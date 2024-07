Miss Mamma Italiana: la selezione a Borso del Grappa. Premiate sette Mamme vicentine!

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante. Ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza. Che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 28 luglio, al parco acquatico “Conca Verde” a Borso del Grappa, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

“Miss Mamma Italiana 2024”

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione CARINE DE OLIVEIRA, 39 anni, di Vicenza, mamma di Camilla di 19 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata ad ELISABETTA BARBATO, 53 anni, impiegata, di Quinto di Treviso (TV), mamma di Leonardo e Margherita, di 20 e 16 anni; mentre LORENA STEFFANI, 61 anni, estetista, di Sarcedo (VI), mamma di Jenny di 40 anni, si è aggiudicata la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni).

Queste le altre mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” PAMELA VOLANTI , 42 anni, casalinga, di Romano d’Ezzelino (VI) , mamma di Mattia, Davide, Francesco, Aurora e Sole, di 14, 12, 10, 4 ed 1 anno;

◦ "Miss Mamma Italiana Mio" LAURA PIEROBON , 42 anni, impiegata, di Altivole (TV) , mamma di Angelo ed Anna, di 9 e 7 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Radiosa" ANNALISA GRECO , 33 anni, impiegata, di Villafranca di Verona (VR) , mamma di Filippo di 7 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Glamour" MIRIAM SALVADOR , 41 anni, oss, di Piombino Dese (PD) , mamma di Gioele, Arianna e Cecilia, di 11, 9 e 5 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Sorriso" HOUDA BRIKI , 40 anni, casalinga, di Arcade (TV) , mamma di Sofia di 11 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Sportiva" ELENA SIMION , 36 anni, casalinga, di Colognola ai Colli (VR) , mamma di Alice ed Ambra, di 3 ed 1 anno;

, 36 anni, casalinga, di , mamma di Alice ed Ambra, di 3 ed 1 anno; ◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sprint” ELISABETTA FRISON, 50 anni, infermiera, di Gazzo (PD), mamma di Julia e Roberta, di 18 e 14 anni;

e inoltre:

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” ELEONORA DOIMO , 46 anni, fiorista, di Levada di Ponte di Piave (TV) , mamma di Angelica e Ginevra, di 9 e 4 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Gold Simpatia" DANIELA RUCCI , 54 anni, operaia, di Romano d'Ezzelino (VI) , mamma di Claudio di 24 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion" VANIA PELLIZZARI , 65 anni, casalinga, di Dueville (VI) , mamma di Alice e Giovanni, di 39 e 34 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Evergreen Solare" LUCIA STOCCO , 56 anni, consulente, di Borso del Grappa (TV) , mamma di Enrico, Denise e Christian, di 35, 32 e 29 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Evergreen Dolcezza" PATRIZIA SALVAN , 63 anni, casalinga, di Padova , mamma di Claudio e Tania, di 42 e 38 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Evergreen Chic" ADA CARICASOLE , 56 anni, casalinga, di Thiene (VI) , mamma di Carolina e Cosimo, di 30 e 24 anni;

◦ "Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia" a pari merito, MARINA CORSATO, 64 anni, casalinga, di Selvazzano Dentro (PD), mamma di Manolo e Nadia, di 40 e 29 anni; MARCELA CHAVEZ, 56 anni, impiegata, di Domegge di Cadore (BL), mamma di Jennifer di 36 anni e CATERINA IVANA VOLPATO, 61 anni, impiegata, di Bassano del Grappa (VI), mamma di Paride di 30 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI Patron del concorso e da ELENA CERCHIARO e BARBARA PELLIZZARI.

Ospiti d’Onore, le Madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire le vincitrici di fascia nazionale del concorso.

Nelle foto in copertina: le sette mamme vicentine premiate.

