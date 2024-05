ITS Academy Meccatronico Veneto: nuovo robot collaborativo YuMi di ABB

Si arricchisce il laboratorio di ITS Academy Meccatronico Veneto, dedicato alle tecnologie Industry 4.0, grazie al nuovo robot collaborativo YuMi di ABB donato allo spazio laboratoriale avanzato della sede di Vicenza, in cui studenti e formatori allenano competenze pratiche e sviluppano idee innovative.

ITS ACADEMY MECCATRONICO VENETO

Il laboratorio MECH4.0TRONICSlab dell’ITS Academy Meccatronico Veneto amplia le proprie dotazioni con un nuovo Robot collaborativo avanzato donato da Sintech Automation, azienda di Quinto Vicentino del Gruppo Brevetti CEA specializzata in automazione industriale e system integration.

Il robot è stato presentato oggi nella sua collocazione, presso il MECH4.0TRONICSlab della sede di Vicenza dell’ITS Academy Meccatronico Veneto. Presenti allo svelamento del robot collaborativo Giovanni Ferrari e Claudio Sinico, rispettivamente Presidente e AD di Sintech, Giorgio Spanevello, Direttore dell’ITS Academy Meccatronico Veneto, Andrea Tovo, Presidente sezione Meccanica, Metallurgia ed Elettronica Confindustria Vicenza e Alberto Frizzo, Dirigente ITIS “A. Rossi” e Vicepresidente ITS Academy Meccatronico Veneto.

Un apporto significativo quello del Robot YuMi di ABB che permetterà a studenti, futuri Tecnici Superiori, e formatori dell’ITS di ampliare le proprie competenze tecniche con un’attività mirata e un’esperienza pratica diretta su macchine di ultima generazione su cui si troveranno a operare in azienda, durante il tirocinio formativo e dopo il diploma.

Robot YuMi di ABB

YuMi di ABB

Il Robot collaborativo YuMi di ABB è dotato di doppio braccio a sette assi, specifico per applicazioni di movimentazione e assemblaggio nei settori industriali. Opera in sicurezza ed è dotato di bracci in lega di magnesio leggera con imbottiture per evitare rischi di pizzicamento e controllo del movimento avanzato con rilevamento delle collisioni.

Può operare in postazioni di lavoro direttamente accanto alle persone, aumentando la flessibilità. Grazie al fatto che operatori e robot possono svolgere insieme operazioni che in passato avrebbero richiesto barriere o gabbie di protezione.

Inoltre, il robot fornito da Sintech agli studenti dell’ITS è completo di:

sistemi di visione integrati nei polsi per il controllo componenti o per il prelievo tramite guida visione,

gruppo di vuoto per il prelievo e la movimentazione dei particolari tramite ventose.

Giovanni Ferrari

“Siamo orgogliosi di contribuire all’istruzione tecnica nella nostra comunità donando questo avanzato Robot Collaborativo YuMi all’ITS Academy Meccatronico Veneto – ha dichiarato Giovanni Ferrari, Presidente di Brevetti CEA e Sintech -. Questa iniziativa riflette il nostro impegno nel promuovere l’innovazione e preparare le future generazioni di tecnici specializzati per il successo nell’industria dell’automazione“.

Giorgio Spanevello

“Una donazione significativa quella di Sintech – ha affermato Giorgio Spanevello, Direttore dell’ITS Academy Meccatronico Veneto -. Innanzitutto, perché dimostra la grande sinergia tra l’ITS e le aziende del territorio, che hanno tutto l’interesse a partecipare alla formazione tecnica e pratica dei futuri tecnici superiori in meccatronica, loro potenziali prossimi collaboratori. Un’acquisizione di valore per il nostro laboratorio, che consentirà agli studenti di apprendere nuove capacità e fare pratica su un macchinario all’avanguardia. Che raramente si trova nelle scuole di formazione”.

Andrea Tovo

“Siamo molto orgogliosi di questa donazione all’ITS Academy Meccatronico Veneto da parte di un’industria vicentina – ha proseguito Andrea Tovo, Presidente sezione Meccanica, Metallurgia ed Elettronica Confindustria Vicenza. Donazione che é la dimostrazione della vicinanza delle imprese del territorio alle tematiche della formazione e dell’occupazione dei giovani, che sono il nostro futuro”.

Alberto Frizzo

“L’ITS Academy Meccatronico Veneto è una grande risorsa per il nostro Istituto – ha detto Alberto Frizzo, Dirigente ITIS “A. Rossi” e Vicepresidente ITS Academy Meccatronico Veneto – perché permette agli studenti di guardare oltre i limiti della formazione scolastica in direzione di una specializzazione che li accompagna verso lavori innovativi”.

Il MECH4.0TRONICS lab:

Inaugurato a fine 2021, l’innovativo laboratorio MECH4.0TRONICSlab è frutto di una rete di collaborazione tra enti pubblici e privati, scuole, aziende, FabLab che vede la Fondazione ITS Meccatronico Veneto capofila. Il laboratorio, realizzato con il contributo della Fondazione Cariverona, è una risposta concreta alla crescente esigenza di competenze tecniche. Frutto di una sempre più forte connessione tra aziende e ITS, il sistema di Alta Formazione post diploma che ha il costante sostegno di Regione Veneto e del Ministero del Merito e dell’Istruzione.

Le apparecchiature del MECH4.0TRONICS lab

2 robot antropomorfi

1 nuovo robot collaborativo YuMi

12 kit PLC SIEMENS 1200

25 PC (con rete integrata) e software per la gestione dei PLC e dei ROBOT

Una LeanModel Factory (aula didattica LEAN)

Una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

Vicenza, 7 maggio 2024

