Made in Vicenza: missione Istambul per le imprese vicentine

L’iniziativa di Made in Vicenza, in programma dal 9 al 13 luglio, è rivolta alle aziende dei settori orafo, edilizia, arredo, meccanica, beni strumentali e aerospaziale interessate al mercato della Turchia. Iscrizioni entro il 29 aprile.

Continua l’impegno del sistema camerale per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese vicentine: in questo contesto si inserisce la missione imprenditoriale a Istanbul in programma dal 9 al 13 luglio organizzata dall’Azienda Speciale Made in Vicenza in collaborazione con le Associazioni di Categoria vicentine e con l’ufficio ICE della capitale della Turchia.

In particolare, l’iniziativa è rivolta alle imprese – vicentine, ma anche di tutto il Veneto – dei settori orafo, edilizia, arredo, meccanica, beni strumentali e aerospaziale. Le aziende partecipanti avranno la possibilità di effettuare una serie di incontri B2B con potenziali partner locali. Direttamente presso le loro sedi, preselezionati sulla base delle caratteristiche di ogni realtà imprenditoriale vicentina.

L’iniziativa prevede un numero limitato di partecipanti e nel caso in cui le domande superino le disponibilità la selezione avverrà in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni, che si chiuderanno il 29 aprile.

che l’Italia è ai primi posti tra i principali partner commerciali della Turichia e anche in materia di appalti pubblici le imprese italiane hanno ottenuto negli ultimi anni ottimi risultati importanti, aggiudicandosi appalti per la realizzazione di alcune tra le più importanti opere pubbliche turche.

La collaborazione economica con la Turchia si sviluppa lungo tre direttrici principali:

la tradizionale e consolidata presenza di grandi gruppi dell’industria manifatturiera con impianti produttivi nei principali cluster industriali turchi;

l’importante ruolo delle banche italiane,

la partecipazione allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Fonte: Made in Vicenza, tel. 0444 994758 oppure info@madeinvicenza.it

Comunicato stampa n.1 – 22 aprile 2024

Giovanni Bregant

Marketing & Comunicazione