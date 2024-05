Paralimpiadi: Ambra Sabatini e Luca Mazzone saranno i portabandiera dell’Italia

La velocista di atletica Ambra Sabatini e il ciclista Luca Mazzone. Paralimpiadi: saranno loro i due portabandiera dell’Italia alla prossima edizione dei Giochi Paralimpici che si apriranno a Parigi il 28 agosto 2024.

La scelta è stata comunicata oggi dal presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, dopo la loro designazione da parte della Giunta del Cip su proposta dello stesso Pancalli.

Sabatini

è nata a Livorno il 19 gennaio 2002. A 17 anni è vittima di un incidente stradale a causa del quale perde la gamba sinistra, con successiva amputazione fin sopra il ginocchio. Diventa successivamente campionessa del mondo sui 100 metri a Dubai. Grazie a questo risultato viene convocata ai Giochi paralimpici di Tokyo dove trionfa nei 100 metri categoria T63 stabilendo il record mondiale con 14”11, primato migliorato ai Campionati mondiali di Parigi del 2023 dove corre in 13”98.

Mazzone

nasce invece a Terlizzi, in provincia di Bari, nel 1971, ed oggi è considerato uno dei più grandi atleti paralimpici della storia italiana. In carrozzina per un tuffo all’età di 19 anni Mazzone ha partecipato a diversi Giochi paralimpici come nuotatore (vincendo due medaglie d’argento a Sydeny 2000) per poi dedicarsi al ciclismo con la specialità handbike. Ai Giochi di Rio 2016 e Tokyo 2020 colleziona complessivamente tre medaglie d’oro e tre d’argento.