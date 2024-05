Baxi: Luna Hybrid Alya Hper per un riscaldamento smart

Luna Hybrid Alya H, il nuovo sistema ibrido murale Baxi con integrazione pompa di calore splittata e caldaia

Progettato principalmente per facilitare la sostituzione delle attuali caldaie riducendo i consumi e aumentando il rendimento energetico, Luna Hybrid Alya H è il nuovo sistema ibrido di Baxi che va ad ampliare ulteriormente la già vasta offerta di sistemi ibridi dell’azienda vicentina, distinguendosi per la facilità di utilizzo e le dimensioni compatte, caratteristiche molto ricercate per le installazioni in ambito domestico.

Baxi: pioniera dell’ibrido per la transizione energetica

Pioniera dei sistemi ibridi e fermamente convinta del loro ruolo determinante in questa cruciale fase di transizione energetica, Baxi offre un’ampia gamma di soluzioni basate sull’interazione tra diverse tecnologie e fonti energetiche per fornire soluzioni complete ed energeticamente efficienti. Il sistema ibrido è, infatti, una soluzione estremamente vantaggiosa sia in termini di affidabilità che di rendimento energetico, con notevoli risparmi nei costi per ogni kWh di energia prodotta e riduzioni di emissioni inquinanti.

Il concetto di sistema ibrido integrato sviluppato da Baxi si basa sulle specifiche condizioni climatiche del territorio italiano, oltre che sullo sfruttamento di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili: f acendo intervenire la fonte energetica più performante in ogni momento, questo sistema garantisce sempre il comfort ambientale (riscaldamento) e sanitario (ACS) nel modo più efficiente e in qualsiasi condizione climatica.

Il nuovo ibrido murale Baxi per riqualificare la tua casa

Da oggi, oltre ai sistemi a incasso, Baxi mette a disposizione i nuovi sistemi ibridi murali con integrazione pompa di calore e caldaia Luna Hybrid Alya H, pensati per riqualificazione di abitazioni che comporti la sostituzione del vecchio generatore. Grazie alla pompa di calore splittata (da 4 a 10 kW) – che provvede a soddisfare la richiesta di energia per la climatizzazione invernale – essi sono in grado di fornire riscaldamento e produzione di ACS. In caso di condizioni climatiche particolarmente rigide, il riscaldamento viene gestito tramite la caldaia a condensazione (28 kW) per garantire un’assoluta affidabilità e continuità di servizio.

Inoltre, con il cronotermostato modulante con wi-fi integrato Baxi Mago (accessorio) e l’App My Baxi, è possibile gestire l’impianto di casa da remoto in modo semplice e intuitivo e accendere, spegnere o variare la temperatura in piena autonomia ed estrema facilità tramite lo smartphone o il tablet. Si realizza così una perfetta combinazione tra comfort, risparmio energetico e semplicità di gestione e utilizzo.

Composizione del sistema Luna Hybrid Alya H

Il sistema si compone di un’unità esterna (pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase da 4 a 10 kW) associata a uno dei 2 modelli disponibili di unità interna con caldaia da 28 kW (Luna Hybrid 4-6 Alya H 28 e Luna Hybrid 8-10 Alya H 28), tutti in classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente A+++ (a bassa temperatura) e A++ (a media temperatura) e classe A per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

Luna Hybrid è composta da modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione e pompa di circolazione circuito secondario, caldaia a condensazione da 28 kW, filtro defangatore magnetico e kit sonda esterna forniti DI SERIE.

Ingombro ridotto

Altrettanto ridotto è l’ingombro dell’unità interna che si distingue per le dimensioni compatte (H 726 x L 395 x P 441 mm) e per la facilità di installazione in qualunque ambiente domestico.

Display semplice e intuitivo

La programmazione e la gestione dell’intero sistema avvengono tramite un unico pannello di controllo che regola sia la caldaia che la pompa di calore. Il display – semplice, intuitivo e di facile lettura grazie alle icone e al testo descrittivo – permette di scegliere tra un’ampia gamma di funzioni, gestire gli impianti a bassa temperatura e controllare i collettori solari termici.

