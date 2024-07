CUOA Summer School: 116 allievi provenienti da 13 Paesi del mondo

nl CUOA 116 allievi da 13 Paesi del mondo per la Summer School organizzata con IBS Americas di San Paolo.

Produzione snella, sviluppo di un progetto di business, leadership, immagine e posizionamento del brand. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati durante l’International Summer Program di CUOA, che si è concluso giovedì 25 luglio e che da anni viene organizzato in due edizioni, invernale ed estiva, con la collaborazione di IBS Americas di San Paolo.

International Summer Program

Per tre settimane 116 allievi provenienti da 13 Paesi del mondo (Argentina, Armenia, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Messico, Perù, Qatar, Arabia Saudita) hanno popolato le aule di Villa Valmarana Morosini per una full immersion di competenze e know how nel tipico stile di CUOA, che prevede la combinazione di lezioni in aula, attività individuali e di gruppo, incontri e visite aziendali.

Un’esperienza, quest’ultima, che si è rivelata particolarmente arricchente per i giovani studenti e professionisti stranieri che hanno così potuto conoscere il tessuto industriale del territorio, ricco di cluster e distretti di PMI divenuti noti in tutto il mondo grazie all’imprenditorialità diffusa, all’internazionalizzazione e all’innovazione tecnologica. Tra le realtà che hanno aperto le loro porte ci sono state, tra le altre, Officina Stellare, Ducati, Telwin, Vimar, Morato Pane e Unox.

Alcuni allievi si sono poi spostati al Quadrilatero della Moda a Milano e alla sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) a Givevra per due study tour opzionali.

I corsi attivati questa estate sono stati “Business Strategy & Marketing Management“, “Creativity, Innovation & Entrepreneurship“, “International Management & Leadership” e “Operations, Logistics & Lean Management“. Hanno avuto inizio lunedì 8 luglio e 60 allievi hanno potuto frequentarli grazie alle 15 borse di studio messe a disposizione per ciascuna specializzazione.

“Business Strategy & Marketing Management”

ha previsto un focus sul brand e sulle nuove strategie di marketing da sviluppare nei diversi settori industriali. L’obiettivo del corso era trasferire conoscenze utili a creare un marchio o a gestire un portafoglio così come a utilizzare gli strumenti odierni per costruire aziende solide e durature.

“Creativity, Innovation & Entrepreneurship”

ha fornito ai partecipanti le competenze per definire un piano strategico, analizzare le risorse interne di un’azienda e le caratteristiche dell’ambiente esterno, sviluppare lo spirito creativo nel contesto manageriale e guidare i processi di trasformazione.

“International Management & Leadership”

è stato pensato e costruito in modo tale da rafforzare la leadership degli allievi e permettere loro di acquisire skill specifiche nelle negoziazioni commerciali e nella gestione interculturale in un ambiente internazionale.

“Operations, Logistics & Lean Management”

era invece incentrato sulla pianificazione a supporto delle decisioni strategiche, tattiche e operative.

CUOA – Paolo Bellamoli

“La grande partecipazione all’International Summer Program di CUOA dimostra come il valore del sistema imprenditoriale italiano si confermi distintivo e continui ad attrarre giovani e professionisti da tutto il mondo – afferma Paolo Bellamoli, Direttore dei progetti internazionali di CUOA Business School nonché consulente internazionale senior presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (Unido). – Ci impegniamo a progettare corsi che rispondono alle sfide attuali e permettono ai partecipanti di distinguersi in un mondo altamente competitivo, puntando sull’eccellenza”.

L’International Summer Program non è l’unica attività pensata per studenti e professionisti stranieri. Lo scorso maggio è stato organizzato anche il corso “Entrepreneurship, Creativity and Innovation – Field School in Italy” per un gruppo di studenti del Mohawk College di Hamilton, Canada. In questo caso, le attività si sono svolte ad Altavilla Vicentina, in Toscana e a Roma.

