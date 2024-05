Miss Mamma Italiana 2024: la selezione di Vicenza

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana”

sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Vicenza, la selezione.

Lo scorso fine settimana, a Vicenza, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione SANDY MAZA LAHERA, 42 anni, parrucchiera, di origini cubane, residente a Rubano (PD), mamma di Cattleya di 6 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a MARIKA TOFFANO, 54 anni, addetta alla ristorazione, di Castelfranco Veneto (TV), mamma di Emanuele di 15 anni; mentre ROSSANA SANTI, 59 anni, infermiera, di Montecchio Maggiore (VI), mamma di Davide e Fabio, di 29 e 23 anni, si è aggiudicata la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni).

Queste le altre mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” SARA BESUTTI , 25 anni, agente di commercio, di Sabbioneta (MN) , mamma di Bianca di 3 anni;

, 25 anni, agente di commercio, di , mamma di Bianca di 3 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” CRISTINA BOSCHETTO , 36 anni, infermiera, di Montichiari (BS) , mamma di Samuel e Blu Liam, di 7 anni e 6 mesi;

, 36 anni, infermiera, di , mamma di Samuel e Blu Liam, di 7 anni e 6 mesi; ◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” DALILA GENTILE , 36 anni, impiegata, di Viadana (MN) , mamma di Maya ed Eva, di 8 e 5 anni;

, 36 anni, impiegata, di , mamma di Maya ed Eva, di 8 e 5 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” STEFANIA COATI , 38 anni, impiegata, di Montorio (VR) , mamma di Matteo e Sofia, di 15 ed 11 anni;

, 38 anni, impiegata, di , mamma di Matteo e Sofia, di 15 ed 11 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” ELISABETTA BABBOLIN , 52 anni, operaia, di San Benedetto Po (MN) , mamma di Eleonora di 22 anni;

, 52 anni, operaia, di , mamma di Eleonora di 22 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia” GIANNA GALLINARO, 58 anni, casalinga, di Rubano (PD), mamma di Alessia di 22 anni.

Le vicentine:

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” ARIANNA CONSOLARO, 45 anni, oss, di Cornedo Vicentino (VI), mamma di Giada, Maja e Michele, di 23, 20 e 13 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” JANKI GANDOLFI, 35 anni, oss, di Vicenza, mamma di Gabriele, Nathan e William, di 16, 13 e 7 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Simpatia” ANTONELLA ACAMPORA, 37 anni, impiegata, di Quinto Vicentino (VI), mamma di Leonardo ed Aurora, di 14 e 10 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” ADRIANA BATTISTIN CRAVERNO, 51 anni, oss, di Brogliano (VI), mamma di Giada di 15 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Arianne” SILVIA ZARANTONELLO, 46 anni, impiegata, di Brogliano (VI), mamma di Chiara di 17 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” MANUELA BIZZOTTO, 55 anni, commessa, di Valdagno (VI), mamma di Matteo, Martina, Elisa e Sofia, di 31, 25, 23 e 20 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen in Gambe” SERAFINA CIANCIO, 60 anni, barista, di Trissino (VI), mamma di Vittoria, Evaristo e Deniel, di 39, 37 e 30 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa” LIVIANA LONGATO, 68 anni, casalinga, di Quinto Vicentino (VI), mamma di Davide ed Andrea, di 35 e 32 anni;

Le Miss Mamme Vicentine

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI Patron del concorso e da ELISABETH RUIZ “Miss Mamma Italiana Gold 2018”.

Ospiti d’Onore, le Madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire le vincitrici di fascia nazionale del concorso.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nella foto in copertina: le vincitrici della selezione che si è tenuta a Vicenza, con Paolo Teti ed Elisabeth Ruiz.

