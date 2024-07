Dove conviene parcheggiare all’aeroporto di Venezia?

L’aeroporto di Venezia, noto anche come Aeroporto di Venezia-Marco Polo (codice IATA: VCE, codice ICAO: LIPZ), è uno degli aeroporti più importanti d’Italia per numero di passeggeri, con oltre 50 compagnie di volo che operano su questo scalo.

Oltre i servizi di volo, grandi sforzi sono dedicati a terra per la gestione delle aree di sosta dei veicoli. Perché una delle prime preoccupazioni dei passeggeri in partenza è capire dove lasciare l’auto in loro assenza, specialmente nei periodi di alta affluenza. La scelta spazia dai parcheggi ufficiali ai parcheggi aeroporto venezia low cost nelle vicinanze, così che ogni automobilista possa trovare la soluzione più consona.

Scopriamo insieme le alternative disponibili, confrontando tariffe, servizi e distanza dai terminal, per scegliere l’opzione più vantaggiosa.

Parcheggi ufficiali dell’aeroporto

Ecco un elenco dettagliato di tutti i parcheggi ufficiali dell’aeroporto di Venezia Marco Polo, con informazioni esaustive su distanza dal terminal, tariffe e servizi offerti:

Parcheggio P1 – Garage coperto

Il parcheggio P1 è l’area Top Car situata vicinissimo al terminal, facilmente accessibile a piedi senza necessità di navetta. È un garage interno coperto, ideale per chi desidera maggiore protezione e sicurezza per la propria vettura. Le tariffe partono da circa 33€ al giorno. Grazie alla sua posizione, è particolarmente comodo per chi ha bisogno di una soluzione pratica e immediata, evitando tempi di attesa.

Parcheggio P2 – Lunga Sosta Scoperto

Il P2 si trova a brevissima distanza dal terminal, anch’esso raggiungibile a piedi velocemente. È un parcheggio scoperto ottimo per soste lunghe, che offre una soluzione più economica rispetto al P1, con tariffe giornaliere a partire da 14€. Anche qui non è necessaria la navetta, rendendo il parcheggio adatto a chi ha poco tempo.

Parcheggio P3 – Lunga Sosta Scoperto

Situato un po’ più distante rispetto ai parcheggi P1 e P2, il P3 è destinato alle sosta lunga. È collegato al terminal tramite un servizio navetta gratuito che opera continuamente garantendo rapidi trasferimenti. Le tariffe giornaliere partono da 25€, con sconti per periodi di sosta prolungati. Questo parcheggio è ideale per chi parte per vacanze o viaggi di lunga durata e desidera una soluzione economica senza rinunciare alla comodità del trasferimento.

Parcheggio P4 – Lunga Sosta Scoperto

Il P4 è anch’esso un parcheggio scoperto per lunga sosta, posizionato vicino al terminal. Offre tariffe competitive a partire da circa 25€ al giorno. Nonostante la sua vicinanza, è servito da una navetta che agevola il trasporto dei viaggiatori e dei loro bagagli. Questo parcheggio fornisce un buon equilibrio tra costo e comodità.

Parcheggio P6 – Lunga Sosta Scoperto

Il P6 è più lontano rispetto agli altri parcheggi, ma è comunque supportato da un servizio navetta efficiente che assicura collegamenti costanti con il terminal. Le tariffe sono più basse, offrendo soste giornaliere a partire da 18€. È una soluzione adatta per soggiorni più lunghi, garantendo un risparmio considerevole senza trascurare il comfort.

Sosta Breve Accompagnatori

Per chi necessita di un parcheggio temporaneo per brevi soste, lo Short Term Parking è situato immediatamente vicino al terminal. Ideale per chi deve accompagnare o prelevare passeggeri, le tariffe partono da 5€ per la prima ora. Questo parcheggio offre la massima comodità per brevi fermate rendendo l’esperienza di lasciare e raccogliere i passeggeri al più veloce e indolore possibile.

Speedy Park

A soli 3 minuti di cammino dal terminal, questo parcheggio è indicato per ospitare automobili sino a una settimana. La tariffa per un giorno intero è di 28€ o 140€ per tutta la settimana.

Parcheggi low cost: alternative convenienti

Per i viaggiatori attenti al risparmio in molti casi può essere preferibile scegliere fra le proposte di parcheggi low cost nelle vicinanze dello scalo: proposte che offrono tariffe competitive e servizi paragonabili a quelli ufficiali.

Le strutture low cost, come Parcheggi Low Cost Venezia o Easy Parking Venice, applicano prezzi fino al 50% inferiori rispetto ai parcheggi dell’aeroporto. Le tariffe partono da 6-8 euro al giorno per soste prolungate, con sconti significativi per prenotazioni anticipate online.

La maggior parte di questi parcheggi fornisce navette gratuite per i terminal, operative 24 ore su 24. Alcuni offrono anche servizi aggiuntivi come la pulizia dell’auto o il rifornimento di carburante a pagamento.

È consigliabile verificare le recensioni e confrontare attentamente i servizi prima di effettuare la prenotazione, per assicurarsi che il risparmio economico non comprometta la qualità e l’affidabilità del servizio.