Ipa area Berica al lavoro per ottenere il marchio Unesco

Aggiudicato un bando Cariverona per la progettazione strategica – Ipa area Berica al lavoro per ottenere il marchio Unesco

L’area Berica si candida a diventare Riserva della Biosfera Unesco.

Il cammino non è breve e neppure semplice, ma a percorrerlo è una rete motivata e coesa, cioè Ipa associazione Comuni area berica, composta da soggetti pubblici e privati, 24 Comuni vicentini e soggetti economici, sindacali e sociali.

Un passo importante verso l’obiettivo è stato compiuto con l’aggiudicazione del bando “Costruire Futuro: Azioni di policy building per le comunità” promosso dalla Fondazione Cariverona.

Il risultato è stato presentato con giustificato entusiasmo

nella sede della Provincia di Vicenza dal presidente Ipa area berica Eugenio Gonzato.

Al suo fianco il presidente della Provincia Andrea Nardin, a testimoniare il pieno appoggio dell’Ente, il consigliere regionale Marco Zecchinato, Emiliano Vettore di Adaptev che supporta Ipa, Grazia Chisin per Camera di Commercio, Gianni Albertinoli per Confindustria.

“Il bando Cariverona ci offre un’opportunità unica di supporto e accompagnamento nell’elaborazione di progetti territoriali strategici -ha spiegato Gonzato-

Grazie alle sue caratteristiche, e alla capacità di fare rete, l’area berica diventa così un’area sperimentale per progetti che guardano allo sviluppo verso tre direzioni: il verde, quindi la sostenibilità ambientale, il capitale umano, quindi la socialità, e l’inclusività, da cui non si può prescindere. “

“Progetti di valorizzazione territoriale come quello di Ipa area berica troveranno sempre pieno sostegno da parte della Provincia di Vicenza -ha sottolineato Nardin- Il vicentino è un territorio straordinario sotto tanti punti di vista, da quello ambientale a quello storico e artistico.

Bene, dunque, che si voglia tutelarlo e potenziarlo, puntando anche a obiettivi ambiziosi come il marchio Unesco.”

Quanto alla sfida ambientale,

in particolare, Ipa area berica intende lavorare per rendere il territorio attivo e resiliente ai cambiamenti climatici, incentivando azioni di sostenibilità energetica e mitigazione territoriale.

In particolare, sono già state individuate cinque diverse linee programmatiche sulle quali sviluppare i progetti con Fondazione Cariverona: sostenibilità energetica e contrasto della povertà energetica; adattamento ai cambiamenti climatici; evoluzione della base economica territoriale; promozione e valorizzazione del territorio; nuove tecnologie innovative e digitali.

Il prossimo step è quello dell’elaborazione dei progetti, previa attività informativa, formativa e di supporto specialistico. I fondi per finanziare i progetti potranno poi essere messi a disposizione dalla stessa Fondazione Cariverona o provenire da bandi regionali o europei.

Con tale iniziativa,

IPA-Associazione Comuni Area Berica ambisce a diventare protagonista nello sviluppo strategico dell’Area Berica, facendo da precursore al primo partenariato pubblico e privato capace di riunire, a livello regionale, un notevole numero di stakeholders attivi sul territorio.

L’Ente in quest’ottica vuole porsi come possibile Agenzia di sviluppo territoriale per temi legati all’innovazione sociale, ambientale ed economica, attraverso la sperimentazione di approcci partecipativi di co-programmazione e co-progettazione soprattutto con la cittadinanza.

Fonte Provincia di Vicenza Ufficio Stampa