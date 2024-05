ITS Academy Meccatronico Veneto 2024: Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale dei Soci ITS Academy Meccatronico Veneto 2024 segna una svolta importante verso un futuro ambizioso, con Francesco Nalini, AD di Carel Industries, alla guida dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si è riunita ieri presso Palazzo Thiene Bonin Longare, sede di Confindustria Vicenza, l’Assemblea Soci 2024 dell’ITS Academy Meccatronico Veneto. Un’assemblea che segna uno spartiacque nella vita della Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto: recependo la Legge n. 99 del 2022 e i successivi decreti attuativi, l’ITS trasforma il proprio assetto istituzionale e nomina il nuovo Presidente.

Dopo una presidenza di 15 anni, Luigi Rossi Luciani, oggi Presidente emerito, passa la mano a Francesco Nalini, AD del Gruppo Carel Industry. Tante le novità presentate dal Direttore Generale Giorgio Spanevello: dalla nuova sede che verrà realizzata anche grazie al contributo dei fondi del PNNR, all’aumento dei corsi e dei profili formativi offerti.

Andrea Tovo

“Sono molto felice di accogliere in casa di Confindustria l’Assemblea dei Soci dell’ITS Academy Meccatronico Veneto, in primis il Presidente Rossi Luciani che ha contribuito a rendere possibile l’ITS a Vicenza – ha detto Andrea Tovo, Presidente sezione Meccanica, Metallurgia ed Elettronica di Confindustria Vicenza in apertura di Assemblea -. Una realtà formativa in cui crediamo molto e su cui è doveroso investire per il futuro dei giovani e dell’industria del Paese”.

Andrea Nardin

“Sento il dovere di dire grazie, a nome di tutta la Provincia, all’ITS Academy Meccatronico Veneto – ha detto Andrea Nardin, Presidente della Provincia di Vicenza – per quanto ha fatto e farà ancora per Vicenza riqualificando l’ex caserma Borghesi, data in concessione per 35 anni, e investendo per il futuro dei giovani e lo sviluppo del territorio”.

Luigi Luciani Rossi

Molto emozionato, il Presidente uscente Luigi Luciani Rossi ha ricordato gli inizi, quando gli ITS erano realtà semi sconosciute: “Sono molto orgoglioso e soddisfatto – ha affermato – di questi 15 anni di impegno appassionato per l’affermazione dell’ITS Academy Meccatronico Veneto. Un impegno che ha portato a una crescita costante degli iscritti e dei soci partecipanti, all’aumento di progetti e attività e, infine, alla legge del 2022 con il disegno di una struttura operativa stabile. Ma la più grande soddisfazione è quel 98%: il tasso di occupazione dei nostri tecnici diplomati”.

Francesco Nalini

“Sono molto onorato di questa nomina – ha affermato il neoeletto Presidente dell’ITS Academy Meccatronico Veneto Francesco Nalini, Amministratore Delegato del Gruppo Carel Industry -. È con grande orgoglio e senso di responsabilità che accolgo il privilegio e l’onore di essere stato indicato dal consiglio di amministrazione quale nuovo presidente. Sarà molto difficile raccogliere l’eredità ed essere all’altezza del lavoro svolto fin qui dal presidente Rossi Luciani, che ha contribuito in 15 anni alla costante crescita dell’ITS; ma sono sicuro che con il supporto del CdA, di tutti i soci e collaboratori potremo proseguire in maniera positiva il lavoro realizzato fino ad oggi”.

Giorgio Spanevello

“Questa è un’Assemblea molto importante – ha detto Giorgio Spanevello, Direttore Generale dell’ITS Academy Meccatronico Veneto introducendo le novità che caratterizzeranno il percorso dell’ITS da ora in avanti – che segna uno slancio verso un futuro ancora più grande per l’ITS Academy Meccatronico Veneto: dopo il consolidamento delle conquiste ottenute negli anni, adesso ci poniamo nuovi obiettivi, sempre più ambiziosi, per dare ai ragazzi e alle ragazze con la passione per la meccatronica la possibilità di costruirsi un futuro di soddisfazioni nel lavoro e dare il proprio contributo all’innovazione dell’industria.”

Al termine dell’assemblea, sono stati presentati il Bilancio Previsionale 2024, che si chiude con un valore totale della produzione di 4.788.068 € e un totale costi di 4.746.519 €, in sostanziale pareggio al netto delle imposte, e il Bilancio 2023 che descrive un ITS in piena salute finanziaria.

Tante le proposte e gli obiettivi per il futuro

Con il nuovo corso dell’ITS, le intenzioni concrete vanno dalla revisione delle metodologie didattiche, per far fronte alle nuove necessità di una popolazione studentesca mutata dopo il Covid, alla riorganizzazione interna e all’estensione del Sistema di Qualità a tutte le sedi, ai corsi di aggiornamento per docenti e dipendenti delle aziende socie, fino all’accrescimento del ruolo dell’ITS Academy Meccatronico Veneto all’interno della rete ITS Academy del Veneto e nazionali.

Parlando di obiettivi, invece, si mira ad accrescere il numero di corsi e di allievi, in particolare ragazze e studenti provenienti dai licei, incrementare il numero di contratti in apprendistato, forma di assunzione che offre prospettive più attraenti per i giovani, e aumentare il numero di aziende socie, per creare una rete sempre più eterogenea e una sinergia che favorisca lo sviluppo dell’ITS e l’occupazione dei Tecnici Superiori.

Vicenza, 15 maggio 2024

I NUMERI DELLA CRESCITA

61 corsi portati a termine dal 2011 a oggi (75 a luglio 2024)

portati a termine dal 2011 a oggi (75 a luglio 2024) 1280 diplomati , saranno 1568 a luglio 2024

, saranno 1568 a luglio 2024 30 corsi attivi , 36 previsti per il biennio 2024/26

, 36 previsti per il biennio 2024/26 651 studenti , 800 previsti nel 2024

, 800 previsti nel 2024 13 sedi operative, 15 da ottobre 2024

operative, 15 da ottobre 2024 1 laboratorio di Meccatronica Avanzata

di Meccatronica Avanzata 98% occupabilità media

media 10 corsi in “premialità” INDIRE

7.044.936,13 € PNRR ottenuti per la nuova sede e i laboratori

ottenuti per la nuova sede e i laboratori 13.704.222,27 € PNNR ottenuti per sviluppo attività

ottenuti per sviluppo attività 12 Soci fondatori

125 soci partecipanti di cui 75 imprese, 33 scuole superiori, 9 Associazioni datoriali, 8 Enti di formazione

di cui 75 imprese, 33 scuole superiori, 9 Associazioni datoriali, 8 Enti di formazione 400 circa aziende coinvolte nei progetti di tirocinio

coinvolte nei progetti di tirocinio 127 contratti di apprendistato di alta formazione in essere (205 totali)

di alta formazione in essere (205 totali) 10 dipendenti o assimilati

o assimilati 600+ docenti e tutor

Micaela Marcon UNOPUNTOTRE

Responsabile comunicazione

ITS Academy Meccatronico Veneto

mailto: marcon@unopuntotre.it

comunicazione@itsmeccatronico.it