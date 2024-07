Marostica Turismo: eventi e iniziative del mese di agosto 2024

Scopriamo gli eventi e le iniziative turistiche di agosto 2024 a Marostica.

AVVISO IMPORTANTE!

In relazione ai recenti episodi di maltempo e alle sue conseguenze sul territorio si comunica che alcuni tratti dei sentieri NON sono percorribili.

Si segnalano in particolare:

TRATTO DEL SENTIERO TREKKING N.2 generico da Contra’ Marchetti (in zona Hotel La Rosina) fino a Pradipaldo.

TRATTO DEL SENTIERO TREKKING N.2 A da Via Cobalchini fino al termine del percorso

Venerdì 2 Agosto

BLACK & WHITE

ore 21:00 Sala Consiliare Castello Inferiore, Marostica

reading teatrale a cura di Carla Frigo

Due squadre si sfidano a colpi di…parole – Chi vincerà?

Ingresso libero – su prenotazione

Info e prenotazioni: Associazione Pro Marostica

Tel. 0424 72127 Mail: info@marosticascacchi.it

Sabato 10 Agosto

Camminata consapevole e pratiche di Yoga al Castello Superiore con cocktail finale

RITROVO: ore 20.15 Bar La Stazione- Viale Stazione 3, Marostica

DURATA: 2 ore e mezza circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

adulti: 25 Euro

14-18 anni e studenti universitari: 15 Euro

Cocktail+stuzzichini La Stazione: 8 Euro

Info e prenotazioni entro Sabato 10 Agosto ore 13.30

Valeria Stringa Insegnante Yoga e Pilates ed esperta in bagno di foresta

Cell. 347 7815454 Instagram/Facebook: @Natural_mente.marostica

!!!ATTENZIONE!!!

NEL MESE DI AGOSTO Domenica 4 NON SI SVOLGERA’ IL MERCATINO DELL’ ANTIQUARIATO

Associazione IL TRITONE

tel. 0444-323863 – mail: info@iltritone.info

Domenica 4-11-18-25 Agosto

APERTURA ECOMUSEO DELLA PAGLIA nella tradizione contadina

Ingresso e visita al museo gratuiti – Laboratori e servizi extra a pagamento

Tutte le domeniche di AGOSTO aperto ore 16.00-19.00 fino ad Ottobre incluso

Durante la settimana DISPONIBILITA’ DI APERTURA SU RICHIESTA

Associazione Terra e Vita

Via Sisemol 1 (4,67 km) Crosara di Marostica

Tel. 0424 702213 Email: ecomuseopaglia@libero.it

Lunedì 19 Agosto

Camminata consapevole, yoga e Shiatsu al chiaro di luna

Camminata consapevole a passo lento verso un vigneto di Colceresa – Stretching dei meridiani, pratiche di respirazione e meditazione combinate alle asana dello yoga e allo shiatsu. A conclusione “Full moon drink” proposto dal Bar La Stazione

RITROVO: ore 19.30 Bar La Stazione- Viale Stazione 3, Marostica

DURATA: 3 ore

QUOTA : 30 Euro (comprensiva di tutto)

Info e prenotazioni entro Lunedì 19 Agosto ore 13.30

Valeria Stringa Insegnante Yoga e Pilates ed esperta in bagno di foresta

Weekend 23-24-25 Agosto

La sagra si svolgerà al coperto

nel parcheggio sottostante la Piazza San Bortolo,

Crosara di Marostica

Venerdì 23 e Sabato 24 dalle ore 18.00

Musica, divertimento e chiosco gastronomico con servizio al tavolo

Domenica 25 dalle 9.30 fino a sera

ore 9.30 : Santa messa in onore del Patrono SAN BORTOLO

ore 12.00 : Apertura chiosco con Pranzo comunitario

ore 18.00 : apertura chiosco e aperitivo comunitario

ore 21.00 : Dj set

Per Informazioni: Comitato Sagra di San Bortolo

Mail: comitatosagrasanbortolo.crosara@gmail.com

Facebook: Sagra San Bortolo – Crosara di Marostica

Dal 23 Agosto 2024

Mostra dedicata all’ideatore

della Partita a Scacchi a Personaggi Viventi

In occasione della Partita a Scacchi a Personaggi Viventi del 6-7-8 Settembre 2024

Castello Inferiore, Marostica

ore 09:00-13:00 / 14:30-18:30

Mostra “NEL SEGNO DI VUCETICH. OPERE DELLA DONAZIONE BREGANZE DAI MUSEI CIVICI DI VICENZA”

INAUGURAZIONE ore 17.00 del 23 Agosto

Info: Associazione Pro Marostica

Piazza Castello 1 c/o Castello Inferiore di Marostica

Tel. +39. 0424 72127 Mail: info@marosticascacchi.it

E’ tempo di Piccoli Frutti!

