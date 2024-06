Isola Vicentina: Socomec Italia investe nel “Progetto Benessere”

Premio di 4.600 euro per tutti i dipendenti – Socomec Italia investe nel “Progetto Benessere”

Socomec Italia, specialista nella disponibilità e qualità delle reti elettriche a bassa tensione, sta espandendo, anno dopo anno, il suo programma “Progetto Benessere” per migliorare il welfare aziendale, investire nelle competenze e promuovere un ambiente di lavoro positivo e stimolante di circa 400 dipendenti. Questo progetto, in atto dal 2020, si articola in diverse aree, ciascuna pensata per rispondere alle esigenze dei dipendenti a 360 gradi.

“Progetto Benessere”

Socomec Italia quest’anno ha distribuito ai lavoratori oltre 4.600 euro ciascuno come Premio di risultato, derivante dal miglioramento della qualità dei prodotti, del servizio, dell’efficienza dei costi e della sicurezza. I dipendenti possono ottimizzare il premio in beni e servizi convenzionati, beneficiando di un incentivo aggiuntivo fino al 20%.

Per adattarsi ai cambiamenti del contesto lavorativo, l’azienda ha anche reso permanente lo smart working, migliorando l’equilibrio tra vita professionale e personale dei dipendenti. Dal 2022, tramite il progetto “Naviga le Emozioni”, Socomec Italia offre sessioni individuali con una psicologa del lavoro per sviluppare l’intelligenza emotiva, migliorando la gestione dello stress e le relazioni interpersonali.

Questo progetto ha coinvolto finora 80 dipendenti e per il 2025 prevede ulteriori sviluppi. Dal 2023 inoltre, percorsi di gruppo aiutano i dipendenti a gestire meglio le emozioni, riconoscendo e comprendendo i propri sentieri emotivi per rimanere nel “qui ed ora” senza farsi travolgere dalle emozioni negative. Il Gruppo mette anche a disposizione di tutti i dipendenti Socomec Academy, una piattaforma di corsi online per aggiornare continuamente le competenze e affrontare meglio le sfide del mercato. I corsi spaziano dai prodotti aziendali alle soft skills, allo sviluppo personale e alle competenze di business.

A giugno, Socomec Italia inaugurerà anche un nuovo ristorante aziendale, “La Terrazza”, combinando un ambiente moderno con un servizio di alta qualità. Utilizzando ingredienti a chilometro zero, l’azienda promuoverà una ristorazione sana e sostenibile. Il ristorante sarà anche sede di eventi tematici e sessioni di sensibilizzazione alimentare. L’English Summer Camp, giunto alla dodicesima edizione, è invece un’iniziativa per i figli dei dipendenti, che integra l’apprendimento dell’inglese con attività ludiche, favorendo la crescita personale in un ambiente stimolante.

Renzo Ronzani

Amministratore Delegato della sede di Vicenza ha commentato: “Con il Progetto Benessere, vogliamo creare un ambiente dove ogni persona possa sentirsi valorizzata e supportata a prosperare come parte integrante di una grande famiglia internazionale. Sono le persone a scrivere la nostra storia e soprattutto sono le persone a scrivere il nostro futuro. Perché quando ognuno di noi sta bene, sia nella mente che nel corpo, tutta l’azienda sta bene”.

Infine, le prestazioni di un’azienda si misurano non solo dai risultati economici, ma anche dall’impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Tutto il Gruppo Socomec crede fermamente nella necessità di ridurre l’impatto ambientale basando la sua strategia su tre pilastri: benessere dei dipendenti, tutela dell’ambiente e partnership responsabili, supportando la transizione energetica dei clienti e puntando a zero emissioni di carbonio. Il Gruppo si è unito dal 2003 al “Global Compact” delle Nazioni Unite.

Con il piano ENERGIA+, lanciato nel 2022, mira a migliorare l’efficienza energetica e ridurre il consumo di energia elettrica tramite fonti rinnovabili. Socomec Italia ha raggiunto un utilizzo del 26% di energia rinnovabile, rispetto al 13% di tutto il Gruppo. Dal 2022, il Gruppo sta lavorando per quantificare e ridurre le emissioni di gas serra e ha implementato un sistema di trattamento dei rifiuti, con un tasso di recupero del 68,6%.

Queste sono solo alcune delle iniziative che rappresentano il risultato di un percorso intrapreso da diversi anni: quello di un’azienda che si occupa del proprio business mettendo al centro le persone e l’ambiente.

SOCOMEC: Quando l’energia conta

Fondato nel 1922, Socomec è un gruppo industriale che può contare su oltre 4200 dipendenti, impegnati a progettare, produrre, installare e fornire assistenza per soluzioni di power switching, conversion, monitoring delle reti elettriche a bassa tensione con particolare attenzione alle performance energetiche dei nostri clienti.

Con circa 30 filiali distribuite in tutti e cinque i continenti, Socomec persegue lo sviluppo internazionale concentrandosi sulle applicazioni per i settori industriale, servizi, HC, DTC.

Il gruppo Socomec opera con un impegno costante per uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle persone, della società e dell’ambiente.

