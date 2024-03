Rinnovo del CCNL Terziario: i vantaggi per i lavoratori

Rinnovo del CCNL Terziario, distribuzione e servizi: un buon accordo

Così il presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo su un accordo che riguarda circa 50mila lavoratori del Vicentino

L’accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi raggiunto, venerdì scorso, da Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, sarà da riferimento per circa tre milioni di lavoratori in Italia, di cui circa 50mila dipendenti delle imprese del settore vicentine.

Sono lavoratori occupati nei negozi al dettaglio, nelle attività all’ingrosso, nei servizi, tra cui le varie aziende hi tech fino alle parafarmacie.

Il CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi era scaduto il 31 dicembre 2019 e le trattative per il rinnovo sono state lunghe e laboriose. Il nuovo contratto avrà vigenza fino al 31marzo 2027.

Piccolo: soddisfazione per il rinnovo del contratto che premia la coesione e tutela il comparto

“A nostro avviso si tratta di un buon accordo – afferma Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza – che è frutto sì di un negoziato impegnativo, a tratti in salita, ma che ha avuto il pregio di aver tenuto unito tutto il settore del commercio impegnato nei vari tavoli di rinnovo, fino al raggiungimento dell’intesa comune. In questo modo si sono evitate pericolose fughe in avanti che avrebbero innestato forme di dumping contrattuale, penalizzando un settore, quello del commercio e dei servizi, che nel Paese conta il più altro numero di lavoratori.

Anche da un punto di vista economico l’accordo è buono – evidenzia Piccolo –: tenendo conto della situazione reale su cui hanno impattato da prima l’emergenza pandemica, quindi i conflitti geopolitici e il ritorno dell’inflazione, diciamo che si è giunti ad un risultato compatibile con la sua sostenibilità da parte delle imprese del settore. Inoltre, assicura al comparto condizioni di stabilità contrattuale fino a marzo 2027”.

Gli aumenti salariali

L’accordo, con validità dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2027, prevede un aumento a regime di 240 euro al quarto livello, comprensivi di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022. Tale aumento verrà erogato in più trance, la prima di 70 euro già dal prossimo aprile. Inoltre è prevista, in aggiunta, una “Una Tantum” a completamento del periodo di carenza contrattuale, di 350 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025.

Oltre agli aumenti salariali, nel rinnovato testo contrattuale sono stati affrontati temi di primaria importanza: l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione, la nuova disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute, una risposta al lavoro disagiato con l’innalzamento dell’indennità per le clausole elastiche per il part time, il richiamo alla centralità della formazione per la competitività delle imprese e per l’occupabilità dei lavoratori, l’attenzione ai temi della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne, l’investimento sulla sanità integrativa.

Confcommercio Vicenza a breve organizzerà, nella propria sede provinciale e nelle sedi mandamentali, alcuni incontri con le imprese per illustrare le modalità e approfondire le clausole del nuovo contratto.

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)

Vicenza, 25 marzo 2024

Fonte: Confcommercio Vicenza – Ufficio Stampa