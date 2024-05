Moda primavera estate 2024: i migliori look da uomo

Tra i nostri articoli abbiamo già visto il tema della moda e in particolare di come la sostenibilità entra in gioco nel settore del fashion. Oggi torniamo a parlare di questo argomento, affrontando però quelle che sono le tendenze dettate dagli stilisti in fatto di moda uomo.

La bella stagione è ormai alle porte per cui come si deve vestire l’uomo per essere alla moda? Le passerelle hanno proposto tantissimi look ed elementi validi sia per eventi formali che per il tempo libero, outfit dal vario gusto e stile sia eleganti che sensuali e alla moda.

Scopriamo insieme come dovrebbe vestirsi l’uomo per la primavera estate 2024.

Gli stili più di moda per la bella stagione

Le passerelle hanno previsto vari tipi di look per accontentare gli uomini dai gusti più disparati. Abbiamo infatti visto tantissimi outfit dedicati agli uomini più audaci con utilizzo di strass, paillette luccichii vari che non vi faranno di certo passare inosservati.

Insieme a look estremi non sono mancanti outfit dedicati all’uomo che deve andare al lavoro, quindi più formale e classico.

Da un lato abbiamo visto colori fluo, mesh, pvc, dall’altro outfit più semplici come l’utilizzo del classico gilet o giubbotto smanicato perfetto per le occasioni di tutti i giorni più casual. Lo stile minimal anche diventa un grandissimo protagonista delle passerelle: perfetto per chi non ama stare al centro dell’attenzione ma vuole apparire elegante.

Per chi invece vuole usare un po’, molto stilisti hanno proposto dei look dove il gioco di trasparenze è il vero protagonista. Abbiamo camice, t-shirt che lasciano intravedere la pelle, in modo da essere fresche comode, ma anche molto sensuali.

Per quanto riguarda l’abbigliamento da lavoro, gli stilisti hanno proposto tessuti molto tecnici che per caratteristica principale hanno quella di essere molto comodi, in più sono stati molto utilizzati i colori neutri.

Tessuti e colori di tendenza per la primavera estate 2024

Come accennato, in realtà è prevista una grandissima varietà in fatto di colori: per l’abbigliamento da lavoro si preferiscono colori come il grigio, il bianco o il nero. Per il tempo libero gli stilisti invece hanno fatto sfilare dei look davvero molto appariscenti dove i brillantini erano grandissimi protagonisti. I cristalli e i glitter sono stati applicati sia su abbigliamento che su accessori per un uomo che attira l’attenzione completamente su di sé.

Anche le stampe animalier sono un elemento molto interessante della moda primavera estate 2024: qui vediamo camice con stampe zebrate, leopardate o a serpente. Per un approfondimento su come indossare la stampa animalier vi rimandiamo a questo articolo.

Anche il tweed è un tessuto molto sfruttato per l’abbigliamento di questa stagione proposto sia per bermuda, cappotti o camice per accontentare gli uomini di varie fasce di età. Tra i tessuti di moda quest’anno citiamo anche i tessuti lavorati all’uncinetto proposto in varie forme e colorazioni, perfetto per i più giovani che vogliono osare con il proprio look.

Insomma, la moda per questa primavera estate prevede tantissimi spunti sia per chi vuole osare sia per chi ama essere classico.