Sistema ibrido intelligente: efficienza, affidabilità e impatto ambientale ridotto

Grazie all’attivazione della caldaia durante il processo di sbrinamento, con Luna Hybrid Alya H l’efficienza energetica è massima , poiché in questo modo non viene sottratta la temperatura dell’acqua dall’impianto di riscaldamento. Inoltre, può essere evitato l’inserimento dell’accumulo inerziale: grazie all’elevata potenzialità della caldaia e all’ampio campo di modulazione (1:10), i tempi di sbrinamento sono infatti notevolmente ridotti.

L’integrazione della caldaia a condensazione (per il riscaldamento o per il sanitario) offre affidabilità e continuità di servizio in qualsiasi condizione climatica (temperatura fino a 80 °C).

Il campo di modulazione 1:10 della caldaia a condensazione da 28 kW, inoltre, determina una maggiore efficienza data dal minor numero di accensioni e spegnimenti, con una significativa riduzione dei consumi (8-10%) e delle emissioni inquinanti oltre a una maggiore silenziosità.

Luna Hybrid Alya H: efficienza e controllo automatico con GAC

La caldaia è dotata anche dell’innovativo sistema GAC (Gas Adaptive Control) che garantisce il controllo automatico della combustione mantenendo costantemente i valori di massima efficienza, riducendo i consumi di gas e generando quindi meno inquinamento. Tra gli altri vantaggi anche l’eliminazione degli interventi manuali e l’adattamento automatico della caldaia alla qualità del gas e alla lunghezza dei tubi di scarico fumi mantenendo costante il rendimento.

Grazie alla gestione elettronica evoluta ma di facile utilizzo e al continuo monitoraggio dei fattori climatici esterni, il sistema è in grado di verificare puntualmente l’apporto di energia rinnovabile e il rendimento della stessa.

Nel caso di avverse condizioni di temperatura dell’aria esterna, l’edificio chiederà una potenza più elevata e il sistema farà intervenire la caldaia in contemporanea alla pompa di calore massimizzando l’utilizzo della fonte di energia rinnovabile.

Luna Hybrid Alya H garantisce la massima efficienza energetica anche grazie alla possibilità di accumulare energia in base alla produzione da pannelli fotovoltaici (i generatori vengono gestiti secondo logiche di efficienza energetica e convenienza di costo tra energia elettrica e gas). La possibilità di integrazione solare e fotovoltaica comporta anche un impatto ambientale ridotto: grazie all’installazione della scheda interfaccia SCB-17B (accessorio) il collettore solare – sfruttando l’energia gratuita del sole – riscalda l’acqua all’interno del bollitore limitando il riscaldamento dell’acqua sanitaria da parte della pompa di calore, la quale potrà dedicarsi interamente al riscaldamento dell’abitazione. L’impianto fotovoltaico (ingresso contatto fotovoltaico DI SERIE), invece, consente al sistema di operare in auto-consumo attivando la pompa di calore in caso di esubero di energia elettrica.

Luna Hybrid Alya H in breve

Funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno

Unità interna (Luna Hybrid) composta da modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione e caldaia a condensazione da 28 kW

Ampio campo di modulazione (1:10) per una maggiore efficienza e silenziosità

GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione

Caldaia a metano convertibile a GPL, aria propanata (kit di trasformazione non necessario)

Pompa di circolazione maggiorata (accessorio)

Unità esterna: pompa di calore aria-acqua splittata inverter monofase

Sistema ibrido autorizzato per lo scarico fumi a parete secondo DL 102 del 4 luglio 2014

Refrigerante a basso GWP (R32)

Elettronica predisposta per gestire zona a bassa temperatura

Scarico sdoppiato Ø 80 DI SERIE

Allacciamento a tubo di scarico Ø 50 rigido e flessibile per tutti i modelli (soluzioni per il risanamento di canne fumarie preesistenti)

Possibilità di allacciamento a canne fumarie collettive in pressione

Funzionamento in riscaldamento e ACS

Luna Hybrid Alya H garantisce efficienza ai vertici della categoria per il massimo comfort e rispetto ambientale.

Bassano del Grappa (VI) 14 maggio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Baxi SpA www.baxi.it