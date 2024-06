Le novità dalle big house di gaming online [aggiornamento 2024]

Le caratteristiche del gaming e del gambling hanno reso il gioco online un settore che registra grandi numeri. Ormai divenuto un vero fenomeno di massa, il gioco d’azzardo online muove un mercato milionario, anche e soprattutto in seguito alle rigide normative che ne hanno regolamentato la disciplina in Italia e in Europa.

Gioco online: un successo mondiale

Sono migliaia le persone che giocano online ogni giorno, che si registrano su un portale di gioco e che, effettuando il login da Zetcasino.me, iniziano a cimentarsi tra i tanti titoli creati dagli operatori del settore. L’offerta è molto vasta ed estremamente competitiva, e per questo motivo le big house del gaming online non possono abbassare mai la guardia ma, al contrario, realizzare nuovi giochi sempre più innovativi, sempre più coinvolgenti e sempre più immersivi e simili al reale.

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, non è possibile prescindere da questi requisiti, perché un settore come quello dell’iGaming, per avere successo, deve essere al passo coi tempi e mettere l’innovazione al primo posto. Ecco le novità del gaming online in corso nel 2024.

Novità gioco online: la proposta di Microgame

Microgame e Octavian Gaming, due aziende rispettivamente leader nella fornitura di soluzioni e tecnologie per il gaming e nello sviluppo di giochi per il mercato mondiale, hanno scelto di collaborare per favorire la loro espansione nel gioco online. Lo scopo di questa unione è potenziare l’offerta dei giochi, migliorare l’esperienza utente e, ovviamente, guadagnare punti che le confermano big house incontrastate nel settore.

Integrare i giochi di Octavian Gaming con i titoli già molto validi di Microgame, permette all’azienda di aggiungere qualità, competitività e aggiornamenti al loro portfolio, perché tanto si impegna per realizzare un’offerta di gioco completa e affidabile nel campo dei casinò online. A dichiararlo con entusiasmo è stato Marco Bedendo, Direttore Generale di Microgame, azienda già fortemente competitiva che punta a raggiungere l’eccellenza per i giocatori nell’esperienza di gioco.

Octavian Gaming è, infatti, una big house che sta attraversando una grande crescita online, perché si sta sviluppando sempre più e la sua presenza nel mercato si sta diffondendo a macchia d’olio. E, grazie alla partnership con Microgame, questo processo non potrà che avanzare a passo spedito.

Novità gioco online: la proposta di StarCasinò

Anche StarCasinò ha pensato ad una novità arrivata nel 2024. Si tratta della nuova applicazione mobile per Android, un’app di ultima generazione scaricabile accedendo al Play Store, nata con lo scopo di offrire agli utenti una migliore esperienza di gioco. Infatti, la navigazione fluida e intuitiva permette ai giocatori che la scaricano sul proprio smartphone con sistema operativo Android, di accedere più velocemente ai loro titoli preferiti.

Progettata per offrire una ricca varietà di slot e giochi live creati dai migliori provider del settore, questa app regala un’esperienza coinvolgente e più sicura agli utenti che vi accedono per la prima volta. Una caratteristica che sta rendendo questa applicazione molto apprezzata dagli utenti, infatti, è la sicurezza integrata: l’app è soggetta a rigorosi protocolli di protezione dei dati, volti a permettere di effettuare transazioni in modo sicuro e gratuito, senza temere che i propri dati personali e finanziari vengano violati.

Un nuovo lancio festeggiato in grande stile, visto che StarCasinò ha pensato ad un omaggio dedicato a tutti i nuovi utenti che eseguiranno il download dell’app sui loro dispositivi mobili. La piattaforma, infatti, offre 20 free spin su Legacy of Dead, per dare la possibilità di iniziare a giocare, adottando fin da subito uno stile di gioco dinamico e con più opportunità di successo.

Giochi e funzionalità sulla nuova app per Android

I giochi, le funzionalità e i servizi disponibili sulla nuova app per Android di StarCasinò sono più di 4000, tra casinò online, slot machines, live casinò ed e-sport (con discipline nazionali ed internazionali), e potranno essere esplorati da tutti i nuovi utenti, i quali potranno cercare e salvare i loro giochi preferiti e navigare intuitivamente tra le varie sezioni.

Anche Betsson Italia (società a cui appartiene StarCasinò) si impegna a garantire l’innovazione tecnologica, necessaria per offrire un’esperienza utente sempre migliore e che sia accessibile a tutti.

Immagine di copertina: Pixabay