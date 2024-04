Orgoglio Coldiretti, assemblee in Veneto: focus su Europa e agricoltura

Orgoglio Coldiretti, domani, 30 aprile assemblee in tutte le province del Veneto.

Apre il programma regionale Vicenza alle 10. Nel tardo pomeriggio Padova e Rovigo alle 17.30. Treviso e Belluno alle 18. In serata Verona alle 19.30 e Venezia alle 20.

Dalla raccolta firme europea per l’origine obbligatoria su tutti gli alimenti alla fauna selvatica, passando per le questioni ancora aperte in Europa ed arrivando alla moratoria dei debiti a favore delle aziende agricole che hanno investito e che in questi ultimi due anni hanno subito l’aumento dei tassi di interesse e forti problemi reddituali.

Giornata dell’Orgoglio Coldiretti

Domani, 30 aprile sarà la giornata dell’Orgoglio Coldiretti, con la convocazione di 3mila associati in tutte le province venete, in contemporanea in tutta Italia con il coinvolgimento di 50mila imprenditori agricoli riuniti da Nord a Sud per costruire, partendo dalla base, le prossime battaglie in vista anche delle elezioni europee. Tutto nell’anno delle celebrazioni degli 80 anni di Coldiretti la più grande associazione agricola italiana e d’Europa.

Assemblee Coldiretti in Veneto: programma e appuntamenti

Gli appuntamenti sul territorio saranno annunciati con migliaia di bandiere gialle col tricolore lungo i perimetri aziendali e le vie principali. Secondo gli orari programmati è la provincia di Vicenza che apre i lavori alle 10 nella sala GHV Hotel a Creazzo. A seguire, nel tardo pomeriggio, la Coldiretti di Padova e Rovigo che riuniscono i soci alle ore 17.30 rispettivamente al Crowne Plaza di Padova ed in Camera di Commercio a Rovigo. Unificate le province di Treviso e Belluno all’Arena Zoppas di Conegliano alle 18. Gli agricoltori veronesi saranno all’auditorium di Verona Fiere alle 19.30, quelli veneziani alle 20 al Laguna Palace di Mestre.

Gli obiettivi

L’obiettivo principale è garantire il giusto reddito ai produttori e dignità per il loro lavoro. “Da oltre vent’anni ci battiamo per la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari – spiegano il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo ed il direttore Simone Ciampoli – per garantire ai consumatori cibo genuino e autentico. Il vero Made in Italy alimentare lo facciamo noi con quella parte dell’agroindustria e della distribuzione che non si piega al prezzo più basso, ma valorizza con noi il lavoro di migliaia di imprenditori.

Queste assemblee saranno occasione per rilanciare l’abolizione del codice doganale, che consente a materie prime estere di diventare prodotti italiani e portare all’attenzione di tutti i soci le iniziative in corso che Coldiretti porta avanti per fermare le importazioni sleali e dare dignità al lavoro degli agricoltori. Dopo il presidio al Brennero continueremo a controllare il cibo che passa le nostre frontiere, anche dai porti. Intanto con l’appoggio dei cittadini consumatori stiamo raccogliendo un milione di firme a sostegno della nostra proposta di legge europea per difendere il vero Made in Italy 100%, a vantaggio dell’agricoltura italiana e della salute dei cittadini”.

Un milione di firme per l’origine in etichetta

Un milione di firme per l’origine. La raccolta firme per una legge popolare europea per garantire trasparenza sulle etichette di tutti gli alimenti. Questo sarà uno dei temi principali che affronteranno gli agricoltori, con l’abolizione del codice doganale per l’origine dei cibi che deve diventare una priorità. Non è più accettabile, spiega Coldiretti, assistere a scene come quelle vissute durante la mobilitazione del Brennero. Mob dove si è visto arrivare dei prosciutti, del concentrato di pomodoro, della frutta o della verdura e diventare con l’ultima trasformazione sostanziale a tutti gli effetti dei prodotti italiani. Il 30 aprile sarà l’occasione per rilanciare l’impegno a denunciare alle istituzioni e ai cittadini consumatori, che non si può non stare dalla parte dei produttori agricoli che si impegnano ogni giorno a portare sulle tavole degli italiani le eccellenze dei nostri territori ed a fermare l’arrivo incontrollato di prodotti dall’estero.

Fauna selvatica: emergenza nazionale da affrontare subito

Fauna selvatica incontrollata emergenza nazionale. Un altro dei temi principali che sarà affrontato durante le assemblee sarà come detto quello della fauna selvatica incontrollata. Diventata da tempo – come evidenziato più volte da Coldiretti – un’emergenza nazionale dal punto di vista agricolo e della sicurezza. I cinghiali e altre specie stanno divorando il lavoro degli agricoltori e allevatori. Lavoratori spesso costretti ad abbandonare i propri territori. Mancano i piani regionali straordinari di controllo e degli strumenti normativi efficaci per difendere il territorio da una vera e propria invasione. Devastazione che sta mettendo a rischio un comparto se pensiamo a quello che sta accadendo con la peste suina in alcune province italiane.

Per questo Coldiretti ha già chiesto un intervento immediato per fermare la diffusione della peste suina. Ma anche tutelare un settore che è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy a tavola, con un valore tra produzione e indotto di circa 20 miliardi di euro e centomila posti di lavoro e con la fauna selvatica che è praticamente l’unico vettore di diffusione della peste suina.

Vicenza, 29 aprile 2024

Fonte: Codiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista