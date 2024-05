Focus on PCB – From Design to Assembly a Vicenza

È pronta ad aprire le sue porte “Focus on PCB – From Design to Assembly”, l’unica fiera europea B2B interamente dedicata al mondo dei circuiti stampati. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione si terrà nei giorni 15-16 maggio nel Padiglione 1 del quartiere fieristico IEG di Vicenza.

CO DESIGN AVANZATO DELLE SCHEDE ELETTRONICHE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SOSTENIBILITÀ: L’INDUSTRIA EUROPEA DEI CIRCUITI STAMPATI SI INCONTRA A FOCUS ON PCB 2024

APPUNTAMENTO IL 15 E IL 16 MAGGIO A VICENZA CON L’UNICA FIERA EUROPEA B2B DEDICATA ALL’INDUSTRIA DEI CIRCUITI STAMPATI.

NUMEROSE LE OCCASIONI DI NETWORKING PREVISTE IN FIERA: DAGLI INCONTRI CON I LEADER DI SETTORE ALLE JOB OPPORTUNITIES DI FOCUS ON CAREER, FINO ALLA SFIDA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALDATURA NELLA IPC HAND SOLDERING COMPETITION.

119 le aziende accreditate provenienti da 16 Paesi da tutto il mondo, con una forte crescita degli espositori europei ed extraeuropei rispetto all’edizione 2023, a sottolineare il successo di una formula altamente specialistica capace di attrarre visitatori qualificati e di alto profilo che gravitano intorno al mondo della progettazione, assemblaggio e commercializzazione dei PCB (Printed Circuit Board).

NürnbergMesse

L’evento è organizzato da NürnbergMesse, promosso dal Gruppo PCB Assodel e ospitato da IEG – Italian Exhibition Group, con il patrocinio di ANIE Componenti Elettronici.

CONVEGNI HIGH LEVEL PER PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Il programma collaterale di Focus on PCB 2024 si presenta particolarmente ricco di incontri di alto livello.

2 giornate di conferenze con 10 contributi tecnici di aziende leader del settore, moderate dal giornalista e conduttore radiofonico di Rai Radio 1 Massimo Cerofolini.

Gli interventi di mercoledì 15 maggio verteranno sul tema della Progettazione e Assemblaggio dei PCB, e indagheranno le diverse opportunità, best practice e possibili criticità incontrate dai progettisti elettronici nella delicata fase di design dei circuiti stampati.

Giovedì 16 maggio protagonista sarà invece l’Intelligenza Artificiale, con approfondimenti sul suo impatto nell’industria elettronica e le nuove frontiere europee dell’innovazione tecnologica.

In parallelo alle conferenze sono previsti 26 incontri dello Specialist Forum, workshop tecnici dedicati ad investigare temi rilevanti come la sostenibilità e il reshoring e ad approfondire aspetti tecnologici all’avanguardia nella realizzazione dei circuiti stampati.

Il programma completo di Conferenze e Workshop di Focus on PCB 2024 è disponibile sul sito web della manifestazione.

RITORNA LA IPC HAND SOLDERING COMPETITION

Confermata anche per questa edizione l’unica tappa italiana della “IPC Hand Soldering Competition”, il campionato della saldatura organizzato da IPC, l’associazione globale di riferimento dell’industria elettronica, con l’obiettivo di identificare i migliori talenti e celebrare le competenze.

I partecipanti alla tappa vicentina della “IPC Hand Soldering Competition” si sfideranno nell’assemblaggio di un circuito elettronico funzionale (PCBA) entro il tempo determinato di 1 ora. I circuiti verranno valutati da una giuria indipendente IPC MIT (IPC Master Trainers di GestLabs) in base alla qualità della saldatura secondo i criteri IPC-A-610 Classe 3, alla velocità di produzione e alla funzionalità elettrica. Lo scorso anno, che ha segnato il debutto in Italia della competizione, si sono sfidati a Vicenza 28 saldatori professionisti, di cui 9 donne.

