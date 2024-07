Dal beach tennis al calcio balilla: tutti i giochi dell’estate (in spiaggia)

Caldo, sole, mare, amici e divertimento. È giunta l’estate ed è tempo di relax e divertimento. Per molti la spiaggia è l’opzione migliore per staccare dai ritmi frenetici della vita di tutti i giorni e invece dedicarsi a se stessi, alle cose che fanno stare bene, come i passatempi in compagnia o con gli amici. Attività che fanno certamente rilassare e che in questo modo offrono una ricarica di energia in vista del rientro al lavoro e al quotidiano. Sebbene la tecnologia domini anche le vacanze di tutti, con i dispositivi da cui è difficile staccarsi è anche vero che quello delle ferie è il momento migliore per dedicarsi alle attività fisiche, ai passatempi in acqua e sulla spiaggia che fanno bene al fisico e all’umore.

Giochi di carte

Iniziamo con un’attività semplice, che piace a tutti e tutti amano fare sotto l’ombrellone: giocare a carte. Tradizionalmente i giochi di carte più gettonati in spiaggia sono quelli italiani, come scopa, scopone, briscola, asso piglia tutto. Si tratta di giochi molto popolari che hanno trovato popolarità anche online sulle sale da gioco virtuali e le app. Sul web si trovano scopa, scopone, la classica briscola e tanti altri meno noti come bestia o cirulla. Basta davvero poco: un mazzo di carte, un tavolino all’ombra, una bibita ghiacciata e qualche amico per ore di relax e divertimento.

Beach Volley

Lo sport, si sa, aiuta a scaricare lo stress, a rilassare la mente e a tonificare il corpo. E se è fatto senza impegno, per divertirsi insieme agli amici fa ancora meglio. In spiaggia si possono praticare diverse attività come ad esempio il semplice beach volley. C’è chi decide di farlo professionalmente e dedicarsi a tornei rinomati e di successo, chi invece decide di praticarlo per passare un’oretta insieme agli amici, giusto “per fare due palleggi” e tante risate. Il divertimento è assicurato.

Beach tennis e racchettoni

Come il beach volley esiste anche il beach tennis. Diverso dai cosiddetti racchettoni, anch’essi amatissimo passatempo da giocare sulla battigia, il beach tennis è un po’ più strutturato e ha bisogno di un campo da gioco diviso ovviamente da una rete. Si gioca con precisi punteggi, uguali a quelli del tennis tradizionale, ma con una racchetta totalmente diversa, viste le dimensioni del campo ridotte e il fatto che in questo sport la pallina non può rimbalzare per terra.

Calcio balilla

Tutti almeno una volta nella vita quando andavano al mare con i propri genitori si sono fermati al bar del lido a giocare al calcio balilla. È un gioco senza tempo facile per tutti e che ogni spiaggia in giro per l’Italia possiede. Il problema è infatti trovare il cosiddetto biliardino libero, proprio perché tutti vogliono giocarci. Quando c’è però la possibilità, che si sia in due o in quattro, si può star lì ore, o almeno finché non finiscono le monete, per indimenticabili partite che terminano solo quando si chiama “la bella”, ovvero la partita decisiva quando le due squadre si trovano in situazione di parità nel numero di vittorie.

Foto: Pixabay