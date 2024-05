Fiera Campionaria di Padova, 103^ edizione

Tra auto, shopping, cibo, eventi, tempo libero – Quella del 2024 è la 103^ edizione della Fiera Campionaria di Padova, la più antica d’Italia nata nel 1919 pochi mesi dopo la fine della grande guerra: da allora (parentesi per guerra e Covid) prosegue puntualmente proponendo dall’11 al 19 maggio 300 espositori nazionali e internazionali attivi in molti settori. L’entrata sarà gratuita per tutti e senza richiesta di registrazione, in orario continuato 16-23 nei giorni feriali e 10-23 nei due week-end.

Nicola Rossi

“Ringraziando chi sta collaborando alla riuscita dell’evento – dice Nicola Rossi presidente di PadovaHall – e cioè Camera di Commercio di Padova, Padova Looking Ahead & Beyond e Venicepromex oltre a Provincia di Padova e Comune di Padova che lo patrocinano, invito tutti a venire in Fiera per scoprire le innovazioni presentate che tengono vivo lo spirito imprenditoriale e di promozione che dura da oltre un secolo e che lo scorso anno in 9 giorni di Campionaria ha riunito qui 150.000 persone che puntiamo a superare. L’importante è ritrovarsi uscendo dal virtuale”.

Idee da abitare, Shopping, Auto, Food, Attività ludiche, sportive ed eventi, sono i macro settori a cui quattro padiglioni danno risposta con idee per la casa, articoli per la persona e per la famiglia, automobili, enogastronomia, artigianato dal mondo, animali da compagnia, tempo libero, spettacoli, cultura, forze armate, turismo e altro ancora.

Il settore Food

A cui è dedicato metà del padiglione 7, mette a disposizione dei visitatori assaggi e possibilità di acquisto di specialità tipiche provenienti da molte regioni italiane, birre artigianali, ma anche prodotti in arrivo da Francia e Vietnam, mentre in una delle aree esterne sono allestiti il ristorante argentino, il ristorante romagnolo, la ristorazione emiliana e quella dello Street Food.

Nell’area Shopping

e nell’altra metà del padiglione 7 le proposte vanno dagli abiti etnici di Nepal, Thailandia, India all’artigianato della Tunisia e prodotti dal Sudamerica, da abbigliamento e accessori in pelle delle concerie italiane a vestiti e calzature sportive di grandi firme proposti a prezzi da Outlet.

Tra le presenze straniere ci sono quelle in arrivo da Francia riunite a Padova dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia. Il padiglione 8 presenta gli ultimi modelli d’auto dei marchi Hyundai, Ford, Peugeot, Volkswagen, Porsche, Audi, Kia, Fiat con presenza del più grande concessionario italiano Autoteam e veicoli a km zero, usati di qualità e noleggi a lungo termine.

Nello stesso padiglione, oltre a prodotti per la casa, proposte per il tempo libero e il turismo, ci sono presenze istituzionali:

Regione Puglia con un’iniziativa di cicloturismo

con un’iniziativa di cicloturismo Venicepromex – agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto, che nello spazio di Sistema Padova promuove 20 associazioni di categoria della provincia di Padova e del Veneto e cura il programma culturale della Campionaria con conferenze quotidiane su sostenibilità e parità di genere.

Il padiglione 5

Idee da abitare, accorpa arredamento ed edilizia con grande attenzione al tema della sostenibilità, delle energie alternative e del risparmio energetico: ci sono quindi serramenti, sistemi fotovoltaici, mobili per i diversi ambienti e per l’esterno, climatizzazione e ristrutturazioni. Tra le curiosità viene proposta la prima unità mobile del Veneto (tra le pochissime in Italia) che trasferisce la formazione sulla sicurezza sul lavoro direttamente nelle aziende.

Nel padiglione 4

i bambini trovano varie attività ludiche, proposte sportive e centri estivi, un’associazione di Cosplayer che sul posto ricamerà gli abiti dei personaggi delle serie tv insegnando a creare pelouche, l’associazione A.S. Comini 1885 Scherma Padova con lezioni per il pubblico di ogni età e dimostrazioni anche di scherma per ipovedenti, il Club Sommozzatori Padova.

E la possibilità di provare pelouche elettrici cavalcabili per girare la fiera. La Croce Verde di Padova interviene con i suoi mezzi storici e con lezioni di primo soccorso.

Presenti le istituzioni in divisa

Polizia Locale di Padova con il circuito dove i più giovani in bicicletta possono imparare le regole della viabilità cittadina;

di Padova con il circuito dove i più giovani in bicicletta possono imparare le regole della viabilità cittadina; i Vigili del fuoco e le rappresentanze delle forze armate:

e le rappresentanze delle forze armate: l’ Esercito con un blindato,

con un blindato, l’ Aeronautica militare con un simulatore di volo, l’abitacolo di un Mb-339 delle Frecce Tricolori e visori 3D per provare l’ebbrezza di trovarsi su un caccia della pattuglia acrobatica italiana;

con un simulatore di volo, l’abitacolo di un Mb-339 delle Frecce Tricolori e visori 3D per provare l’ebbrezza di trovarsi su un caccia della pattuglia acrobatica italiana; la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza con alcuni loro mezzi ed equipaggiamenti.

Previsti infine numerosi eventi, con concerti e casting in galleria 78, una pista per mini quad e mini kart per bambini e sfilate di cani di razza a cui si uniranno dimostrazioni di addestramento cani per non vedenti, ricerca persone, cani antidroga.

Corri x Padova

14^ corsa/marcia podistica (non competitiva) organizzata dal Comune tutti i giovedì dal 9 novembre 2023 al 6 giugno prossimo, il 16 maggio partirà alle 20.30 dalla Fiera, con ritorno; ma il clou degli eventi collaterali sarà il 4° Guitar Show (18 e 19 maggio), una delle due rassegne del settore più importanti in Europa con 300 marchi presenti, che domenica 18 sul palco della Campionaria organizza una jam session con tutti i chitarristi presenti.

La Campionaria si trova su Facebook e Instagram. Radio Company è partner media della Campionaria. www.campionaria.it

Alla presentazione odierna l’assessore comunale Antonio Bressa ha ricordato la sempre più viva integrazione tra la città e il sistema fieristico. Per Franco Conzato procuratore speciale di Venicepromex la forte volontà di rilancio della Fiera che parte dal 2019 si sviluppa nel concetto di integrazione tra centri di ricerca sviluppo e manifestazioni.

Padova 7 maggio 2024

Fiera Campionaria di Padova

