Compasso d’Oro 2024: l’azienda vicentina Alpac ha firmato la VMC

Compasso d’Oro 2024: premiata CELLIA®, la facciata interattiva di Progetto CMR e Gruppo Focchi. L’azienda vicentina Alpac ha firmato la VMC.

Ideata da Progetto CMR e sviluppata con Gruppo Focchi, con contributo dell’azienda vicentina Alpac per la ventilazione decentralizzata e la salubrità degli ambienti indoor. CELLIA® è stata insignita del Premio Compasso D’Oro 2024 nella categoria design dei materiali e dei sistemi tecnologici.

Premio Compasso D’Oro 2024

Assegnato a CELLIA®, il nuovo modello di facciata interattiva ideato, brevettato e sviluppato in sinergia tra Progetto CMR – società specializzata nella progettazione integrata – e Gruppo Focchi, specialista nelle soluzioni di facciata ingegnerizzate e realizzate su commessa.

Personalizzabile nelle finiture, nelle dimensioni e nei livelli prestazionali e realizzata interamente off site attraverso metodi di prefabbricazione evoluti, CELLIA® è il nuovo modulo per facciate intelligenti che integra molteplici tecnologie volte a migliorare non solo i consumi energetici dell’edificio, ma anche il suo impatto ambientale: dal sistema schermante a quello di illuminazione, dall’impianto di climatizzazione ai moduli fotovoltaici, dalle tecnologie di controllo da remoto fino al sistema di Ventilazione Meccanica Controllata.

Alpac

Al mock-up della facciata interattiva ha contribuito anche la vicentina Alpac con l’integrazione di un’unità VMC che utilizza la tecnologia decentralizzata Helty.

Punto di riferimento nel settore della ventilazione integrata e dei sistemi per la gestione del foro finestra, Alpac ha studiato una soluzione su misura di VMC decentralizzata per il ricambio e la filtrazione dell’aria, progettata appositamente per l’inserimento a scomparsa all’interno dei moduli di CELLIA®.

Luciano Dalla Via

“Prefabbricazione, efficienza energetica e sostenibilità – commenta Luciano Dalla Via, Amministratore Unico del Gruppo Alpac – sono temi determinanti per il Gruppo Alpac e CELLIA® ne è la perfetta interprete: da un lato riconosce il ruolo centrale della prefabbricazione nell’ottimizzazione del cantiere, permettendo un’installazione veloce, precisa e poco invasiva, dall’altro rivoluziona il concetto di facciata rendendola un elemento attivo sia nell’impatto ambientale dell’edificio, sia nel comfort delle persone che lo abitano.

Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire a questo progetto con la nostra ricerca e sviluppo e il nostro know how tecnico. CELLIA® può cambiare l’approccio alla ristrutturazione e le dinamiche di cantiere. Aprendo concrete opportunità per una riqualificazione in grande scala del patrimonio immobiliare esistente”.

