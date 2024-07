Grandine e bombe d’acqua da paura devastano l’agricoltura

Grandine e bombe d’acqua: il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo: “Il settore agricolo e gli allevamenti sono messi a dura prova. Costretti a far fronte, con un supplemento di lavoro, a grandinate e caldo estremo”

Il lavoro agricolo non è mai stato facile, ma quest’anno le difficoltà sembrano accanirsi contro i lavoratori dei campi e gli allevatori. Solo poche ore fa, un violento temporale con grandine ha colpito l’Altopiano e alcuni comuni del Bassanese, causando danni significativi alle colture e alle strutture agricole.

Clima estremo e sfide quotidiane

“Anno dopo anno, il clima impazzito rende sempre più complesso il nostro lavoro,” commenta Pietro Guderzo, presidente di Coldiretti Vicenza. “Alterniamo momenti di caldo estremo, in cui nelle stalle è indispensabile usare ventilatori e doccette rinfrescanti, a giornate con acquazzoni violenti, raffiche di vento e grandinate che distruggono le colture. Questo clima imprevedibile ci costringe a un supplemento di lavoro per proteggere le nostre attività.”

La questione degli invasi

Una situazione complessa che riporta alla ribalta il problema degli invasi. “L’acqua è una risorsa straordinaria,” prosegue Guderzo, “ma può fare grandi danni, come abbiamo visto nel nostro ed in altri territori. Quando le precipitazioni sono abbondanti, dovremmo raccogliere l’acqua piovana per usarla nei periodi di carenza. La programmazione è indispensabile per guardare al futuro con accortezza. Dobbiamo investire in infrastrutture che ci permettano di gestire meglio le risorse idriche, evitando sprechi e danni.”

Prepararsi agli eventi estremi

Gli eventi calamitosi saranno sempre più frequenti, quindi è indispensabile correre ai ripari. “Le calamità naturali si sono sempre verificate, non intendiamo drammatizzare,” conclude Guderzo, “ma occorre tenere alta l’attenzione per l’alternarsi di eventi estremi che caratterizzano il nostro territorio. Dobbiamo guardare al futuro con lungimiranza, proteggendo le nostre imprese con tutti gli strumenti di tutela disponibili. È fondamentale che le istituzioni ci supportino in questo percorso, fornendo risorse e strumenti adeguati per affrontare le sfide climatiche.”

L’importanza della collaborazione

Inoltre, Guderzo sottolinea l’importanza della collaborazione tra agricoltori, allevatori e istituzioni. “Solo lavorando insieme possiamo trovare soluzioni efficaci per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. È necessario un impegno collettivo per garantire la sostenibilità del settore agricolo e la sicurezza alimentare per le generazioni future.”

Fonte: Coldiretti Vicenza