totale, al silenzio, ad essere immersi nel nulla per 12 giorni – racconta il bassanese – Lungo quel cammino così lungo e faticoso, dove i limiti fisici e mentali erano messi continuamente alla prova, mi concentravo proprio su quel bianco e pensavo a come potevo riempirlo, con quali colori. Dipende tutto da noi, la forza sta tutta nella nostra testa. Lo puoi riempire di grigio o dei colori dell’arcobaleno”.

Roberto Ragazzi

“In un momento di estrema tensione, abbiamo raggiunto il rifugio di Grimsfjall affrontando nel bianco più totale una pendenza scoscesa, minacciata da un sovraccarico di neve da sottovento. Ma proprio quando la situazione sembrava al limite, abbiamo ricevuto un dono inaspettato: una breve finestra di sole che ci ha permesso di valutare con chiarezza la discesa più sicura. È stata l’unica concessione in un viaggio altrimenti privo di favori dalla Natura”.

Roberto Fantoli

Sventolando orgoglioso il tricolore insieme ai compagni, Roberto Fantoli aggiunge: “Immersi in spazi infiniti e immensi, ci siamo ritrovati a confrontarci con la grandezza della Natura, realizzando quanto siamo piccoli di fronte alla sua maestosità”. Il Vatnajokull è una delle più grandi calotte di ghiaccio al mondo, simbolo della fragilità del nostro ecosistema di fronte ai cambiamenti climatici, e l’impresa Ferdasky rappresenta un’importante occasione per riflettere sulla fragilità degli ecosistemi glaciali e sull’importanza di intraprendere azioni concrete per preservarli.

Rientrato in Italia, il Team si prepara alla prossima sfida: in collaborazione con Cimberio Spa e con l’Ong Vispe, è in corso il progetto charity “From ice for life”, che mira alla costruzione di un vitale acquedotto in Burundi. Le donazioni sono aperte e chiunque desideri contribuire può farlo tramite il seguente link: https://gofund.me/6185f46d.

Nei prossimi mesi, inoltre, i tre esploratori hanno in serbo un fitto programma di incontri aperti al pubblico in varie città d’Italia, durante i quali racconteranno la spedizione appena portata a termine e il progetto charity in corso.

Ferdasky ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte e delle province di Verbania e Vicenza, oltre al supporto del CAI Nazionale. Sostengono il progetto il main sponsor Cimberio S.p.A. e gli sponsor tecnici : Mico, Ferrino, Salice Occhiali, Elbec, Garmin, Cormik, 2Ke20, Tipografia Ala, Vispe, Finsubria e Kiwanis Club.

I PROGETTI IN CORSO

Ferðaský è una parola in islandese composta da “ferð” che significa “viaggio” e “ský” che significa “nuvole”. Quindi, letteralmente, “Ferðaský” potrebbe essere tradotto come “nuvole in viaggio” o “nuvole viaggianti” a richiamare l’impegno assunto dal Team e la promessa fatta alla Natura.

From ice for life è il progetto coordinato dalla ONG Vispe e sostenuto da Cimberio e Ferðaský che mira a pompare acqua dalle sorgenti di Gahunga al centro di Ghishikanwa, nel Comune di Bugenyuzi, provincia di Karuzi, Burundi. Ghishikanwa, situata a 1710 metri s.l.m., ospita una scuola elementare con 750 studenti, una chiesa e una popolazione residente stimata di 1600 persone. La sorgente principale, Gahunga, a 1605 m s.l.m., fornisce acqua potabile a tutti, ma il percorso per attingere l’acqua è impegnativo, richiedendo dai 15 ai 30 minuti di cammino a piedi con carichi da 5 a 20 litri portati sulla testa.

Il progetto fornirà un sistema di pompaggio con energia fotovoltaica per sfruttare le sorgenti in una zona rurale senza accesso a energia elettrica o combustibili fossili tradizionali, sarà così possibile soddisfare il fabbisogno idrico sanitario della popolazione locale, rendendo disponibili 20-25 mc di acqua in più al giorno per la comunità. Mentre in Italia sarebbero sufficienti per un condominio, in Africa garantiranno 21 litri di acqua al giorno a mille persone.

IL TEAM

Stefano Farronato nella vita di tutti i giorni è un arboricoltore professionista e una fidata guida di mountain bike e di rafting. Ha all’attivo 18 spedizioni estreme nei luoghi più remoti del pianeta, oltre a innumerevoli escursioni alpinistiche in Equador, India, Nepal e Cina. Si è fatto conoscere per avere attraversato in bici il Deserto del Gobi e l’Alaska, pedalato in Groenlandia spingendosi dove nessuno era riuscito prima e percorso 450 Km in kayak, in completa autosufficienza, lungo il fiume Yukon, in Canada.

Roberto Fantoli, fisioterapista e appassionato avventuriero. Negli ultimi anni, Roberto ha attraversato le estese distese di ghiaccio del Lago Baikal e si è avventurato nei paesaggi innevati di Svezia, Finlandia e Norvegia, innamorandosene perdutamente

Roberto Ragazzi, professionista nel settore della riabilitazione, è il leader della spedizione, con una vasta esperienza nel Soccorso Alpino ha acquisito competenze significative in condizioni estreme. Al suo attivo 29 ascensioni alpinistiche oltre i 4.000 metri e 17 spedizioni in autosufficienza in terre remote come Alaska, Siberia, Canada, Groenlandia e paesi nordici.

Bassano del Grappa, 28 marzo 2024

Morena Stocchero Ufficio Stampa Officine micrò