Miss Mamma Italiana 2024: a Caldogno, premiate 7 mamme vicentine

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Nell’area eventi del ristorante pizzeria “Due Torri” di Caldogno, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “MMI 2024”. Venti le mamme partecipanti che oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione ELISABETTA VIOTTO, 40 anni, operatrice sanitaria, di Gorgo al Monticano (TV), mamma di Gaia, Nicolò, Paolo, Miranda e Sebastiano, di 16, 15, 10, 7 e 1 anno e mezzo; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a FABIANA ANTIGA, 54 anni, insegnante, di Fontanelle (TV), mamma di Linda e Niccolò, di 22 e 17 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a MARILENA PESCE, 65 anni, casalinga, di Camposampiero (PD), mamma di Meri di 46 anni.

Queste le altre mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” MARTINA ROSSI , 30 anni, camionista, di Cogollo del Cengio (VI) , mamma di Mattia di 4 anni;

, 30 anni, camionista, di , mamma di Mattia di 4 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” MANUELA AMBROSINI , 30 anni, back office commerciale, di Isola Vicentina (VI) , mamma di Sebastiano di 3 anni;

, 30 anni, back office commerciale, di , mamma di Sebastiano di 3 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Solare” VITTORIA DAL GOBBO , 39 anni, barista, di Valdagno (VI) , mamma di Bryan e Monia, di 16 ed 8 anni;

, 39 anni, barista, di , mamma di Bryan e Monia, di 16 ed 8 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” YANAISY ADRIANA ORDONEZ DARNA , 37 anni, insegnante di ballo, di Grumolo delle Abbadesse (VI) , mamma di Yulio di 13 anni;

, 37 anni, insegnante di ballo, di , mamma di Yulio di 13 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” ISABELLA MUNARETTO, 44 anni, impiegata, di Lonigo (VI), mamma di Matteo di 20 anni;

oltre a:

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” PAOLA CENEDESE , 44 anni, impiegata, di Soligo (TV) , mamma di Greta e Riccardo, di 10 ed 8 anni;

, 44 anni, impiegata, di , mamma di Greta e Riccardo, di 10 ed 8 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” VALERIA FONTANA , 52 anni, titolare di una scuola di danza, di Caldogno (VI) , mamma di Leonardo e Beatrice, di 20 e 17 anni;

, 52 anni, titolare di una scuola di danza, di , mamma di Leonardo e Beatrice, di 20 e 17 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” CINZIA DALLA RIVA , 49 anni, interior design, di Torri di Quartesolo (VI) , mamma di Nicole, Isabel, Michelle e Giselle, di 21, 20, 17 ed 11 anni;

, 49 anni, interior design, di , mamma di Nicole, Isabel, Michelle e Giselle, di 21, 20, 17 ed 11 anni; ◦ “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” YULIYA ZGONNIKOVA, 50 anni, export area manager, di Caselle di Santa Maria di Sala (VE), mamma di Veronica di 16 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI Patron del concorso e dalle Mamme Miss ELENA CERCHIARO e BARBARA PELLIZZARI.

Ospiti d’Onore, le Madrine di MMI, vale a dire le vincitrici di fascia nazionale del concorso.

Da sinistra, Marilena Pesce vincitrice di selezione MMI categoria “Evergreen”; Paolo Teti; Elisabetta Viotto vincitrice di selezione MMI; Elena Cerchiaro; Fabiana Antiga vincitrice di selezione MMI categoria “Gold” e Barbara Pellizzari.

Foto in copertina:

Le 7 mamme vicentine premiate; da sinistra, Valeria Fontana di Caldogno; Martina Rossi di Cogollo del Cengio; Vittoria Dal Gobbo di Valdagno; Yanaisy Adriana Ordonez Darna di Grumolo delle Abbadesse; Manuela Ambrosini di Isola Vicentina; Cinzia Dalla Riva di Torri di Quartesolo ed Isabella Munaretto di Lonigo.

