Fiera a Padova: 4° World Architectour Africa

Africa e Pmi dell’Arredo-Design più vicine – Al 4° World Architectour Africa in Fiera a Padova l’11 e 12 luglio.

1.100 incontri in due giorni, tra una trentina di imprese d’eccellenza dell’Arredo- Design e 60 buyers di 15 paesi africani, in un padiglione di arredamenti, complementi, illuminotecnica e finiture d’interni Made in Italy. Si tengono dall’11 al 12 luglio alla Fiera di Padova nel 4° World Architectour Africa promosso da Padova Hall (segreteria organizzativa di Médinit, srl veronese specializzata in rapporti internazionali business to business) grazie alla collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione.

4° World Architectour Africa

A partecipare all’evento B2B sono buyer, designer e architetti di Algeria, Angola, Camerun, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Libia, Marocco, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Sudafrica, Tunisia che incontrano imprese in arrivo per il 30% dalle Marche e per il 30% dal Veneto. Tra gli italiani è nutrita la presenza marchigiana con 8 aziende di Pesaro Urbino, 2 di Ancona e 2 di Macerata). E questo perché Regione Marche e Tecne (Azienda Speciale della Camera di Commercio marchigiana per i settori Mobile e Meccanica) sostengono il progetto. Ci sono poi 5 aziende di Vicenza, 2 di Verona e una di Venezia, Padova e Treviso. Seguono imprese in arrivo da Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia.

I compratori stranieri invece sono soprattutto rappresentanti di importanti studi di architettura che intervengono con amministratori delegati o responsabili; ma anche importanti rivenditori con basi in diverse regioni e più punti vendita e contractor che in Africa gestiscono grandi e lussuosi cantieri.

Alessandra Pastorelli

Tra le partecipazioni istituzionali figura Regione Veneto, patrocinatrice dell’iniziativa assieme a Provincia, Comune e Camera di Commercio di Padova. A sancire l’importanza di questi contatti economici, all’avvio dei lavori giovedì ci sarà Alessandra Pastorelli – Capo Ufficio II della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; e per Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto, il suo procuratore speciale Franco Conzato.

Le due giornate riservate agli operatori professionali si tengono al padiglione 11 con orario continuato 9-18. worldarchitectour.com

L’attenzione per un mercato africano medio-alto in crescita

Con un miliardo e 300.000 abitanti l’Africa è il secondo continente più popoloso (17% della popolazione mondiale) con previsione di raddoppio entro il 2050.

Nicola Rossi

“Ma non è solo l’aspetto demografico – dice Nicola Rossi presidente di Padova Hall – a motivare la Fiera di Padova a incentivare con questo B2B le relazioni internazionali nel settore Arredo- Design Made in Italy. A destare interesse è soprattutto il Trattato di Libero Commercio Continentale Africano – AfCFTA a cui aderiscono tutti gli Stati dell’Unione Africana (Eritrea esclusa): trattato che da due anni sta regolando una graduale apertura delle frontiere interne”.

Obiettivo di agevolare il libero scambio in un’area priva di dazi, è far aumentare gli investimenti che faranno crescere il livello economico di tante popolazioni, incrementando potenzialmente anche del 50% gli scambi commerciali interafricani fino a raggiungere entro il 2050 un preventivato PIL continentale di 29.000 miliardi. A questo si unisce il Piano di Investimenti di Capitale da circa 3.400 miliardi di euro. Tutti elementi che spingono l’Unione Europea – principale partner commerciale dell’Africa – a coltivare i rapporti economici col continente.

Dal canto loro le piccole e medie imprese italiane dell’Arredo- Design, selezionate sulla base della qualità e delle capacità di soddisfare eventuali domande crescenti per il residenziale privato e per il sistema alberghiero di medio-alto livello, guardano con grande attenzione a questo scacchiere internazionale. Si tratta di aziende che per dimensioni – flessibilità e storia sono abituate a modellare la loro offerta sulla base delle esigenze della domanda.

Aziende italiane partecipanti

Veneto

Gruppo Geromin Srl (wellness arredo bagno) – Venezia

Almas Srl (sedute, arredo contemporaneo e Contract) – Vicenza

Bisazza SpA (mosaici) – Vicenza

Margraf SpA (marmo) – Vicenza

Progetto Design International Srl (arredo moderno, classico, Contract) – Vicenza

H20 Style Srl (piscine) – Verona

Progettitalia Srl (sicurezza) – Verona

Modenese Gastone Interiors Srl (arch. Progettazione, arredo, cucine, illuminazione, marmo) – Padova

Scandal Srl (arredo contemporaneo e Contract) – Treviso

Marche

Gold Line Srl (arredo classico) – Ancona

Valpaint SpA (pitture decorative) – Ancona

Adriatica Srl (mobili e arredo) – Pesaro e Urbino

Domingo Salotti Srl (divani) – Pesaro e Urbino

Farmar Project Srl (pareti divisorie, mobili, sedie per ufficio e Contract) – Pesaro e Urbino

Fulgini Contract Srl (architettura e progettazione) – Pesaro e Urbino

Mobilpiù Luxury Srl (arredo contemporaneo e Contract) – Pesaro e Urbino

Nuova Esterno Mobili Srl (arredo) – Pesaro e Urbino

Outdoor Kitchen Srl (architettura e progettazione) – Pesaro e Urbino

Scavolini SpA (cucine) – Pesaro e Urbino

Cesini Design Srl (specchi bagni) – Macerata

Giessegi SpA (arredo) – Macerata

Lombardia

atp di F. Garzoni (Contract, arredo ufficio, esterni) – Brescia

Arcari Arredamenti Srl (arredo design) – Cremona

Luxeliving Srl (arredo design) – Monza- Brianza

Emilia Romagna

Ambos Srl (Contract, automation, arredo armadio) – Bologna

Progetto Sisma Srl (progetti e ristrutturazioni antisismiche) – Modena

Toscana

Antique Mirror Srl (rivestimenti materiale silicio) – Siena

Consorzio Finiture Solution Srl (arredi, porte, pannelli, divani) – Arezzo

Abruzzo

MT International Group Srl (arredo bagno e complementi d’arredo) – Teramo

Basilicata

Gradi Srl (divani) – Potenza

Campania

Agenzia Genovese Srl (agenzia di trasporti) – Napoli

Friuli Venezia Giulia

Linea Fabbrica Srl (arredo contemporaneo, ufficio e complementi) – Udine

Lazio

Italiana Design Srl (arredo contemporaneo e Contract) – Roma

Puglia

Euroluce lampadari Srl (illuminazione) – BAT

Padova 10 luglio 2024

