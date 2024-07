Busitalia: lancia Orio al Serio Airlink, Verona-Bergamo in un lampo

Busitalia: nasce Orio al Serio Airlink, il nuovo servizio di trasporto tra la stazione di Verona Porta Nuova e l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio

da lunedì 22 luglio

154 corse settimanali dal lunedì alla domenica

fermata intermedia a Brescia con tempo di percorrenza di 85 minuti

titoli di viaggio già acquistabili

È partito lunedì 22 luglio Orio al Serio Airlink, il nuovo servizio di Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che collega, in maniera veloce, diretta e sicura, la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova con l’Aeroporto Internazionale di Bergamo Orio al Serio.

Il Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane amplia il proprio network, andando a servire anche il terzo aeroporto d’Italia per volume di traffico, con quasi 16 milioni di passeggeri nel 2023 e un incremento del 9,7%, nel maggio 2024, rispetto all’anno precedente. L’aeroporto di Orio al Serio possiede un’area di influenza molto vasta e il nuovo servizio combinato bus+treno, con interconnessione presso la stazione di Verona Porta Nuova, permette di venire incontro alle esigenze di mobilità di viaggiatori e turisti.

Busitalia: operatività del servizio

Il servizio è operativo tutti i giorni, con 22 corse giornaliere, 154 settimanali, distribuite lungo tutto l’arco della giornata. Il tempo di percorrenza medio è di 85 minuti. La prima corsa da Verona Porta Nuova per l’Aeroporto bergamasco parte alle 02:45. Mentre l’ultima corsa dall’Aeroporto per la città di Giulietta è alle 00:45. Sono acquistabili solo le soluzioni di viaggio da e verso l’Aeroporto Orio al Serio. Pertanto, non è possibile acquistare la tratta Verona-Brescia e viceversa.

Tariffe del servizio e modalità di acquisto titoli di viaggio

Il servizio Orio al Serio Airlink si può acquistare attraverso i canali di vendita Busitalia (https://shop.fsbusitalia.com) con un sistema di “pricing” dinamico, a partire dalla tariffa iniziale di € 4,90 per la tratta Verona Porta Nuova-Bergamo Orio al Serio e viceversa e di € 7,90 per la tratta Brescia-Bergamo Orio al Serio e viceversa. È sempre possibile l’acquisto a bordo direttamente dal conducente, senza maggiorazione, con carta di pagamento Bancomat, contactless. Con l’acquisto di un titolo di viaggio, ogni viaggiatore pagante ha diritto al trasporto gratuito di un bagaglio a mano non eccedente le misure di 50x30x25 cm e, in aggiunta, il diritto al trasporto di un bagaglio da stiva non eccedente le misure di 80x50x30 cm.

Gli autobus Orio al Serio Airlink, riconoscibili dalla livrea rossa Airlink, sono concepiti per la clientela aeroportuale: oltre ad elevati standard prestazionali e al comfort di viaggio, dispongono di appositi spazi che permettono un’agevole e veloce collocazione delle valigie in stiva.

Il nuovo collegamento Orio al Serio Airlink rappresenta un passo significativo per Busitalia nel potenziamento dei servizi di trasporto, rispondendo alle esigenze di mobilità dei viaggiatori e consolidando la connessione tra la stazione di Verona Porta

Nuova e il terzo Aeroporto d’Italia, Bergamo Orio al Serio, in modo rapido, diretto e sicuro.

Maggiori informazioni su www.fsbusitalia.it

Verona, 24 luglio 2024

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Communication

Corrispondente Territoriale Veneto e Trentino-Alto Adige

Fonte immagine di copertina dal sito https://www.fsbusitalia.it/