Ogni anno, IPC organizza 20 competizioni nazionali, di cui 8 in Europa, chiamando a raccolta più di 1.500 professionisti da tutti i Paesi del mondo. I primi 3 classificati di ciascuna gara ricevono un certificato e premi in denaro da IPC e dagli sponsor, e il 1° classificato viene invitato da IPC alla finale dove si disputa il titolo mondiale.

JOB OPPORTUNITIES IN FIERA

Novità per l’edizione 2024 di Focus on PCB, che lancia il servizio di recruiting in fiera Focus on Career. Le aziende presenti a Focus in cerca di figure professionali potranno condividere i dettagli del profilo ricercato e vederlo pubblicato in fiera e online.

I visitatori interessati a visualizzare le offerte di lavoro delle aziende avranno modo di verificare le posizioni aperte presso lo stand 904, dove riceveranno indicazioni su quali persone contattare in fiera per attivare un colloquio conoscitivo.

Focus on Career ha la finalità di mettere in contatto diretto le aziende con i visitatori qualificati che prenderanno parte alla due giorni di Vicenza, e di offrire una risposta pratica al problema della carenza di personale specializzato e dello skill mismatch, facendo incontrare domanda e offerta con l’obiettivo di ottenere un “match” di successo.

Focus on PCB si terrà nel quartiere fieristico di Vicenza nei giorni 15 e 16 maggio 2024. La fiera costituisce un unicum nel panorama espositivo europeo B2B, e si propone di far incontrare produttori e distributori di PCB, contoterzisti, EMS, fornitori di materiali per PCB, aziende service, fornitori di servizi e/o strumenti legati alla progettazione, enti e società di certificazione PCB E PCBA e laboratori di analisi e test.

La community dell’industria di PCB troverà in fiera un nuovo organo funzionale all’approfondimento di tutto quanto ruota intorno al mondo dei circuiti stampati: Focus on PCB/Journal, edito da Open Factory Edizioni e realizzato in collaborazione con NürnbergMesse Italia, che dà voce a un comparto ricco di talenti, competenze e voglia di emergere e che è di importanza strategica per diverse industrie.

INFO UTILI:

Per registrarsi e ottenere il biglietto: Vivaticket

Per maggiori informazioni sulla manifestazione: www.focusonpcb.it

Tutte le news degli espositori alla pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/focusonpcb

Agenda convegni e workshop: www.focusonpcb.it/programma/

Come arrivare: www.focusonpcb.it/visitare/#arrivare

Novità! Convenzione con Trenitalia per raggiungere la fiera in treno con sconti fino all’80%: www.focusonpcb.it/visitare/#treno

NÜRNBERGMESSE ITALIA

NürnbergMesse Italia è presente sul mercato italiano dal 2009 come filiale italiana del Gruppo NürnbergMesse, una delle 15 maggiori società fieristiche del mondo. Comprende la NürnbergMesse GmbH e le sue 15 filiali e affiliate.

Il Gruppo impiega più di mille persone in undici sedi in Germania, Brasile, Cina, India, Italia, Grecia, Austria e Stati Uniti. Ha anche una rete di rappresentanti internazionali in più di 100 paesi. Il suo portafoglio comprende circa 120 esposizioni e congressi nazionali ed internazionali tenuti sia in presenza sia come eventi digitali, concentrandosi sui cinque macrosettori: Retail & Consumer Goods, Building & Construction, Process Technology, Electronics & Security, Social & Public.

I suoi eventi salvaguardano posti di lavoro e generano ogni anno entrate e potere d’acquisto per miliardi di euro, rendendo la NürnbergMesse un importante motore economico per la regione metropolitana di Norimberga e per la Germania nel suo complesso.

Come datore di lavoro e organizzatore di grandi eventi, la NürnbergMesse assume responsabilità per le persone e l’ambiente. Modella le sue azioni aziendali sulla base dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica della fornitura energetica entro il 2028.

