Naturalmente a Roana – Cominciamo dallo sport: la soddisfazione del primo cittadino

«La numerosa affluenza di partecipanti alla prima edizione di Naturalmente a Roana – Cominciamo dallo sport è stata la prova tangibile che siamo sulla buona strada. In poche settimane, grazie alla tenacia e all’impegno del team e dei partner che hanno supportato l’evento, e ai quali va il mio ringraziamento più sentito, siamo riusciti a promuovere in modo diverso e coinvolgente il nostro territorio. – Ha dichiarato il sindaco del Comune di Roana, Luigi Martello –

GRANDE PARTECIPAZIONE PER IL DEBUTTO

“NATURALMENTE A ROANA – COMINCIAMO DALLO SPORT”

La passione per lo sport e per le attività all’aria aperta hanno contraddistinto questo debutto: Fruscio Malga Ride, Orienteering – caccia al tesoro e il Talk BENE–ESSERE SEMPRE con la successiva camminata, sono stati volano per far conoscere in modo nuovo Roana e l’Altopiano. Un esempio concreto di quanto la collaborazione tra l’Amministrazione comunale, gli organizzatori e i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento sia stata di beneficio alla nostra Destinazione Turistica».

Oltre 250 le persone, tra giovani appassionati di gravel e famiglie, che hanno scelto di raggiungere Roana nonostante le elevate temperature di domenica 28 luglio, e che hanno partecipato alle diverse attività, tutte all’insegna della socialità, del benessere e dello sport per tutti. Le nuove date dell’evento sono state già fissate dagli organizzatori: dal 20 al 22 settembre e il 14 e 15 dicembre 2024, sempre con “Naturalmente a Roana – Cominciamo dallo sport”.

Per rimanere aggiornati: https://www.naturalmenteroana.it/

“Naturalmente a Roana – Cominciamo dallo sport” è organizzato da M&A Sport (divisione sportiva di Meneghini & Associati Talent Union che si occupa della comunicazione di eventi sportivi) e promosso dal Comune di Roana, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e con il sostegno dell’O.G.D. Asiago 7 Comuni L’Altopiano.