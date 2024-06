Gruppo AFV Beltrame punta su SAP per un’industria siderurgica all’avanguardia e sostenibile

Gruppo AFV Beltrame punta su SAP per realizzare un’industria siderurgica all’avanguardia e sostenibile

Fondato nel 1896, AFV Acciaierie Beltrame S.p.A . (Gruppo AFV Beltrame) è un primario gruppo europeo nella produzione di laminati mercantili lunghi per i settori dell’edilizia, della cantieristica, dei trasporti, dell’ingegneria meccanica, dell’automotive, dell’oil & gas e dell’energia. Ad oggi comprende 4 acciaierie a forno elettrico e 12 laminatoi. Localizzati in 7 stabilimenti in Italia, Francia, Svizzera e Romania, dove lavorano complessivamente circa 3.000 dipendenti.

Gruppo AFV Beltrame

Con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, ha strutturato un piano di decarbonizzazione per ridurre le proprie emissioni di CO 2 del 40% al 2030 tramite investimenti e progetti in efficienza produttiva, economia circolare, approvvigionamento di energia verde, progetti sull’idrogeno, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l’autoconsumo. Non da ultimo il lancio del nuovo brand Chalibria, acciaio certificato carbon neutral.

Il gruppo siderurgico ha, inoltre, un’impronta carbonica al di sotto delle medie internazionali ed europee di settore. Attestandosi su 560 kg CO 2 per tonnellata di acciaio laminato (Scope 1, 2 e 3 upstream). Circa il 69% in meno delle emissioni dell’industria siderurgica globale. Circa il 19% in meno rispetto alla media europea delle emissioni dell’acciaio da forno elettrico.

Trasformazione digitale

Per tenere il passo con un’attività in rapida crescita, AFV Beltrame Group necessitava di una strategia di trasformazione digitale che fosse allo stesso tempo sostenibile. Con questo obiettivo, l’azienda ha deciso di puntare su un ERP intelligente basato sul cloud che le permette di ridurre al minimo i tempi di inattività nel passaggio alla nuova soluzione.

L’espansione sostanziale delle attività del Gruppo richiedeva infatti un nuovo digital core all’avanguardia in grado di semplificare l’ambiente IT e ridurre i costi di manutenzione operativa, garantendo al contempo stabilità del sistema, tempi di risposta rapidi dei processi aziendali e un supporto di elevata qualità.

Con RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition, AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. ha adottato l’ERP in cloud di nuova generazione capace di soddisfare le crescenti esigenze del business e, in particolare, di ottimizzare i processi. Grazie ai servizi e al supporto SAP è stato inoltre possibile pianificare la migrazione al nuovo sistema, integrare i clienti e i fornitori del Gruppo. Oltre che creare robuste e affidabili analisi dei dati finanziari, impostare un controllo di qualità continuo per ottimizzare la conversione tecnica a SAP S/4HANA e gestire in modo fluido il go-live.

Emanuele Turra

“La guida esperta di SAP Services and Support ci ha permesso di andare live con RISE with SAP S/4HANA Cloud nei tempi e nei costi previsti. Il team dei servizi di SAP ci ha aiutato a salvaguardare l’implementazione e a costruire una base per l’innovazione futura”, ha dichiarato Emanuele Turra, Group Chief Information Officer, AFV Acciaierie Beltrame S.p.A..

Ottimizzazione dei processi

e focus per l’IT su attività a valore aggiunto per il Business

La scelta di affidarsi a SAP ha permesso di accedere a servizi, strumenti e al supporto di esperti SAP per preparare e sviluppare un piano completo di implementazione di RISE with SAP S/4HANA Cloud, risolvendo in modo proattivo ogni criticità per realizzare un go-live di successo nei budget e tempi previsti.

Oggi, il Gruppo AFV Beltrame può contare su processi conformi e gestibili in tempo reale in modo più efficiente. Inoltre, il nuovo sistema ha consentito di ridurre in maniera consistente le attività relative alla manutenzione, patching, fine tuning delle performances e gestione della cybersecurity dell’ambiente SAP S/4HANA lasciando al personale IT la possibilità di dedicarsi ad attività a maggior valore aggiunto a supporto del Business.

La nuova soluzione ha di fatto migliorato in modo netto anche le prestazioni di sistema e la user-experience per gli utenti finali. Che fin da subito hanno apprezzato le performances e la stabilità del nuovo ambiente.

È inoltre un importante abilitatore tecnologico (in più di uno scenario, ready-to-use) a supporto del business verso i nuovi servizi e le nuove applicazioni SAP (che già fin d’ora utilizzano tecnologie all’avanguardia come l’AI generativa)

Ivano Fossati

“Quello del Gruppo AFV Beltrame è stato un progetto sfidante che ci ha permesso di mettere in campo le migliori competenze, best practice e capacità tecnologiche per offrire all’organizzazione un supporto efficace per implementare una soluzione ERP intelligente, altamente integrata e affidabile che diventasse la nuova base su cui costruire e pianificare il futuro dell’azienda”, ha dichiarato Ivano Fossati, Head of ERP Cloud di SAP Italia. “Il nostro team dei servizi e supporto ha affiancato in modo efficace il cliente in tutto il suo percorso di migrazione a RISE with SAP, garantendo il successo di questa operazione”.

Visita il SAP News Center. Segui SAP su Twitter @SAPNews.

SAP

Leader mondiale nelle applicazioni aziendali e nella business AI, SAP (NYSE:SAP) è il punto di incontro tra business e tecnologia. Da oltre 50 anni, le aziende si affidano a SAP per dare il meglio di sé. Unendo operazioni critiche per il business che abbracciano finanza, acquisti, risorse umane, supply chain e customer experience. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.sap.com .

AFV Beltrame Group

Fondato nel 1896, AFV Beltrame Group è attualmente uno dei maggiori produttori di laminati mercantili e acciai speciali in Europa. Il gruppo conta quattro acciaierie a forno elettrico e dodici laminatoi, localizzati 7 stabilimenti in Italia, Francia, Svizzera e Romania. Con un totale di quasi 3.000 dipendenti, oltre 2 milioni di tonnellate di acciaio vendute ogni anno e attività commerciali in oltre 40 paesi.

La presenza sul mercato europeo è cresciuta nel tempo grazie a una costante politica di acquisizioni. Politica che a partire dagli anni Novanta ha portato sia a un consolidamento della leadership dei laminati mercantili e profili speciali, sia alla diversificazione in altri business. A questo si aggiunge una presenza commerciale in tutti i mercati europei e nel bacino del Mediterraneo. Attraverso società partecipate, agenti e forze di vendita dirette.

A livello globale le consegne sono ottimizzate grazie alla tracciabilità. Che consente di seguire ogni prodotto dal magazzino da cui è uscito alle materie prime con cui è stato realizzato.

Seguici su

Facebook: www.facebook.com/sapitalia

Twitter: www.twitter.com/sapitalia @SAPItalia

Youtube: www.youtube.com/sapitaliachannel

AFV Beltrame Group marketing@beltrame-group.com

Fonte Stefano Bogani SBogani@imageware.it