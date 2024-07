Confcommercio Vicenza: “Equilibrio tra le esigenze delle imprese e dei lavoratori” – Turismo: accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti

FEDERALBERGHI, FAITA E SINDACATI

RINNOVANO IL CCNL TURISMO

Da qualche giorno Federalberghi e Faita, insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

Il nuovo accordo si applica ai lavoratori occupati in alberghi, villaggi turistici, campeggi, porti turistici, ostelli, bed and breakfast e, più in generale, in tutte le attività turistico ricettive, alberghiere ed extralberghiere nonché alle attività annesse alle stesse, quali centri congressi, stabilimenti termali, bar e ristoranti alle strutture ricettive, ecc.

Alla firma sul nuovo contratto, che in tutta Italia interessa 410 mila dipendenti, si è giunti dopo una trattativa iniziata nel 2020, pochi giorni prima del grande lockdown, che ha avuto un impatto devastante sull’economia del turismo. In provincia di Vicenza sono 245 gli alberghi, per un totale di circa 1400 lavoratori interessati all’accordo.

Ernesto Boschiero

“Nelle decisioni assunte dalle parti, contenute nel contratto nazionale – commenta Ernesto Boschiero, direttore di Confcommercio Vicenza – vediamo un giusto equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese, sia sul versante economico sia su quello normativo. Si prevede un progressivo sviluppo delle retribuzioni per i prossimi quattro anni, ma si investe anche su misure volte a rendere più attrattivo il lavoro nel turismo per le donne e dei giovani.

Questa fetta di lavoratori è, infatti, strategica per tutto comparto del turismo , dato che il 55% degli occupati è di sesso femminile e il 48% dei lavoratori ha meno di quarant’anni”.

L’accordo sarà in vigore sino al 31 dicembre 2027, con un primo aumento salariale pari a 70 euro, che sarà pagato con la retribuzione del mese di luglio 2024. Sono previste ulteriori 4 rate, che determineranno un aumento complessivo di 200 euro.

Turismo – In particolare

il nuovo CCLN prevede l’aggiornamento della classificazione del personale, con lo sguardo rivolto all’innovazione e alla digitalizzazione e la creazione di nuove figure con competenze in materia di controllo di qualità, pricing, revenue, digital marketing, reputation e social media.

Previsti poi percorsi di carriera per i giovani che entrano in azienda, stabilendo il passaggio al livello superiore dopo quindici mesi di servizio sia per gli addetti al food and beverage (commis di cucina, sala, bar, etc.) sia per gli addetti all’animazione.

Per le donne, invece, sono stati irrobustiti i trattamenti spettanti ai genitori durante i periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, con effetti positivi su tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi. Per le donne vittime di violenza, i tre mesi di congedo previsti dalla legge saranno raddoppiati grazie all’intervento del datore di lavoro.

Conclude Boschiero

“Durante e dopo la pandemia imprese e lavoratori del settore hanno dovuto dare priorità alla gestione dell’emergenza, per sostenere la continuità delle imprese e dei posti di lavoro. Oggi, con un mercato che è tornato in condizioni di normalità, possono finalmente guardare oltre, concentrando l’attenzione sullo sviluppo del settore, delle loro imprese e del capitale umano che ne determina il successo ”.

Secondo i dati del CNEL, il CCNL rinnovato da Federalberghi e Faita è di gran lunga il contratto collettivo più rappresentativo nel comparto turistico ricettivo, essendo applicato a più dell’81% dei lavoratori dipendenti (la quota residua è polverizzata tra altri diciotto contratti minori).

8 luglio 2024

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)