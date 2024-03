La Velcofin Interlocks Vicenza ringrazia Telea, partner di grande prestigio, azienda con sede a Sandrigo, specializzata nella produzione di strumenti elettromedicali. La partnership ha messo a disposizione della squadra un dispositivo Q-physio, utilizzato per agire in tempi rapidi per quanto riguarda le operazioni basilari della medicina sportiva, sia nel caso della semplice fisioterapia che nella riabilitazione dagli infortuni, dando un sensibile contributo allo staff medico della squadra.

Telea e il dott. Zecchinato

sempre a fianco della Velcofin Interlocks Vicenza

Fondata a Sandrigo nel 1988 dai fratelli Arnaldo e Gianantonio Pozzato, Telea Electronic Engineering srl è un’azienda moderna e dinamica che si è imposta come leader nella ricerca, progettazione, realizzazione e vendita di Strumenti Elettromedicali innovativi, consolidando la propria presenza nei mercati nazionali e internazionali.

Tutti i prodotti di Telea sono sviluppati con la tecnologia QMR, Risonanza Quantica Molecolare, unica al mondo e all’avanguardia per tantissimi trattamenti medici, compresi quelli propri dello sport.

La Velcofin Interlocks Vicenza utilizza Q-physio, dispositivo specializzato nella fisioterapia. Il macchinario genera quanti, che stimolano la rigenerazione delle cellule staminali negli adulti, in modo da poter curare i tessuti danneggiati, agendo anche come antinfiammatorio.

L’AS Vicenza ringrazia non solo Telea, per aver messo a disposizione della squadra uno dei suoi strumenti, ma anche il dottor Gino Zecchinato, che nel corso di questi mesi si è dimostrato un preziosissimo collaboratore, oltre che un appassionato tifoso.

Ortopedico, il dottor Zecchinato si è impegnato anima e corpo nella cura delle atlete biancorosse, mettendosi a completa disposizione dello staff berico, operando l’anno scorso Agnes Gorjanacz, giocatrice a roster nella passata stagione che dovette sottoporsi ad intervento a causa della rottura del legamento crociato, e quest’anno Vanessa Sturma in artroscopia per la riduzione di un problema meniscale.

A lui vanno i più sinceri ringraziamenti da parte di tutta la Velcofin Interlocks Vicenza: società, staff e, soprattutto, squadra.

Vicenza, 29 marzo 2024

