Fipe-Confcommercio: rinnovato il contratto dei pubblici esercizi

Il presidente di Fipe-Confcommercio Vicenza Gianluca Baratto: “Un CCNL che potrà rendere le nostre imprese più attrattive sul mercato del lavoro, in un settore dove è forte l’esigenza di personale qualificato”

NEL VICENTINO INTERESSA 4.800 IMPRESE

15 MILA LAVORATORI

Gli oltre 4.800 pubblici esercizi del Vicentino (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar ecc.), che danno lavoro a circa 15 mila addetti, hanno un nuovo Contratto Nazionale di Lavoro. Ieri, infatti, dopo un’impegnativa negoziazione, FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, ha firmato con le Organizzazioni Sindacali di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo.

Tra le principali novità del CCNL (scaduto il 31 dicembre 2021), l’aumento in busta paga di 200 euro a regime per i lavoratori inquadrati nel 4° livello (di cui 50 euro come prima tranche in pagamento con le retribuzioni del mese di giugno 2024), il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una durata di tre anni e mezzo, con scadenza il 31 dicembre del 2027.

Fipe-Confcommercio e sindacati di categoria

Hanno poi previsto una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, che erano fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti ai cambiamenti intervenuti nel mercato della ristorazione e alle nuove tipologie di offerta.

Sono state rafforzate, inoltre, le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attraverso misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

Gianluca Baratto

“Questo rinnovo – è il commento di Gianluca Baratto, presidente di Fipe-Confcommercio Vicenza – dimostra grande senso di responsabilità verso le persone che operano nel settore, che svolgono un lavoro impegnativo e da tempo chiedevano una piattaforma contrattuale aggiornata. I contenuti retributivi e normativi di questo contratto possono inoltre contribuire a rendere le nostre imprese più attrattive sul mercato del lavoro, in un settore che ha una forte esigenza di personale qualificato”.

Un tema importante, questo, considerato che l’ultima rilevazione, riferita al primo trimestre 2024, dell’Osservatorio economico occupazionale provinciale, elaborato da Confcommercio Vicenza con l’Ente Bilaterale di categoria, ha evidenziato come più di un’azienda vicentina del settore su 3 tra quelle interpellate (il 36%) sia in questo momento alla ricerca di personale e il 62% del campione preveda assunzioni nei prossimi 6 mesi. Le figure più ricercate sono il personale di sala (camerieri), cuochi, aiuto cuochi e baristi.

6 giugno 2024

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)