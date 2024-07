Considi: l’industria 5.0 premia le imprese che investono in sostenibilità e innovazione

Nel webinar organizzato da Considi, discussi insieme all’esperto Marco Belardi, consulente MIMIT, temi fondamentali legati a Industria 0 e nuovo Decreto Attuativo – Focus su visione e strategie per le imprese italiane. Nuove norme che guideranno la transizione. Importanza di mettere l’uomo al centro dell’innovazione tecnologica

Il piano Transizione 5.0 può essere una grande occasione per le imprese italiane. Avere a disposizione un plafond di 6,3 miliardi per continuare il processo avviato con Industria 4.0 è un’occasione da non perdere. Questo il messaggio emerso dal webinar organizzato giovedì 25 luglio da Considi. Società di consulenza leader in Italia nel settore dell’Operation & Innovation Management e Società Benefit, su nuove frontiere, sfide e opportunità dell’Industria 5.0 verso un’economia più innovativa e umanocentrica.

A discutere di questi temi insieme a Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato Considi, un ospite d’eccezione. Marco Belardi, consulente del MIMIT dal 2017 sul Piano Industria/Impresa/Transizione 4.0 e 5.0.

Nel corso dell’evento online, si sono discussi temi fondamentali legati all’Industria 5.0 e al nuovo Decreto Attuativo, di prossima pubblicazione. Un primo punto affrontato è la complementarità del piano Transizione

5.0 con il piano Industria 4.0: i beni finanziabili materiali sono esattamente gli stessi beni di industria 4.0. L’elemento aggiuntivo è la spinta verso la Twin Transition. Che riguarda le energie rinnovabili e il fatto di poter consumare meno energia.

Marco Belardi

Altro nodo emerso dal webinar è quello delle tempistiche molto strette: «La deadline è segnata al 31 dicembre 2025. È forse l’elemento più critico di questo piano – ha affermato Marco Belardi, consulente MIMIT –. Anche se il Decreto Attuativo definisce la retroattività delle risorse a partire dal 1° gennaio 2024 sull’intero biennio 24-25, quindi bisogna dimostrare che i progetti di innovazione sono stati avviati dopo quella data. Oltre che completati entro il 31/12/2025 attraverso la presentazione del primo impegno giuridicamente vincolante. Il consiglio è quello di controllare che non sia contestabile la data di effettuazione. Che non deve cadere oltre il 31/12/2025, e di affidarsi a consulenti specializzati.».

Belardi ha poi approfondito gli aspetti tecnici e burocratici legati agli incentivi per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, sottolineando l’importanza di una pianificazione accurata degli investimenti e considerando fattori come la scelta della tecnologia, il dimensionamento dell’impianto e la conformità alle normative. «Ci sono degli aspetti problematici: per esempio, è complesso dimostrare che un nuovo impianto, come una pressa, abbia effettivamente portato a una riduzione del consumo energetico del 15%.» ha sottolineato.

Il Decreto Attuativo

Proprio in questi giorni è stato oggetto di una parziale ripresa nelle negoziazioni della Commissione Europea per cercare di rivedere i limiti imposti attraverso l’articolo 5, che tratta dei progetti non ammissibili. «In particolare, in riferimento al principio di non recare danni significativi all’ambiente, vengono tagliate fuori circa 1.200 aziende, salvo eccezioni, in cui sarà difficile ricadere – continua Berardi -. Sto parlando di soggetti, come le aziende energivore, che probabilmente avrebbero avuto margini di efficientamento di riduzione delle emissioni superiori a quelli di quelli che invece restano ammessi».

Gianni Dal Pozzo

Affrontato anche il tema della centralità delle persone, cruciale per la Transizione 5.0. «Bisogna avere visione e capire che siamo in un nuovo mondo, che premierà sempre di più imprese passionevoli, che non pensano più solo al profitto, ma hanno una visione rivolta anche alle persone e al pianeta, a prescindere dal piano e dai finanziamenti – ha dichiarato Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato Considi –. Questo percorso va intrapreso con un ecosistema di professionisti che riescono a mettere insieme tutti questi ingredienti». E prosegue: «Ci vorranno almeno 10 anni perché il comparto industriale italiano possa effettivamente dichiararsi pienamente 5.0. Ma le imprese hanno voglia di affrontare questa sfida».

FOCUS ON: CONSIDI

Considi, con sede a Grisignano di Zocco (VI), Milano e Brescia, da oltre 40 anni è una società di consulenza leader in Italia nel settore dell’Operation & Innovation Management, specializzata nei servizi legati al Toyota Production System e alla Lean Organization.

Partner esclusivo per l’Italia di Toyota Academy e della TMS & TPS Certificate Institute giapponese e Partner esclusivo per l’Europa di Toyota Engineering Corporation (TEC), dal 2019 collabora con T2i e Talent Garden Padova dando vita a I-Center, l’Innovation Hub dedicato alle Piccole e Medie Imprese manifatturiere, e ha attivato una importante collaborazione con il Lean Center di CUOA Business School per la diffusione della cultura Lean in Italia.

Negli ultimi anni ha costruito una rete di partnership con le partecipate Prorob, Ergoal, Sinedi, Sviluppo Formazione, CHR, Mixa, Vitale-Zane & Co Srl, Strategia&Controllo, Smart VCO, che aggrega oltre 150 professionisti radicati nel Nordest ma con presenza in tutto il Nord Italia. Per maggiori informazioni: considi.it

