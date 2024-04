Aspirazione industriale: cos’è e qual è la sua importanza

Quello dell’aspirazione industriale è un settore di assoluta importanza: esso è funzionale all’operatività di una vasta gamma di aziende, ma allo stesso tempo è prezioso per proteggere l’ambiente e la salute delle persone.

Per ben comprendere che cosa si intenda per aspirazione industriale, visitare il sito web di un’azienda specializzata che propone questo tipo di prodotti come www.depureco.com può essere il punto di partenza ideale.

Questi aspiratori non effettuano pulizie, ma catturano degli inquinanti

Come si può notare sono disponibili numerose alternative, le quali rispondono ad esigenze altrettanto variegate.

Ciò che emerge in modo chiaro fin da subito è che gli aspiratori industriali non sono dei dispositivi con cui vengono effettuate delle mere pulizie, bensì sono degli articoli che hanno come obiettivo quello di catturare vari tipi di inquinanti. Inquinanti che, altrimenti, produrrebbero dei danni sia a livello locale, ad esempio nell’ambito del capannone industriale, che a livello generale, rilasciando sostanze nell’atmosfera che potrebbero disperdersi e viaggiare senza difficoltà.

Nel mondo dell’aspirazione industriale, dunque, è utile distinguere le diverse tipologie di inquinanti che l’azienda è chiamata a neutralizzare. Andiamo dunque a scoprire le principali.

Aspiratori industriali per polveri sottili

Quando si parla di aspirazione industriale, il primo pensiero è in genere rivolto alle polveri sottili. Le polveri sottili sono un inquinante subdolo e pericoloso che viene prodotto da una vasta gamma di realtà industriali.

Le polveri sottili sono PM10 e PM2.5: entrambe sono delle piccole particelle di sostanze in grado di fluttuare nell’atmosfera. Esse si distinguono l’una dall’altra per via del loro diverso diametro.

La pericolosità di tali sostanze è legata al fatto che possono essere facilmente inalate e, insinuandosi così nell’organismo, possono causare vari problemi di salute, anche piuttosto seri.

L’aspirazione delle polveri sottili è importante in qualsiasi area, e lo è in maniera notevole nel nostro territorio. Come si può notare dalla più recente relazione sulla qualità dell’aria a cura di Arpav, la presenza di PM10 e PM2.5 in provincia di Vicenza è tutt’altro che trascurabile.

Per quel che riguarda il PM10, la normativa vigente prevede due distinti limiti. La prima riguarda la media annuale che non deve superare i 40 μg/m3. Mentre la soglia di 50 μg/m3 non deve essere superata per più di 35 giorni nell’arco dell’anno civile.

Se la prima soglia è stata rispettata, non si può dire lo stesso, purtroppo, nella seconda. I superamenti di tale limite, infatti, sono risultati essere superiori a 35 giorni in tutte le stazioni installate sul territorio.

Anche relativamente al PM2.5, la situazione risulta essere piuttosto “borderline”. La normativa prevede che non si debba superare la media annua di μg/m3, ed entrambe le stazioni vicentine adibite alla rilevazione di tali dati hanno registrato una media appena inferiore, pari a 23 μg/m3.

Altri tipi di aspiratori industriali

Sebbene, come detto, le polveri sottili siano l’inquinante che più frequentemente viene contrastato tramite l’utilizzo di aspiratori industriali, ve ne sono altri non meno pericolosi.

L’aspirazione industriale può essere dedicata al recupero di polveri combustibili ed esplosive, la cui pericolosità è evidente già dalla denominazione, lo stesso vale per vari tipi di polveri tossiche e pericolose.

Gli aspiratori industriali possono essere specifici anche per l’aspirazione di oli e di liquidi, di altre sostanze volatili. Ad esempio come la polvere di silice cristallina o la polvere di alluminio, e altro ancora.

Anche residui apparentemente innocui, come i trucioli, derivanti dalla lavorazione del legno, possono essere pericolosi per la salute. Quindi di conseguenza si possono assolutamente trovare anche degli aspiratori industriali dedicati.

Concludendo, dunque, si può assolutamente affermare che l’utilizzo di aspiratori industriali non è semplicemente opportuno, ma è indispensabile. Anzi il mancato utilizzo di tali dispositivi può costituire, in determinati contesti industriali, una grave violazione di legge.