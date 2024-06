Miss Mamma Italiana: la novità estiva è una canzone

La canzone dell’estate, con Francesca Colasanti “Miss Mamma Italiana 2012” ed il coro delle Mamme Miss. Una produzione delle edizioni musicali Galletti – Boston.

Una canzone dal titolo “Cuore di Mamma”, è la novità estiva di “Miss Mamma Italiana”, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“CUORE DI MAMMA”

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

“Cuore di Mamma” è un’idea nata dalla band “i Figli delle Stelle”, in collaborazione con “Miss Mamma Italiana”. Il brano musicale, è un bellissimo hully gully dedicato a tutte le mamme, un tormentone per l’estate 2024, scritto, composto e cantato dal Maestro Alessandro Sabelli e suonato dalla band “i Figli delle Stelle” di cui è leader Francesca Colasanti “Miss Mamma Italiana 2012”, con il coro delle Mamme Miss, capitanate da Giorgia Teti della Società Te.Ma Spettacoli.

Vede la partecipazione delle mamme venete Barbara Pellizzari, 55 anni, di Dueville (VI) ed Elena Cerchiaro, 53 anni, di Noventa Padovana (PD).

“Cuore di Mamma” è una produzione delle edizioni musicali e discografiche Galletti – Boston.

La canzone è stata presentata in anteprima, in diretta sulla rete televisiva di interesse nazionale “Canale Italia”, nel corso della fortunata trasmissione “Cantando Ballando”, condotta da Francesca Colasanti e da Patrizia Ceccarelli.

Il brano è fa parte della compilation estiva “Accendi il Sole” edita da Galletti – Boston ed è ora disponibile su You Tube e presto sulle piattaforme musicali.

Intanto proseguono in tutta Italia le selezioni del concorso. Le signore interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nella foto: Elena Cerchiaro e Barbara Pellizzari in sala d’incisione.

