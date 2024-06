Lucaprint SpA: fatturato 2023 pari a 20 milioni di euro

Con una strategia che punta a espansione internazionale, innovazione e leadership l’azienda vicentina punta a crescere del 15% nel 2024 – Lucaprint SpA

LUCAPRINT

EBITDA pari al 14,1% del fatturato per un valore di 2,9 milioni di euro

1,9 milioni di euro investiti per l’innovazione degli impianti produttivi

Lucaprint s.p.a., società vicentina attiva nel settore cartotecnico da oltre 70 anni, chiude il 2023 con un fatturato pari a 20 milioni di euro, testimoniando il forte impegno della società nel rafforzare la propria presenza sui mercati esteri, che hanno contribuito per il 33% al totale del fatturato.

Gli indicatori economici e patrimoniali delineano un quadro positivo, con un EBITDA pari al 14,1% del fatturato e con un valore di 2,9 milioni di euro, e una crescita del 7,5% del patrimonio netto dell’azienda.

Nel corso dell’anno

Lucaprint ha effettuato importanti investimenti, per un totale di 1,9 milioni di euro, e consolidato la propria posizione finanziaria netta con un recupero del 6,6%. Gli investimenti hanno permesso di modernizzare gli impianti produttivi per automatizzare alcuni processi, migliorarne l’efficienza e rispondere alle esigenze specifiche di particolari tipologie di packaging.

Alberto Luca

“I risultati positivi conseguiti rappresentano un punto di partenza solido per raggiungere gli obiettivi di crescita fissati per i prossimi anni. La nostra strategia conferma la vocazione internazionale dell’azienda, la centralità dei temi dell’innovazione e della sostenibilità e prevede il consolidamento della leadership di mercato attraverso acquisizioni e operazioni finanziarie che verranno perfezionate nel 2024” dichiara Alberto Luca, Presidente e Amministratore Delegato di Lucaprint.

About Lucaprint

Lucaprint opera nel settore cartotecnico dal 1953, nel tempo ha creato un gruppo specializzato nella progettazione e realizzazione di packaging su misura, interamente riciclabili, basati su materiali sostenibili per l’ambiente. La gamma di prodotti Lucaprint include astucci e packaging in cartoncino teso e accoppiato, espositori da banco e da terra per i settori: food, industrial, premium, healthcare & beauty.

Il gruppo ha sede a Pianezze (VI) e dopo un processo di crescita per linee esterne, si colloca oggi tra le realtà italiane di riferimento nel settore cartotecnico, con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro e una produzione di circa 300 milioni di astucci annui, occupando più 110 persone. Nel corso del tempo, il gruppo ha mostrato una propensione allo sviluppo dei mercati esteri europei.

Lucaprint si impegna quotidianamente per una crescita sostenibile e innovativa. Collaborando attivamente con i propri clienti per cercare le soluzioni che abbiano il minor impatto ambientale possibile sul mercato. Fornendo soluzioni custom dedicate alle specifiche necessità del cliente. Partendo dalla scelta di materie prime di qualità dai migliori produttori internazionali e avvalendosi di enti di certificazione esterni per garantirne gli elevati standard qualitativi.

Vicenza, 3 giugno 2024

MARKETING E COMUNICAZIONE

Elisa Chiminello e.chiminello@lucaprintgroup.it marketing@lucaprintgroup.it

MEDIA AGENCY: MY PR Lab

Filippo Nani, filippo.nani@myprlab.it; Francesca Magnanini, francesca.magnanini@myprlab.it