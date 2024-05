5 criteri di sicurezza per casinò online con deposito minimo basso

I portali con deposito minimo basso rappresentano una grande opportunità per gi utenti che non intendono effettuare grossi depositi e, al contempo, vogliono ottenere ore di gioco spesi nei top casinò presenti sul mercato.

I casino con ricarica minima 5 euro sono ormai merce rara, questo perché i portali più famosi e gettonati tra i giocatori richiedono oggi un primo deposito di norma più elevato pari, come minimo, a 20 euro. Trovare dei portali che offrono slot machine, giochi da tavolo e molto altro con un deposito così esiguo può mettere in allarme gli utenti, vediamo quindi come scongiurare il pericolo che ciò avvenga.

1. Licenza di gioco: il marchio di affidabilità

Il primo criterio da prendere in carico è quello relativo alla sicurezza del casino deposito minimo 5 euro. Esso è verificabile tramite la licenza di gioco del casinò online. Nello specifico, sappiamo che esistono licenze più o meno sicure all’interno del mercato. In prima istanza, vi è l’ovvia licenza italiana rilasciata dall’ ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

L’ADM garantisce all’utente la protezione completa in tutte le fasi di gioco e assiste gli utenti in ogni fase tramite il supporto degli operatori dell’assistenza clienti. Una licenza ADM garantisce che il casinò possa pagare tutte le vincite e possa offrire un’esperienza sicura e senza stress.

Altre licenze di gioco, dette non aams, possono nascondere dei comportamenti fraudolenti da parte di casinò fasulli. Se proprio dovete scegliere delle licenze non aams è opportuno che lo facciate selezionando alcune delle migliori licenze non italiane disponibili sul mercato.

Si tratta delle licenze rilasciate dalla Malta Gaming Authority (MGA), dalla United Kingdom Gambling Commission (UKGC) e Curacao egaming. Queste licenze sono considerate quasi sempre attendibili e sicure per i giocatori per le fasi di gioco e di pagamento.

2. Bonus e promozioni

Il secondo aspetto da valutare per i casino minimo di 5 euro è quello deli bonus e promozioni . Moltissimi di questi casinò sono in grado di offrire ai giocatori delle ottime promozioni di gioco volte a far iscrivere nuovi utenti e far ottenere loro il massimo delle vincite. In questo caso, si consiglia di porre l’attenzione verso il tipo di offerta presentata.

Si dovrebbero prediligere bonus e promozioni che non richiedono il deposito di grandi somme e che, al contrario, offrano un vantaggio immediato all’utente come nel caso dei giri gratis. I giri gratis o free spin garantiscono al giocatore una serie di giri gratuiti su una o più slot machine presenti sul portale, un modo per incentivare il gioco e la scoperta di altri titoli.

3. Metodi di pagamento: sicurezza e rapidità

Un terzo aspetto è quello relativo ai metodi di pagamento utilizzabili. Tra questi, infatti, vi sono moltissime differenze in termini di rapidità, sicurezza e funzionamento. Il consiglio è quello di utilizzare sempre dei metodi di pagamento rapidi e sicuri come le carte di credito, di debito, prepagate o i portafogli digitali (e-wallet) come PayPal e Skrill.

Alcuni portali stranieri offrono anche la possibilità di pagare tramite criptovalute, per garantire il massimo della sicurezza di ogni giocatore.

4. Supporto costante

Il quarto aspetto relativo alla sicurezza riguarda l’assistenza clienti. Assistere i giocatori è un aspetto fondamentale del servizio di gambling. Scegliere un portale che garantisca un supporto costante all’utente è quindi un’azione da effettuare con la massima concentrazione.

Tanti dei portali con licenza italiana garantiscono un’assistenza solida con una tripla modalità di contatto. La prima riguarda il contatto telefonico, spesso disponibile durante gli orari consueti di lavoro.

Ad esso vengono affiancate le web chat o live chat con degli operatori che rispondono dal vivo. Infine, è possibile scrivere a una mail dedicata. Questo tipo di servizi è invece più raro all’interno dei casinò non aams che, spesso, non dispongono di un servizio telefonico dedicato.

5. Qualità dei giochi: un’indicazione di affidabilità

In ultimo, anche se può sembrar banale, la sicurezza di un portale viene garantita anche dai giochi che ospita. I migliori casinò sono quelli che acquistano i diritti delle migliori software house presenti sul mercato.

Inoltre, la vastità della rosa dei titoli presenti è garanzia di qualità. Avere molti giochi tra slot machine, giochi da tavolo, giochi di carte e tanto altro garantisce al giocatore la sicurezza di essere dinanzi a un portale affidabile e sicuro.