Luxy al G7: design italiano per i leader del mondo e Papa Francesco

Luxy porta le sue sedute al G7

Dopo il vertice del 2019 dei capi di stato a Biarritz, Luxy è tornata al tavolo del G7 con le sue sedute di design “Italia” e “Nulite”

Anche per Papa Francesco, ospite d’onore al G7, è stata scelta e prodotta una versione speciale del modello “Italia”

Roma, 17 giugno 2024 – Sono firmate Luxy le poltrone sulle quali si sono seduti i Leader delle sette maggiori economie del mondo, e il Santo Padre, in occasione del 50° Vertice del G7 che si è tenuto dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia in Puglia, che ha visto quest’anno il turno di Presidenza italiana.

Si tratta di una straordinaria conferma per Luxy, azienda italiana con sede a Lonigo (VI) specializzata nella produzione di sedute di design e che già nel 2019 aveva portato al G7 di Biarritz le sue poltrone “Light”: un riconoscimento universale all’eccellenza del design made in Italy.

Questa volta intorno al tavolo del G7 sono i modelli direzionali “Italia” e “Nulite”. La collezione “Italia” (design studio Favaretto) include una serie di sedute iconiche, pensate per migliorare l’ambiente di lavoro.

“La scelta delle poltrone Luxy per la presidenza italiana del G7 – commenta il presidente di Luxy Giuseppe Cornetto Bourlot – è per noi motivo di orgoglio ed evidenzia, ancora una volta, il successo del design e della produzione di qualità, tipica del migliore Made in Italy, di cui Luxy si fa portavoce ed esempio”.

“Coniugando ergonomia, design e straordinaria qualità produttiva, Luxy è oggi un Brand affermato oltre che in Italia in più di 40 Paesi del mondo dove esporta più del 50% della sua produzione”.

LUXY

Nata nel 1976 con l’ambizione di trasporre la qualità dell’artigianato familiare nell’industria manifatturiera, Luxy è oggi uno dei Player più significativi in oltre 40 Paesi nell’area delle sedute di comfort e design. Basata in Veneto, regione che vanta una tradizione centenaria nella creazione di arredi di qualità, Luxy concepisce la seduta come un vero e proprio spazio personale nel quale immaginare, pensare, creare. Comfort, design e durata sono i principi che ispirano da quasi 50 anni lo sviluppo e la realizzazione delle sue sedute, alcune delle quali sono considerate vere e proprie Icone. Sostenibilità e ampio utilizzo della filiera locale completano la filosofia aziendale con la quale Luxy è sempre più presente nei Progetti di Interior Design per Ufficio, e recentemente anche per la Casa, in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://luxy.com/

Fonte: SEC and Partners – Ufficio Stampa