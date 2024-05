Breganze: i collaboratori del Gruppo OTB incontrano Paolo Crepet

Il Gruppo OTB ha ospitato nel proprio headquarter un evento incentrato sulla crescita personale e l’importanza delle relazioni familiari, dedicato alla propria popolazione aziendale – Breganze.

Arianna Alessi

L’incontro, aperto da Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation, è stato un momento molto sentito di riflessione su temi oggi più che mai messi in discussione visti i disagi sociali dei giovani, guidato dallo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista Professor Paolo Crepet.

All’iniziativa hanno partecipato oltre 500 persone in presenza e in live streaming da tutte le sedi italiane del Gruppo, che sono state coinvolte direttamente nella scelta dei temi trattati dal Prof. Paolo Crepet attraverso un sondaggio nelle settimane precedenti all’incontro.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare argomenti cruciali sulla tematica delle relazioni personali all’interno della propria vita familiare e professionale, come la comunicazione efficace, l’educazione emotiva, l’importanza delle regole e del merito, nonché le strategie per bilanciare lavoro e vita personale.

Commenta Paolo Crepet

“Sono felice di aver preso parte a questa iniziativa promossa da un’azienda come OTB che mette al centro i propri collaboratori e la loro crescita personale. È bello sapere che un’azienda con un DNA creativo, in cui mi rispecchio essendo nato in una famiglia di artisti, si faccia promotrice di una serie di incontri che portano ad una riflessione su temi così importanti e attuali come la genitorialità e la crescita consapevole delle nuove generazioni, utili a chi ha dei figli ma anche a chi non ne ha.

Credo che le emozioni siano fondamentali nelle relazioni interpersonali, in ogni ambito e ogni fase della vita. Quello che accade oggi intorno a noi ci sta cambiando, ma bisogna sempre cercare di inseguire un orizzonte. Abbiamo bisogno di essere scomodi per cercare sempre qualcosa di nuovo”.

L’evento si inserisce nel più ampio impegno di OTB sui temi della Diversity, Equity and Inclusion e sull’offrire opportunità di approfondimento culturale ai propri collaboratori in questo ambito.

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid e detiene una partecipazione del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso.

Breganze – Il gruppo, che conta oltre 7.000 dipendenti nel mondo, fonda le proprie basi su un approccio digitale che mette al centro il consumatore, l’impegno concreto e a lungo termine per la creazione di un business sostenibile e dall’impronta tecnologica, la forte attenzione al sociale attraverso OTB Foundation.

Breganze (VI), 7 maggio 2024

