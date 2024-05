Diesel, OTB Foundation e PADMA Textiles: il progetto “Children Are Reading (CAR)”

World Vision Bangladesh, Diesel, OTB Foundation e PADMA Textiles avviano il progetto “Children Are Reading (CAR)”, per migliorare l’istruzione offerta ai figli dei lavoratori impiegati nella produzione di abbigliamento a Gazipur.

World Vision Bangladesh

[Gazipur, Bangladesh – 14 maggio 2024] Si inaugura ufficialmente il progetto pilota “Children Are Reading” (“I bambini leggono”) per implementare le opportunità di formazione per i figli dei dipendenti di un fornitore locale di Diesel situato nell’area della municipalità di Tongi a Gazipur, un centro nevralgico dell’industria tessile.

L’iniziativa è realizzata da World Vision Bangladesh, organizzazione internazionale leader nello sviluppo di progetti sociali dedicati all’infanzia, ed è resa possibile grazie al contributo di Diesel e OTB Foundation.

È un programma triennale iniziato nel settembre 2023, coinvolgendo 100 bambini delle scuole elementari i cui genitori lavorano presso il produttore locale di abbigliamento PADMA Textiles, che a sua volta sostiene finanziariamente il programma. L’obiettivo è quello di migliorare le loro capacità di lettura e altre competenze di base, facilitando l’apprendimento con un modello educativo che incorpora attività ludiche e storie, attraverso la musica e il gioco. Inoltre, si mira a ridurre il tasso di abbandono scolastico e a migliorare la qualità generale dell’istruzione di questi bambini rendendo l’apprendimento piacevole e accessibile.

Si tratta di un progetto di punta della strategia di sostenibilità Diesel For Responsible Living, in particolare nell’ambito del pilastro Promote Integrity. Questo significa anche cercare partner che condividano i valori di Diesel e con i quali l’azienda possa collaborare per migliorare i mezzi di sussistenza e stabilire condizioni di lavoro sicure ed eque lungo tutta la catena di fornitura.

Renzo Rosso

Presidente di OTB Group e fondatore di Diesel, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di sostenere il progetto “Children Are Reading“. Collaborare con i nostri fornitori e con enti non profit all’avanguardia come OTB Foundation e World Vision per migliorare le opportunità di tutti in ogni fase della nostra catena del valore, è fondamentale per la nostra strategia Diesel For Responsible Living. E questo è un esempio molto concreto e stimolante del potere di investire nell’istruzione”.

Arianna Alessi

“Questo progetto si rivolge ai bambini, tematica che sta molto a cuore a OTB Foundation, con l’obiettivo di garantire loro l’accesso ad uno dei diritti fondamentali per uscire dalla povertà: l’istruzione”, ha dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. “Sono molto felice di vedere il realizzarsi di questo programma triennale in un paese in cui la nostra Fondazione non operava ancora. È il risultato del grande impegno di diverse persone, sia all’interno del Gruppo OTB sia presso il governo locale, che hanno reso possibile l’avvio del progetto e che desidero ringraziare in questa sede”.

Amanuallah Chagla

Direttore di PADMA Textiles Limited, ha sostenuto: “È un grande piacere restituire alla comunità di cui facciamo parte. Noi di PADMA siamo orgogliosi di collaborare con Diesel e OTB Foundation per finanziare questa iniziativa. Un’istruzione di qualità è un diritto fondamentale di ogni individuo ed è la ragione per cui abbiamo identificato questo come un settore chiave in cui vogliamo continuare a lavorare. Spero che il progetto CAR contribuisca in modo significativo all’educazione dei figli dei nostri lavoratori del settore dell’abbigliamento pronto moda e che ispiri altri a intraprendere iniziative simili”.

Suresh Bartlett

“Sono estremamente orgoglioso di presentare il progetto “Children Are Reading“. Questo programma non è solo un investimento nell’istruzione, è un investimento nel futuro del Bangladesh. Concentrandoci sui figli dei lavoratori dell’abbigliamento di Gazipur raggiungiamo una comunità spesso trascurata, ma vitale per la nostra economia. Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno per uno sviluppo integrato, assicurando che ogni bambino indipendentemente dal suo background abbia accesso a un’istruzione di qualità. Il nostro obiettivo è quello di avviare queste giovani menti verso un percorso di apprendimento permanente, aprendo loro le porte di opportunità che non avrebbero mai pensato possibili. Insieme, stiamo costruendo le basi per un futuro più luminoso ed equo per il Bangladesh”. Ha spiegato Suresh Bartlett, Direttore nazionale di World Vision Bangladesh.

Punti salienti del progetto “Children Are Reading”

Sessioni specializzate presso centri educativi collocati vicino alle case dei partecipanti, dopo il normale orario scolastico

Utilizzo del modello di apprendimento attraverso il gioco, caratteristico di World Vision, che incorpora attività ludiche e storie per facilitare l’apprendimento

Un programma mirato di due ore e mezza al giorno, tre giorni alla settimana, progettato per migliorare la consapevolezza fonemica, il riconoscimento delle lettere, lo sviluppo del vocabolario, la fluidità di lettura e la comprensione.

Esperti facilitatori, formati dal programma educativo di World Vision, che conducono le sessioni per gli studenti di terza e quarta elementare.

Il progetto “Children Are Reading” rappresenta uno sforzo di collaborazione unico tra marchi, aziende produttrici e organizzazioni di sviluppo sociale. Si concluderà nel settembre 2026, segnando un passo significativo verso il miglioramento delle prospettive educative dei figli dei lavoratori impiegati nel settore dell’abbigliamento in Bangladesh.

DIESEL:

Diesel è un’innovativa azienda internazionale di lifestyle, fondata da Renzo Rosso nel 1978. Radicata nella padronanza del denim ed evolutasi fino a diventare leader nella moda premium, Diesel è ora una valida alternativa al mercato del lusso tradizionale. Dal 2020, le collezioni di Diesel sono curate dal direttore creativo Glenn Martens e comprendono abbigliamento, accessori e un’ampia gamma di collaborazioni di lifestyle che vanno da profumi, orologi e gioielli all’interior design e a progetti immobiliari con Diesel Living. Scoprire, supportare e promuovere la creatività fa parte del DNA di Diesel e della sua azienda madre OTB, il gruppo internazionale di moda e lusso che alimenta svariate aziende e brand iconici globali.

OTB FOUNDATION:

OTB Foundation è nata nel 2006 come organizzazione non profit del gruppo OTB. Creata con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro uguali opportunità. Opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione. Dalla sua nascita ad oggi, OTB Foundation ha investito in oltre 350 progetti di sviluppo sociale nel mondo. Con un impatto diretto sulla vita di circa 350.000 persone.

PADMA:

Padma Textiles Limited è una multinazionale specializzata in servizi di design su misura e produzione innovativa per l’industria della moda. Fondata nel 1995, ha costruito nel corso degli anni relazioni durature con alcuni dei più grandi e amati marchi di moda del mondo.

WORLD VISION BANGLADESH:

World Vision Bangladesh è un’organizzazione internazionale di sviluppo sociale incentrata sull’infanzia e dedicata a migliorare il benessere dei bambini vulnerabili e delle loro comunità. Con una presenza a Gazipur e oltre, World Vision Bangladesh si impegna a creare un cambiamento duraturo attraverso vari progetti e iniziative.