Mirtilli, more e lamponi sono coltivati in diverse aziende agricole del Marosticense.

RIAPERTURA del CAMMINO DI RONDA

da Marzo a Novembre tutte le domeniche e i festivi

Apertura ordinaria della Cinta Muraria, settore di Nord-Est.

Esempio di architettura militare scaligera che permette di scoprire e amare

ancora di più questa caratteristica cittadina, ricca di scorci suggestivi.

Tariffe biglietto Cammino di Ronda:

€5 adulto/ €3 under 14 e gruppi

Tariffe biglietto Cumulativo Castello Inferiore + Cammino di Ronda:

€11 adulto/ €8 under 14

Orari di apertura del Cammino di Ronda*

primavera e autunno: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 18.00

estate: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 19.00

Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

*Gli orari possono variare in base alle condizioni meteo.

Per accedere al Cammino di Ronda è necessario:

– superare il metro di altezza

– non superare i 110 kg di peso

– indossare una leggera imbracatura fornita dall’Ass. Pro Marostica

Si raccomanda di indossare pantaloni, scarpe chiuse e comode.

Informazioni:

Associazione Pro Marostica tel. 0424 72127 – mail info@marosticascacchi.it

PASSEGGIATE GUIDATE CON PRO MAROSTICA

Tutte le DOMENICHE da Marzo a Novembre

Per entrambe le passeggiate:

Durata tour: 2 ore

Partenza: Atrio del Castello Inferiore

Si raccomanda abbigliamento sportivo

Prenotazione obbligatoria

Per maggiori info: Associazione Pro Marostica

passeggiata MAROSTICA MEDIEVALE*

ore 10:00 – prezzo: €12 adulto/ €8 under 14

Itinerario guidato alla scoperta dei Castelli e delle Mura trecentesche di Marostica transitando per la città fortificata e lambendo torri, chiese, oratori, conventi e antiche dimore medievali.

passeggiata DENTRO E FUORI LE MURA*

ore 15:00 -prezzo: €14 adulto/ €9 under 14

Passeggiata guidata di Piazza Castello, Borgo Pieve e Borgo S. Sebastiano con degustazione finale, per mostrare la storia e la bellezza della Marostica meno battuta consegnando un tesoro di leggende, tradizioni e sapori.

* in caso di maltempo l’escursione è sostituita con la visita guidata del Castello Inferiore

CENTRI ESTIVI IN FATTORIA

La Fattoria Sociale LA PACHAMAMA Via Cobalchini 5, Marsan di Marostica

Info, prenotazioni e costi: Cell. 347 4916146

apre le iscrizioni per le settimane verdi in fattoria da Giugno a Settembre per bambini 6-10 anni

con laboratori didattici e di cucina, attività agricole, attività con gli asini e molto altro…

MOSTRA DEL CENTENARIO

DELLA PARTITA A SCACCHI

Castello Inferiore, Marostica

Preziosi costumi e materiali di scena racconteranno i 100 anni della Partita

**Sarà possibile visitare la Mostra fino al 31 dicembre 2024

ore 09:00-13:00 / 14:30-18:30

con il biglietto d’ingresso del Castello Inferiore

Per maggiori info: Associazione Pro Marostica

2 MOSTRE FOTOGRAFICHE PERMANENTI

a cura di Marostica Fotografia 1979

InfoPoint La Stazione Via Stazione, 3 – Marostica (VI)

Lungo le scale : “La Stazione” dal 1910 al 1922

Il 13 novembre 1910 venne inaugurata la stazione di Marostica, un’importante fermata della Linea tramviaria

che portava merci e passeggeri da Bassano a Vicenza e viceversa.

Presso lo Spazio Espositivo La Stazione: “Partita a Scacchi ”

portfolio di dodici scatti realizzati dai soci di Marostica Fotografia 1979 durante le precedenti edizioni della Famosa Partita a Scacchi a Personaggi Viventi.

Marostica ha 2 Punti di Informazione turistica

InfoPoint La Stazione

Sede: Viale Stazione 3

Cell. +39 3714240125 Email: info@lastazionexperience.it

orari di apertura: Lun.-Sab. 10.00-16.00

Dom: 9.00-13.00

Associazione Pro Marostica

Sede: Piazza Castello, 1 c/o Castello Inferiore

Tel. +39 0424 72127 Email: info@marosticascacchi.it

orari di apertura: 9.00- 13.00 / 14:30 – 18.30

Tutti i giorni, esclusi Natale e Capodanno