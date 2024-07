In estate si può mettere il fondotinta?

Il fondotinta è un prodotto essenziale per rendere più omogeneo e compatto il nostro incarnato e nascondere le piccole imperfezioni.

Con le alte temperature dell’estate, però, la tenuta del fondotinta può essere a rischio, oltre ad appesantire la pelle, se utilizziamo certe texture.

Ma allora si può mettere il fondotinta in estate? Scopriamolo insieme.

Fondotinta in estate: vantaggi e svantaggi

Per avere un trucco efficiente, la nostra make-up routine deve adattarsi al cambio delle stagioni (e delle temperature).

Il fondotinta è un prodotto perfetto per rendere uniforme l’incarnato e coprire le imperfezioni. Ma non possiamo utilizzare lo stesso fondotinta sia nella stagione invernale che in quella estiva, perché cambiano le esigenze della nostra pelle.

Ad esempio, in inverno, abbiamo bisogno di un prodotto che, non solo ravvivi il colorito della pelle, ma che sia anche abbastanza idratante e nutriente sulla pelle.

In estate, invece, abbiamo bisogno di un prodotto decisamente più leggero e di una colorazione diversa, se prendiamo la tintarella.

Il problema, infatti, sta proprio nella texture: in estate, soprattutto se fa molto caldo, il fondotinta può risultare troppo pesante sulla pelle, provocando zone lucide, soprattutto se abbiamo la pelle grassa.

Nonostante ciò, anche in estate, per avere una pelle compatta e luminosa, abbiamo bisogno di un prodotto che possa uniformare l’incarnato.

Quale fondotinta utilizzare in estate?

Se vogliamo una pelle compatta e luminosa, anche in estate, allora dobbiamo scegliere un fondotinta che possa dare la coprenza giusta, senza appesantire la pelle.

Ecco quali sono le texture da prediligere:

In polvere: regala un effetto molto naturale sulla pelle, perché può essere stratificato per ottenere la coprenza che vogliamo;

regala un effetto molto naturale sulla pelle, perché può essere stratificato per ottenere la coprenza che vogliamo; Compatto: ha un’alta coprenza e riesce a nascondere le imperfezioni, inoltre, ha un finish matte, per non correre il rischio di zone lucide;

ha un’alta coprenza e riesce a nascondere le imperfezioni, inoltre, ha un finish matte, per non correre il rischio di zone lucide; Liquido: in questo caso, dobbiamo scegliere una formula leggera e idratante, che possa fondersi delicatamente con la pelle, senza appesantirla.

L’importante, quindi, è trovare i migliori fondotinta leggeri per la nostra pelle, che possano uniformare l’incarnato, illuminare la pelle e minimizzare l’aspetto delle imperfezioni, senza appesantire.

Alcuni fondotinta presentano un finish opacizzante e matte, che tiene sotto controllo il rischio di pelle lucida: una condizione frequente, soprattutto se abbiamo la pelle grassa.

Altre tipologie, invece, presentano nella formula anche un fattore solare, indispensabile per proteggerci dagli effetti negativi dei raggi UV.

Come applicare il fondotinta in estate

Le alte temperature possono mettere a rischio la tenuta del nostro fondotinta, ma possiamo tenere conto di alcuni piccoli accorgimenti per aumentarne la durata.

Innanzitutto, sulla pelle detersa, andiamo ad applicare un primer viso: si tratta di un prodotto che uniforma e illumina l’incarnato ma che, soprattutto, prolunga la tenuta del fondotinta sulla pelle.

Applichiamo, poi, il fondotinta, nella texture scelta, in maniera uniforme sul viso. Per opacizzare, tamponiamo la pelle con della cipria con finish matte.

Terminata l’applicazione, spruzziamo un setting spray, per fissare il make-up.

Se vogliamo alleggerire la formula del nostro fondotinta, possiamo mescolarlo ad alcune gocce di siero per il viso, per una copertura più delicata e leggera.

Un altro metodo per far durare di più il fondotinta sulla pelle è quello di spruzzare dello spray fissante sul pennello del fondotinta, prima di applicare il prodotto sulla pelle.

Quali sono le alternative al fondotinta in estate?

Il fondotinta in estate si può applicare, basta scegliere una texture più leggera, per non appesantire la pelle.

Ma ci sono delle alternative al fondotinta?

Possiamo scegliere una BB Cream, una crema solitamente arricchita di antiossidanti e ingredienti idratanti che, oltre a uniformare l’incarnato, va anche ad idratare la pelle e a proteggerla dalle particelle di smog.

Un’altra alternativa è la CC Cream, un prodotto che combina diverse funzioni, perché idrata la pelle, uniforma l’incarnato e spesso contiene una protezione solare, per proteggerci dai raggi UV.

Altrimenti possiamo optare per dei prodotti in polvere minerale, composti da piccolissimi cristalli, ridotti in polvere, che aderiscono alla pelle senza occluderla. In questo modo, donano alla pelle un aspetto luminoso e compatto, senza appesantirla.

Come scegliere i prodotti giusti per la pelle

Avere una make-up routine rodata è sicuramente un plus, perché sappiamo quali prodotti funzionano sulla nostra pelle e quali no.

Nonostante ciò, però, è importante capire che la nostra pelle cambia le sue esigenze, non solo col trascorrere degli anni, ma anche tra le diverse stagioni.

Per questo, dobbiamo cercare di ascoltare i bisogni della nostra pelle, rispondendo con l’applicazione dei prodotti giusti, in modo da avere un incarnato luminoso e compatto tutto l’anno.