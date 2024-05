LEGOLAND® Water Park Gardaland: un’esperienza unica

Il primo e unico parco acquatico LEGOLAND® in Europa, nella fantastica e avventurosa cornice di Gardaland

Divertentissimi scivoli d’acqua, attrazioni interattive e aree gioco – sabato 18 maggio – riapre LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema LEGO® in Europa, che amplia la straordinaria offerta di divertimento del Gardaland Resort.

Situato all’interno di Gardaland Park, LEGOLAND® Water Park è un’esperienza straordinaria che cattura l’immaginazione di giovani e adulti. Bambini e famiglie all’interno dell’area dedicata, di circa 15 mila metri2, possono imparare attraverso il gioco, tuffarsi nel mondo dell’immaginazione e della creatività ma anche concedersi una pausa rinfrescante e di relax.

Water Park Gardaland

Ad accogliere gli ospiti, dopo aver varcato la grande onda di mattoncini LEGO® del portale di ingresso, la Miniland di LEGOLAND® Water Park Gardaland: un’area unica al mondo nella quale sono stati ricostruiti i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano, tutti realizzati in scala 1:20 e alcuni di essi con elementi interattivi, con un totale di ben 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO®.

La Miniland, che si ispira ai monumenti più iconici dell’area geografica in cui viene costruita, è suddivisa in 6 aree e rappresenta un affascinante viaggio lungo un’Italia fatta interamente di mattoncini LEGO®.

Di recente costruzione, l’area dedicata alla Milano Moderna che si aggiunge al già presente Duomo di Milano. Il “percorso” prende vita dal cuore della metropoli con la simbolica Torre Velasca, tra le più all’avanguardia degli anni ’50; prosegue con l’iconico Grattacielo Pirelli; la colorata Torre Arcobaleno degli anni ’90.

Per arrivare alle prime costruzioni degli anni 2000 e situate a nord di Milano come il Diamantone, il Bosco Verticale, Casa della Memoria – l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (PwC) e Torre Hadid, meglio conosciuta come Torre Generali.

Inoltre

Le più recenti costruzioni come la Torre UnipolSai, l’inconfondibile NH Hotel Fiera nell’immediata periferia, snodo cruciale per raggiungere la città meneghina ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese.

Particolarmente affascinanti anche le aree dedicate a Venezia, con la Basilica di San Marco e il Campanile di San Marco, le riproduzioni delle architetture che hanno reso immortale Roma – dal Colosseo alla Fontana di Trevi fino alla Basilica di San Pietro – ma anche l’iconica Torre di Pisa e tanti altri.

Curiose ed originali, queste ricostruzioni perfette e dettagliate sono frutto di un lavoro di studio e costruzione da parte di team specializzati LEGO®.

LE ATTRAZIONI DEL PARCO ACQUATICO

Arrivati al cuore pulsante dell’esperienza acquatica si trova il LEGO® River Adventure: il corso d’acqua che costeggia la Miniland passando attraverso una suggestiva grotta dall’ambientazione sottomarina, da percorrere facendosi trasportare da una leggera corrente a bordo di gommoni personalizzabili con grandi mattoncini LEGO® galleggianti.

Proseguendo sarà la volta dell’area Beach Party: la piscina principale dotata di 7 scivoli, cannoni che sparano acqua da ogni angolo e un grande secchio da 1.500 litri che, a sorpresa, riversa una cascata d’acqua sui bambini; e Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia: a corpo libero, con gommone, a cielo aperto o al buio…ognuno troverà lo scivolo perfetto su cui avventurarsi!

Ad arricchire l’area anche 5 LEGO® Models che rappresentano diversi personaggi legati al tema del divertimento e dell’acqua tra cui un bagnino che domina l’area dalla sua torretta, una ragazza in costume hawaiiano e alcuni surfisti.

Divertimento assicurato anche nelle aree dedicate alla creatività e alla scoperta come LEGO® Creation Island dove poter costruire la propria barca con i mattoncini LEGO®, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti.

DUPLO® Splash

Un’attrazione in cui anche i piccoli Ospiti possono provare gli scivoli e imparare attraverso il gioco mentre la Pirate Bay, con la sua grande piscina e l’ingresso alla vasca graduale, è il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi.

All’interno dell’area LEGOLAND® Water Park Gardaland gli Ospiti troveranno un’ampia gamma di comfort per garantire una giornata indimenticabile per tutta la famiglia, il LEGOLAND® Shop dove tutti gli amanti dei mattoncini LEGO® potranno acquistare prodotti esclusivi per continuare a vivere l’esperienza anche a casa e dei punti ristoro tematizzati, per una pausa veloce e golosa tra uno scivolo e un tuffo, senza rinunciare alla qualità dell’offerta culinaria.

Inoltre, per gli Ospiti che soggiornano in uno dei tre hotel a tema del Resort: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel entro il 30 giugno è possibile scegliere una nuova e straordinaria offerta con accesso gratuito al LEGOLAND® Water Park Gardaland.

La promozione

Comprende il soggiorno, la colazione, i biglietti per Gardaland Park e SEA LIFE Aquarium, oltre all’ingresso gratuito al Parco Aquatico primo ed unico in Europa a tema LEGOLAND®. Un’esperienza di divertimento completa e imperdibile per tutta la famiglia.

Gardaland Resort incentiva fortemente l’acquisto on line del biglietto a data fissa per rispondere alle esigenze dei visitatori più attenti, offrendo loro la possibilità di garantirsi un accesso rapido e agevole oltre che di visitare il Parco nei giorni ad affluenza più bassa ad un prezzo più vantaggioso. Sul sito www.gardaland.it si trovano interessanti opportunità di acquisto per biglietti combinati, che consentono l’accesso a Gardaland Park, a Gardaland SEA LIFE Aquarium e a LEGOLAND® Water Park Gardaland ad un prezzo davvero speciale. Come sempre Gardaland propone anche diverse soluzioni di abbonamento a partire da € 59,00. Per informazioni: https://www.gardaland.it/biglietti-abbonamenti/

LEGOLAND® Water Park Gardaland

si trova all’interno del Parco a tema Gardaland e l’ingresso è possibile soltanto acquistando un biglietto combinato Gardaland Park e LEGOLAND® Water Park.

Tutti i possessori di biglietti del Parco possono comunque accedere anche a LEGOLAND® Water Park pagando un supplemento alle biglietterie o all’interno di Gardaland Park.

I bambini di età inferiore ai 14 anni non possono accedere a LEGOLAND® Water Park se non accompagnati da un maggiorenne. I ragazzi dai 14 ai 17 possono entrare da soli o accompagnati da un adulto.

è parte di MERLIN ENTERTAINMENTS Ltd, leader nell'intrattenimento per famiglie. Numero 1 in Europa e secondo operatore al mondo per numero di visitatori, Merlin opera con oltre 140 strutture in 23 nazioni. Il Gruppo ambisce a far vivere esperienze memorabili ai suoi 62 milioni di visitatori in tutto il mondo attraverso i suoi marchi leggendari – locali e internazionali – l'impegno e la passione dei suoi 30.000 collaboratori (alta stagione).

Castelnuovo del Garda,15 maggio 2024

