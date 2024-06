Ruggero Camerra sull’apertura del nuovo casello della A4 a Montecchio Maggiore

Apertura del nuovo casello della A4 a Montecchio Maggiore – Ruggero Camerra (Area Ovest Vicentino di Confartigianato Imprese Vicenza)

Ruggero Camerra

“Con l’apertura del nuovo casello della A4 a Montecchio Maggiore si conclude la rivoluzione della viabilità in un’area del Vicentino che rappresenta uno snodo importante per il territorio tanto per le imprese che per i cittadini.

Con la giornata di oggi (25 giugno, ndr) si conclude un percorso lungo anni e che ha visto Confartigianato Imprese Vicenza e le altre categorie economiche quali attivi interlocutori nei confronti dei soggetti coinvolti con sollecitazioni e proposte sempre caratterizzate da concreto spirito costruttivo. Ora ci siamo e l’effetto della nuova viabilità non tarderà a essere toccato con mano, a partire da chi ne ha sofferto di più.

Le comunità Alte e Montecchio

da oggi noteranno una diversa e migliore distribuzione del traffico con anche la possibilità, per l’Amministrazione castellana, di una riorganizzazione interna della viabilità, una trasformazione urbanistica migliorativa della zona, che ora non subisce più il traffico del casello, a favore delle attività economiche che operano nel territorio.

Altro aspetto da non trascurare è l’effetto sui tempi di percorrenza di merci e persone grazie alla “continuità” tra nuovo casello e Pedemontana. Ciò porterà probabilmente benefici, anche in termini di reperibilità del personale, accorciando le distanze e portando Montecchio, e l’area circostante, ad essere più attrattive.

Se l’auspicio è, come pare accadrà, che la Pedemontana sia sempre più utilizzata per le medie e lunghe percorrenze, vanno contestualmente favorite economicamente le tratte brevi a beneficio della diminuzione dell’inquinamento, del rumore e della migliore qualità della vita a Montecchio e nei centri urbani limitrofi”.

Comunicato 69 – 25 giugno 2024

Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Vicenza