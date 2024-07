Confcommercio Vicenza: dialogo apert su obiettivi futuri

Il presidente Nicola Piccolo e il direttore Ernesto Boschiero hanno incontrato il Sindaco Possamai e una rappresentanza della minoranza

Confcommercio Vicenza

Osserva la città e mette a fuoco gli obiettivi futuri, quelli cioè che possono favorirne lo sviluppo commerciale e turistico. In quest’ottica, il presidente Nicola Piccolo e il direttore Ernesto Boschiero hanno dapprima incontrato il sindaco Giacomo Possamai, quindi, hanno ricevuto nella sede di via Faccio una rappresentanza delle forze politiche di minoranza, coordinate dall’ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco.

Focus di entrambi gli incontri: quello di favorire un dialogo aperto sulle priorità per il centro storico ed i quartieri della città, alla luce delle esigenze degli operatori del commercio, della ristorazione, dell’accoglienza turistica e dei servizi, di cui l’Associazione è da sempre portavoce.

Nicola Piccolo

“Confcommercio Vicenza ci tiene a portare avanti un confronto aperto e costante sui temi riguardanti la città – afferma il presidente Piccolo – poiché è nei quartieri e nel centro storico che operano e si sviluppano le attività commerciali che quotidianamente svolgono un ruolo di servizio sia per i cittadini che per i turisti, sono luoghi di incontro della comunità, oltre a presidi per la sicurezza e la cura dello spazio pubblico.

E’ importante per noi – sottolinea il presidente Piccolo – non solo capire come l’Amministrazione si stia muovendo, quali siano le priorità di intervento, in modo da poter dare noi stessi risposte ai nostri operatori, ma anche comunicare le richieste e le esigenze degli operatori che quotidianamente vivono la città e che dalle loro attività osservano cambiamenti e situazioni su cui, per il bene della comunità, è necessario intervenire prontamente.

Aggiunge Piccolo

Crediamo – aggiunge – che una visione condivisa delle priorità d’intervento faciliti gli obiettivi e il percorso necessario per raggiungerli. E questo, a nostro avviso, vale per tutte le forze politiche impegnate in città, per la città”.

In entrambi gli incontri Confcommercio Vicenza ha focalizzato l’attenzione su precisi temi. Il primo è stato la sicurezza. Il presidente Piccolo ha ribadito la necessità di operare in maniera decisa e continuativa per prevenire situazioni di degrado e fatti di violenza, sia in centro storico che nei quartieri.

Negozianti, dipendenti delle aziende del commercio, della ristorazione, dell’accoglienza turistica, ma anche i clienti e i cittadini in generale, ritengono la sicurezza un elemento essenziale, funzionale alla qualità della vita in città e allo sviluppo delle opportunità di crescita turistica di Vicenza.

Sul tema, il presidente Piccolo ha definito positiva ogni azione di lotta al degrado e all’accattonaggio, positiva ma da implementare ulteriormente l’iniziativa “Vigili di Quartiere”, e ha chiesto al Sindaco Possamai di riattivare il Fondo Franchigia istituito dal Comune a favore delle vittime di atti vandalici alle attività commerciali.

Il presidente Piccolo si è poi confrontato su un tema molto caro a Confcommercio Vicenza: lo sviluppo urbanistico del Capoluogo. Ha, quindi, ribadito la necessità di procedere con una pianificazione territoriale che permetta di avere una visione d’insieme della città, un “disegno” fondamentale, soprattutto alla luce degli sviluppi dei progetti TAV e BRT, anche per le aziende che intendono investire.

Confcommercio Vicenza

ha confermato l’attivazione dal mese di settembre di alcuni incontri con i tecnici comunali, finalizzati alla condivisione e all’analisi dei dati emersi dall’elaborazione dell’aggiornamento dell’ultimo Piano di Marketing Urbano (febbraio 2020), documento da cui partire per redigere il futuro Masterplan della Città. L’Associazione auspica che a questi incontri partecipi anche il progettista che sarà incaricato dall’Amministrazione comunale alla realizzazione del piano in questione.

In un’ottica di sviluppo delle potenzialità turistiche di Vicenza – buone, stando ai dati sulla crescita delle presenze e dei pernottamenti in città – i dirigenti di Confcommercio hanno evidenziato la necessità di una programmazione a medio termine delle mostre e degli eventi ospitati nella centralissima Basilica Palladiana e in altri prestigiosi luoghi della città, ma anche di poter contare su manifestazioni di largo richiamo di visitatori, soprattutto iniziative esperienziali che attirino i giovani e nuovi flussi di turisti.

Resta valida l’idea “City brand”, progetto di nuova immagine per la promozione turistica di Vicenza inserito sia nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione comunale, sia successivamente nel Protocollo Cultura e Turismo che Confcommercio e Comune di Vicenza hanno sottoscritto in data 21 febbraio 2024. L’auspicio, ribadito dal presidente Piccolo al sindaco Possamai è che la creazione del Brand si concretizzi a breve e che si possano reperire risorse da destinare ad una sua strategica diffusione.

Infine, come per il tema urbanistico, i dirigenti Confcommercio hanno definito strategico per la città disporre di Piano pluriennale di sviluppo turistico e, a livello provinciale, di contare su un’unica regia per la valorizzazione e promozione coordinata ed efficace dell’intero territorio vicentino e delle sue peculiarità.

25 luglio 2024

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)