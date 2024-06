CUOA Finance Day: appuntamento al 26 giugno

Il ruolo del Finance nelle scelte strategiche in azienda: il 26 giugno pomeriggio di formazione al CUOA

Dalle analisi predittive alla trasformazione digitale fino alla crescita con M&A e al ruolo del CFO come advisor ed acceleratore di processi. Sono queste le tematiche al centro del Finance Day CUOA di quest’anno, che si svolgerà mercoledì 26 giugno dalle 14.00 alle 18.30 presso Villa Valmarana Morosini, sede della business school.

Obiettivo dell’iniziativa, nata nel 2020 con una serie di appuntamenti online, è fornire ai professionisti insights sugli scenari e sui trend evolutivi del settore dando la parola a speaker qualificati che possano condividere la loro esperienza e il loro punto di vista.

L’approfondimento inizierà alle 14:00 con i saluti di Giuseppe Caldiera, direttore generale di CUOA.

A cui seguirà Francesco Gatto, responsabile del centro di competenza finance della business school.

Prenderà poi la parola Marcello Mattiussi,

Partner KPMG Advisory, per presentare la relazione “Overview e trend dell’Area Finance: le principali evidenze a livello nazionale e internazionale”.

Il pomeriggio

Continuerà con tre tavole rotonde, ciascuna delle quali prenderà avvio con una breve instant survey rispetto ai temi oggetto di discussione.

La prima si intitola “Scenari, analisi predittive, accesso al credito: l’importanza della capacità di pianificazione per orientare le scelte strategiche, gestire le scelte di struttura finanziaria, l’accesso al credito e al sistema finanziario”. Dialogheranno Nicola Biondo, Group CFO di Carel, Emanuele Preve , CFO e Managing Director di Riso Gallo International e Giuseppe Viola, Group CFO di Acciaierie d’Italia con la moderazione del commercialista , nonché Faculty Member CUOA , Francesco M.Renne .

, e con la moderazione del , , . La seconda avrà come tema “Il ruolo del Finance nella trasformazione digitale dell’azienda: orientare e guidare processi di cambiamento tecnologico coniugando finanza, tecnologia e strategia”. Vedrà la partecipazione di Riccardo Fraboni, Group CFO di Ferroli, Riccardo Paggiaro, CFO di Ascopiave e Marco Tagliapietra, Group CFO di Burgo in un dialogo guidato da Paolo Masotti, CEO di Adacta Advisory nonché Faculty Member CUOA .

in un dialogo guidato da . La terza ed ultima prenderà in esame lo sviluppo dimensionale e la crescita per linee esterne. A parlare delle scelte e delle decisioni fondamentali in questo senso saranno Giovanni Betto, Vice President di 65 Equity Partners London, Giovanni Magnaghi, Amministratore Delegato e Group CFO di Zambon e Oscar Marchetto, CEO di SOMEC Group. Al round table parteciperà come moderatore anche Giorgio Stefano Bertinetti, professore ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università Cà Foscari di Venezia e Faculty Member di CUOA.

Il pomeriggio di formazione terminerà con un dibattito e un aperitivo.

Commenta Francesco Gatto,

Responsabile dell’Area Finance CUOA:

“Nel contesto economico attuale, caratterizzato da una crescente incertezza e da rapidi cambiamenti, il ruolo del CFO è in continua evoluzione. Nel Finance Day abbiamo deciso di porre l’attenzione su alcune sfide cruciali del Finance da qui ai prossimi anni. Impostare e implementare analisi predittive, valutare futuri possibili scenari preparando l’azienda a ciascuno di essi, sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, capire come utilizzare al meglio le risorse dell’intelligenza artificiale, ragionare sulla necessità della crescita e di come avviare percorsi di sviluppo attraverso acquisizione sono tutte indubbiamente capacità e competenze richieste ad un CFO “moderno”.

L’evento è pensato per CFO, imprenditori, amministratori delegati, direttori generali di aziende, consulenti di direzione, professionisti (Commercialisti, Avvocati), esponenti delle Direzione Corporate di banche, SGR e fondi di investimento.

Per informazioni:

https://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/finance-day-2024-le-sfide-del-finance-per-orientare-le-scelte-strategiche#:~:text=Il%20FINANCE%20DAY%202024%20rappresenta,per%20le%20sorti%20dell’azienda.

