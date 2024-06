OTB: aperte le iscrizioni alla “Scuola dei Mestieri”

Il Gruppo OTB rinnova il proprio impegno nella formazione dei futuri talenti manifatturieri – Attraverso un percorso strutturato, la Scuola dei Mestieri ha l’obiettivo di trasferire i saperi e le competenze uniche dell’artigianalità della moda e del lusso Made in Italy;

Le candidature sono aperte fino al 14 giugno.

OTB, polo della moda e del lusso internazionale, prosegue nel suo impegno per la creazione di una nuova generazione di professionisti dell’industria italiana della moda e del lusso con l’obiettivo di preservare e tramandare il capitale umano che risiede in Staff International, piattaforma produttiva e logistica del Gruppo, e che l’ha resa un’eccellenza a livello globale.

Scuola dei Mestieri

Sono infatti aperte fino al prossimo 14 giugno, le candidature per la quarta edizione della Scuola dei Mestieri, il progetto interno di formazione con cui OTB trasferisce ai più giovani i saperi e le competenze che rendono il Made in Italy un’eccellenza riconosciuta in tutto mondo.

L’obiettivo è quello di far acquisire agli allievi conoscenze tecniche e pratiche tipiche delle professionalità artigiane del settore, che sono sempre più difficili da reperire sul mercato.

Secondo quanto emerge dai dati elaborati da Fondazione Altagamma e Unioncamere relativi alla previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia, saranno infatti 75mila i profili ricercati tra il 2024 e il 2028 nella filiera moda dell’alto di gamma per soddisfare le necessità di un comparto che si stima conterà circa 483mila occupati nel 2028.

Dall’avvio della Scuola dei Mestieri, OTB ha registrato una crescita costante sia in termini di candidature ricevute che di inserimenti, a conferma dell’interesse da parte delle giovani generazioni verso le professioni artigiane dell’industria della moda, che rappresentano un asset strategico per il Made in Italy e per la sostenibilità futura dell’intero settore.

Al termine della terza edizione, infatti, tutti i partecipanti sono stati inseriti all’interno delle aziende del Gruppo e dalla prima edizione oltre l’85% degli allievi ha proseguito il proprio percorso professionale all’interno di OTB e dei suoi brand.

Gruppo OTB

I futuri talenti selezionati per la Scuola dei Mestieri di Staff International accederanno ad un programma formativo che prevede lo svolgimento di lezioni teoriche e pratiche relative non solo a tutte le fasi di sviluppo di una collezione, ma anche agli altri aspetti del processo produttivo, come la sostenibilità e la logistica. Inoltre, avranno modo di visitare alcuni fra i migliori partner produttivi di Staff International, per toccare con mano l’artigianalità unica e i processi della filiera italiana del lusso, e di lavorare all’interno degli atelier dei brand del Gruppo, per sperimentare la connessione diretta fra creatività e realizzazione di un prodotto artigianale.

La Scuola dei Mestieri è rivolta a neodiplomati delle scuole tecniche, ITS, corsi specialistici, diplomi di laurea del settore moda. È possibile partecipare alla fase di selezione realizzando un video CV: una registrazione di 60 secondi che riassuma le esperienze e le aspirazioni del candidato, oltre alle ragioni del suo interesse a partecipare all’iniziativa. La video candidatura andrà inviata entro il 14 giugno al seguente indirizzo: academy@staffinternational.com

STAFF INTERNATIONAL

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore della moda, Staff International è la piattaforma produttiva e logistica del Gruppo OTB. L’azienda gestisce direttamente la produzione e la logistica per alcuni dei marchi presenti nel portafoglio di OTB, tra cui Maison Margiela, Marni, Jil Sander e le collezioni Diesel di calzature, borse e piccola pelletteria, e detiene un accordo di licenza esclusiva mondiale con Dsquared2, curando tutte le fasi di ricerca e sviluppo prodotto, oltre alla distribuzione omnicanale delle collezioni.

Only The Brave

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid e detiene una partecipazione del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso.

Il gruppo, che conta circa 7.000 dipendenti nel mondo, fonda le proprie basi su un approccio digitale che mette al centro il consumatore, l’impegno concreto e a lungo termine per la creazione di un business sostenibile e dall’impronta tecnologica, la forte attenzione al sociale attraverso OTB Foundation.

Noventa Vicentina, 3 giugno 2024

OTB Corporate Communication