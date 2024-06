Gruppo OTB e Chalhoub Group: siglato accordo di joint venture

OTB, il Gruppo internazionale di moda e lusso a cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e che detiene una partecipazione nel brand Amiri, e Chalhoub Group, partner leader nella creazione di esperienze dedicate al mondo del lusso in Medio Oriente con un portfolio di dieci brand di proprietà e più di 450 marchi internazionali, hanno siglato un accordo strategico di joint venture per espandere in maniera significativa la presenza dei brand di lusso di OTB nella regione.

Gruppo OTB e Chalhoub Group

Questa partnership unisce le competenze e l’infrastruttura consolidata di Chalhoub all’unicità, alla creatività e all’innovazione dei marchi di OTB. L’obiettivo è la creazione di una rete retail dinamica e integrata per rafforzare con investimenti significativi la presenza di Jil Sander, Maison Margiela e Marni in Medio Oriente attraverso l’apertura di nuovi negozi, la valorizzazione delle piattaforme e-commerce dei brand e attività di marketing locale.

Renzo Rosso

“Siamo entusiasti della collaborazione con Chalhoub Group, il luxury partner più importante dell’area del Middle-East, con una vasta expertise in questa regione. Per noi questo accordo è strategico e avviene in un momento molto positivo per i nostri brand, che stanno godendo di una grande visibilità grazie a tutto il lavoro fatto in questi anni, mirato soprattutto a valorizzare la creatività e la qualità del prodotto,” ha commentato Renzo Rosso, Fondatore e Presidente del Gruppo OTB. “Con questa partnership vogliamo portare la bellezza dei nostri brand in Middle-East e diffonderla in questa regione, un mercato fra i più interessanti al mondo in questo momento. Sono felice di aver stretto questa alleanza con Chalhoub Group perché condividiamo gli stessi valori e la stessa visione.”

Patrick Chalhoub

Group President di Chalhoub Group, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con il Gruppo OTB e sono certo che questo accordo strategico possa accelerare ulteriormente il nostro percorso condiviso, caratterizzato dalla passione che ci unisce per il mondo del lusso. Lavorando a stretto contatto con OTB, puntiamo a espandere e sviluppare in tutti i Paesi della regione del Golfo il portafoglio unico di brand iconici del Gruppo, Jil Sander, Maison Margiela e Marni. Il nostro focus sarà quello di fornire ai nostri clienti un’offerta di qualità elevata, servizi eccezionali ed esperienze personalizzate in tutti i canali.”

La partnership prevede l’apertura di più di 15 retail store nel corso dei prossimi 5 anni e si focalizzerà su mercati chiave come Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita e Kuwait, in aggiunta alla boutique di Maison Margiela, già presente nel Dubai Mall, e alla presenza nei principali centri commerciali e concept store dell’area.

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid e detiene una partecipazione del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Il gruppo, che conta oltre 7.000 dipendenti nel mondo, fonda le proprie basi su un approccio digitale che mette al centro il consumatore, l’impegno concreto e a lungo termine per la creazione di un business sostenibile e dall’impronta tecnologica, la forte attenzione al sociale attraverso la OTB Foundation.

OTB Corporate Communication

CHALHOUB GROUP

Da oltre 60 anni, Chalhoub Group è partner e creatore di esperienze dedicate al mondo del lusso in Medio Oriente. Con l’obiettivo di eccellere come retailer integrato, il Gruppo ha rinforzato i propri servizi di distribuzione e marketing e vanta un portfolio di dieci brand di proprietà e più di 450 brand internazionali nei settori del lusso, beauty, fashion e dell’art de vivre. Più recentemente, il Gruppo ha espanso la propria expertise nelle categorie dell’orologeria di lusso, gioielleria ed eyewear.

Chalhoub Group agisce mettendo il cliente al centro: lo fa reinventandosi costantemente e focalizzandosi sull’innovazione per fornire esperienze dedicate al mondo del lusso in più di 750+ experiential retail store, online e attraverso applicazioni da mobile, per far sì che ogni touch point sia orientato alla soddisfazione del cliente.

Oggi con Chalhoub Group collaborano 15.000 professionisti di talento in otto Paesi del Medio Oriente, il cui lavoro di squadra ha permesso al Gruppo di ottenere la certificazione Great Place to Work® in vari Stati.

Per continuare a favorire l’innovazione, il Gruppo ha creato “The Greenhouse”, che non solo è un innovation hub, ma è anche incubatore e acceleratore di start-up e piccole imprese, sia nella regione che a livello internazionale. Questa è solo una delle varie iniziative intraprese dal Gruppo per continuare a innovare, un approccio caratterizzato da un pensiero di lungo periodo e una strategia a prova di futuro. Il Gruppo pone la sostenibilità al centro della propria strategia aziendale impegnandosi verso le persone, i partner e il pianeta, ed è anche membro della United National Global Compact Community e firmatario dei Women’s Empowerment Principles.

Breganze (Italia) – Dubai (Emirati Arabi Uniti), 14 Giugno 2024

