Maĩa Wine alla 77° Mostra del Cinema di Cannes

Per la 77° Mostra di Cannes (14 – 25 Maggio) Maia Wine sarà presente al Padiglione Italiano del Cinema nell’iconico Hotel Barriere Le Majestic, ancora una volta bollicina ufficiale del Padiglione Americano del Cinema al Palais des Festivals et des Congrès e supporterà come sponsor l’evento di gala organizzato da Better World Fundation il 15 ed il 16 febbraio.

Maĩa Wine

Per il quarto anno consecutivo Maia Wine sarà presente al Festival del Cinema di Cannes. VIP, addetti ai lavori e appassionati del cinema mondiale vivranno attimi unici e memorabili sorseggiando un calice delle bollicine più glamour del momento in tre location super esclusive.

Lo spumante italiano rinnova la partnership con il Padiglione Italiano del Cinema, promosso dalla DG Cinema e Audiovisivo, organizzato e coordinato da Cinecittà SpA che sarà allestito nell’iconico Hotel Barriere Le Majestic.

Maia Wine sarà ancora una volta la bollicina ufficiale del Padiglione Americano del Cinema allestito al Palais des Festivals et des Congrès e sosterrà, come accaduto anche durante lo scorso festival di Venezia, uno degli eventi più glamour della kermesse francese: la serata di gala organizzata da Better World Fundation che si terrà all’iconico Carlton Hotel.

I due Padiglioni faranno da contenitore ad appuntamenti quotidiani, conferenze, tavole rotonde, premi, interviste, incontri di business e one to one, oltre a momenti di accoglienza e relax destinati a vip ed autorità presenti che potranno brindare con il Prosecco Doc firmato Maia Wine.

Pierpaolo Cielo

“Il legame tra il nostro brand ed il mondo del cinema è più saldo che mai. Ci teniamo a partecipare in questo tipo di eventi. Il nostro gruppo è attivo in oltre 70 paesi, la presenza a Cannes, così come al Festival del Cinema di Venezia e Berlino e partnership con brand globali, attivazioni nel mondo del golf e VIP endorsement sono tutte azioni che ci permettono di trasmettere il lifestyle legato al nostro brand all’estero oltre che a veicolare un’immagine dell’Italia nel Mondo capace di raccontare e di raccontarsi con un linguaggio in linea con i trend momento” racconta Pierpaolo Cielo Vice-Presidente di Cielo e Terra Spa.

Tra eventi mondani e di business invece ci sarà anche spazio per un momento benefico che si terrà al Carlton Hotel e che prenderà vita con la cena di gala del 15 maggio ed il cocktail party del 16 che ospiterà celebrità, talents, imprenditori ed addetti ai lavori per una finalità comune.

Angelo Lella

“Il mondo del cinema appartiene al DNA del nostro Paese, come lo stile, il gusto, il design e la capacità di emozionare il pubblico. L’italianità è anche capacità di raccontare storie che possano coinvolgere il consumatore attraverso le nostre eccellenze. Dobbiamo imparare molto dal mondo del cinema e così andare oltre a quello che è il mero prodotto.

Per creare emozioni dobbiamo lavorare sul brand e sul significato che ha verso il pubblico. Questo genere di eventi rappresenta per noi un’occasione unica per trasmettere ai nostri clienti che Maia è più che un calice di vino, ma un lifestyle che appartiene ad un mondo glamour e contemporaneo che poggiando su un prodotto di qualità investe in un nuovo modo di comunicare il Made in Italy.” spiega Angelo Lella co-founder e Marketing Manager dell’azienda veneta.

Un’edizione speciale anche per l’Italia che vedrà Presidente di giuria Greta Gerwig, affiancata da Pierfrancesco Favino in qualità di giurato. Tra i film in concorso anche l’Italiano Parthenope di Paolo Sorrentino, mentre tra quelli fuori concorso anche L’arte della Gioia di Valeria Golino.

WEB SITE: www.maiawine.it _ info@maiawine.it

Matteo Barboni